https://uz.sputniknews.ru/20210522/murashki-po-koje-vystuplenie-maniji-na-evrovidenii-bet-rekordy-po-prosmotram-18860547.html

"Мурашки по коже": выступление Манижи на Евровидении бьет рекорды по просмотрам

"Мурашки по коже": выступление Манижи на Евровидении бьет рекорды по просмотрам

Сегодня, 22 мая, состоится финал песенного конкурса. Манижа выступит под пятым номером, сразу после группы Hooverphonic, представляющей Бельгию. 22.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-22T19:02+0500

2021-05-22T19:02+0500

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манижа

песня

евровидение

музыка

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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Выступление россиянки Манижи с песней Russian Woman на Евровидении-2021 в Роттердаме набрало почти 9,7 миллиона просмотров на официальном YouTube-канале конкурса.Ролик был опубликован 18 мая — в день, когда состоялся первый полуфинал. Видео не только установило рекорд (ролики других конкурсантов пользуются меньшей популярностью), но и собрало десятки тысяч восторженных отзывов жителей разных стран."Чувствуется, как она кайфует от этой песни, без притворства и пафоса! От нее исходит бешеная энергетика!" — написала одна из пользовательниц.Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай"Смотрела спокойно выступление в электричке... и едва не разрыдалась, когда на экране показали обычных девчонок, поющих песню Манижи! Прекрасная идея!" — отметила другая."Меня эта девочка выводит из депрессии лучше любого психолога! Хочу ее обнять и сказать спасибо!" — заявила еще одна зрительница.Сегодня, 22 мая, состоится финал конкурса. Манижа выступит под пятым номером, сразу после группы Hooverphonic, которая представляет Бельгию.Всего в финале примут участие исполнители 26 стран.

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манижа, песня, евровидение, музыка