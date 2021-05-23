https://uz.sputniknews.ru/20210523/evrovidenie-vyigrala-italiya--kakoe-mesto-zanyala-rossiya-18861643.html

"Евровидение" выиграла Италия — какое место заняла Россия?

"Евровидение" выиграла Италия — какое место заняла Россия?

Группа Måneskin в 2017-м заняла второе место в итальянской версии шоу X-Factor, а в 2021-м стала победителем фестиваля в Сан-Ремо. 23.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-23T10:16+0500

2021-05-23T10:16+0500

2021-05-23T10:19+0500

в мире

евровидение

музыка

конкурс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/17/18862041_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_13b02d609071c89979e8cc783d10da73.jpg

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Победу в музыкальном конкурсе "Евровидение-2021" одержала итальянская рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni ("Тихие и послушные").По результатам голосования зрителей и жюри страна набрала 524 балла.Второе место заняла Франция — певица Барбара Прави получила 499 баллов. Бронзу "взяла" Швейцария — третью строчку стране обеспечил артист Джон Мухарремай, выступивший под псевдонимом Gjon’s Tears (432 балла).Россия между тем заняла 9 место. Певица Manizha обеспечила стране 204 балла: 104 балла присудило жюри, еще 100 — зрители.Украина тем временем заняла 5 место с треком Shum от электрофолк-группы Go_A.Интересно, что были страны, за которые никто из зрителей не проголосовал — это Испания, Германия, Нидерланды и Британия. Примечательно, что Великобритания вовсе оказалась на последнем месте. За страну не отдали свой голос ни зрители, ни жюри.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

евровидение, музыка, конкурс