https://uz.sputniknews.ru/20210522/gazovyy-ballon-vzorvalsya-v-legkovushke-v-kashkadare-pogibli-dva-cheloveka-18854465.html
Газовый баллон взорвался в легковушке в Кашкадарье: погибли два человека
Газовый баллон взорвался в легковушке в Кашкадарье: погибли два человека
Инцидент произошел ранним утром на 29-ом километре автодороги 4Р-84 "Яккабаг — Чиракчи" в Яккабагском районе. 22.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-22T12:00+0500
2021-05-22T12:00+0500
2021-05-22T12:00+0500
происшествия
газовый баллон
мчс узбекистана
взрыв
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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Два человека погибли, еще один в тяжелом состоянии в результате взрыва газового баллона в легковом автомобиле в Кашкадарьинской области Узбекистана, сообщает МЧС республики.По данным пресс-службы, 22 мая около 06.00 на 29-ом километре автодороги 4Р-84 "Яккабаг — Чиракчи" в Яккабагском районе Кашкадарьинской области в автомобиле Daewoo Nexia во время движения взорвался газовый баллон.Еще один человек в тяжелом состоянии доставлен в местную районную больницу.На месте происшествия работают представители МЧС, МВД, прокуратуры. Идут следственные действия.В Узбекистане из-за недостатка бензина более 60 процентов автотранспорта переведено на газовое топливо. Нарушения правил эксплуатации и установки оборудования периодически становятся причиной взрывов и возгораний.
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газовый баллон, мчс узбекистана, взрыв
Газовый баллон взорвался в легковушке в Кашкадарье: погибли два человека
Инцидент произошел ранним утром на 29-ом километре автодороги 4Р-84 "Яккабаг — Чиракчи" в Яккабагском районе.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Два человека погибли, еще один в тяжелом состоянии в результате взрыва газового баллона в легковом автомобиле в Кашкадарьинской области Узбекистана, сообщает МЧС республики.
По данным пресс-службы, 22 мая около 06.00 на 29-ом километре автодороги 4Р-84 "Яккабаг — Чиракчи" в Яккабагском районе Кашкадарьинской области в автомобиле Daewoo Nexia во время движения взорвался газовый баллон.
"В салоне автомобиля находились три человека, двое скончались на месте", — говорится в публикации
на Telegram-канале МЧС.
Еще один человек в тяжелом состоянии доставлен в местную районную больницу.
На месте происшествия работают представители МЧС, МВД, прокуратуры. Идут следственные действия.
В Узбекистане из-за недостатка бензина более 60 процентов автотранспорта переведено на газовое топливо. Нарушения правил эксплуатации и установки оборудования периодически становятся причиной взрывов и возгораний.