https://uz.sputniknews.ru/20210522/goskomstat-nazval-summu-vneshnetorgovogo-oborota-uzbekistana-18852546.html

Госкомстат назвал сумму внешнеторгового оборота Узбекистана

Госкомстат назвал сумму внешнеторгового оборота Узбекистана

Из общего объема ВТО экспорт составил порядка 3,5 миллиарда долларов, импорт — 6,8 миллиарда долларов. 22.05.2021, Sputnik Узбекистан

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2021-05-22T10:11+0500

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экономика

государственный комитет по статистике

торговля

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Внешнеторговый оборот (ВТО) Узбекистана по итогам января-апреля 2021 года составил 10,3 миллиарда долларов, сообщает Государственный комитет по статистике.По сравнению с тем же периодом 2020 года показатель снизился примерно на 379 миллионов долларов (или 3,5 процента).При этом из общего объема ВТО экспорт составил порядка 3,5 миллиарда долларов (снижение к январю-марту 2020-го составило 19,1 процента), импорт — 6,8 миллиарда долларов (рост — семь процентов).В общей сложности Узбекистан на сегодня осуществляет торговые отношения со 156 странами мира.

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государственный комитет по статистике, торговля, узбекистан