https://uz.sputniknews.ru/20210522/goskomstat-nazval-summu-vneshnetorgovogo-oborota-uzbekistana-18852546.html
Госкомстат назвал сумму внешнеторгового оборота Узбекистана
Госкомстат назвал сумму внешнеторгового оборота Узбекистана
Из общего объема ВТО экспорт составил порядка 3,5 миллиарда долларов, импорт — 6,8 миллиарда долларов. 22.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-22T10:11+0500
2021-05-22T10:11+0500
2021-05-22T10:35+0500
экономика
государственный комитет по статистике
торговля
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Внешнеторговый оборот (ВТО) Узбекистана по итогам января-апреля 2021 года составил 10,3 миллиарда долларов, сообщает Государственный комитет по статистике.По сравнению с тем же периодом 2020 года показатель снизился примерно на 379 миллионов долларов (или 3,5 процента).При этом из общего объема ВТО экспорт составил порядка 3,5 миллиарда долларов (снижение к январю-марту 2020-го составило 19,1 процента), импорт — 6,8 миллиарда долларов (рост — семь процентов).В общей сложности Узбекистан на сегодня осуществляет торговые отношения со 156 странами мира.
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государственный комитет по статистике, торговля, узбекистан
Госкомстат назвал сумму внешнеторгового оборота Узбекистана
10:11 22.05.2021 (обновлено: 10:35 22.05.2021)
Из общего объема ВТО экспорт составил порядка 3,5 миллиарда долларов, импорт — 6,8 миллиарда долларов.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik.
Внешнеторговый оборот (ВТО) Узбекистана по итогам января-апреля 2021 года составил 10,3 миллиарда долларов, сообщает
Государственный комитет по статистике.
По сравнению с тем же периодом 2020 года показатель снизился примерно на 379 миллионов долларов (или 3,5 процента).
При этом из общего объема ВТО экспорт составил порядка 3,5 миллиарда долларов (снижение к январю-марту 2020-го составило 19,1 процента), импорт — 6,8 миллиарда долларов (рост — семь процентов).
Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с Китаем (20,5 процента), Россией (17,8 процента), Казахстаном (11,8 процента), Турцией (9,3 процента), Южной Кореей (4,8 процента), Кыргызстаном (2,4 процента) и Афганистаном (2,3 процента).
В общей сложности Узбекистан на сегодня осуществляет торговые отношения со 156 странами мира.