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"Мурашки по коже": выступление Манижи на Евровидении бьет рекорды по просмотрам
"Мурашки по коже": выступление Манижи на Евровидении бьет рекорды по просмотрам
Сегодня, 22 мая, состоится финал песенного конкурса. Манижа выступит под пятым номером, сразу после группы Hooverphonic, представляющей Бельгию. 22.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-22T19:02+0500
2021-05-22T19:35+0500
в мире
манижа
песня
евровидение
музыка
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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Выступление россиянки Манижи с песней Russian Woman на Евровидении-2021 в Роттердаме набрало почти 9,7 миллиона просмотров на официальном YouTube-канале конкурса.Ролик был опубликован 18 мая — в день, когда состоялся первый полуфинал. Видео не только установило рекорд (ролики других конкурсантов пользуются меньшей популярностью), но и собрало десятки тысяч восторженных отзывов жителей разных стран."Чувствуется, как она кайфует от этой песни, без притворства и пафоса! От нее исходит бешеная энергетика!" — написала одна из пользовательниц.Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай"Смотрела спокойно выступление в электричке... и едва не разрыдалась, когда на экране показали обычных девчонок, поющих песню Манижи! Прекрасная идея!" — отметила другая."Меня эта девочка выводит из депрессии лучше любого психолога! Хочу ее обнять и сказать спасибо!" — заявила еще одна зрительница.Сегодня, 22 мая, состоится финал конкурса. Манижа выступит под пятым номером, сразу после группы Hooverphonic, которая представляет Бельгию.Всего в финале примут участие исполнители 26 стран.
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манижа, песня, евровидение, музыка

"Мурашки по коже": выступление Манижи на Евровидении бьет рекорды по просмотрам

19:02 22.05.2021 (обновлено: 19:35 22.05.2021)
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© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Манижа (Россия) перед репетицией финала 65-го международного конкурса песни "Евровидение-2021" в Роттердаме
Певица Манижа (Россия) перед репетицией финала 65-го международного конкурса песни Евровидение-2021 в Роттердаме - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.05.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Сегодня, 22 мая, состоится финал песенного конкурса. Манижа выступит под пятым номером, сразу после группы Hooverphonic, представляющей Бельгию.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Выступление россиянки Манижи с песней Russian Woman на Евровидении-2021 в Роттердаме набрало почти 9,7 миллиона просмотров на официальном YouTube-канале конкурса.
Ролик был опубликован 18 мая — в день, когда состоялся первый полуфинал. Видео не только установило рекорд (ролики других конкурсантов пользуются меньшей популярностью), но и собрало десятки тысяч восторженных отзывов жителей разных стран.
"Чувствуется, как она кайфует от этой песни, без притворства и пафоса! От нее исходит бешеная энергетика!" — написала одна из пользовательниц.
Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай
"Смотрела спокойно выступление в электричке... и едва не разрыдалась, когда на экране показали обычных девчонок, поющих песню Манижи! Прекрасная идея!" — отметила другая.
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Манижа (Россия)
Певица Манижа (Россия) - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.05.2021
Певица Манижа (Россия)
© Sputnik / Владимир Астапкович
/
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"Меня эта девочка выводит из депрессии лучше любого психолога! Хочу ее обнять и сказать спасибо!" — заявила еще одна зрительница.
Четвертая призналась: "Сначала не поняла эту песню, а сейчас мурашки и от выступления, и от песни!".
Сегодня, 22 мая, состоится финал конкурса. Манижа выступит под пятым номером, сразу после группы Hooverphonic, которая представляет Бельгию.
Всего в финале примут участие исполнители 26 стран.
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Манижа (Россия) на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни "Евровидение-2021" в круизном терминале Роттердама
Певица Манижа (Россия) на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни Евровидение-2021 в круизном терминале Роттердама - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.05.2021
Певица Манижа (Россия) на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни "Евровидение-2021" в круизном терминале Роттердама
© Sputnik / Владимир Астапкович
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