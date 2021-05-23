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"Евровидение" выиграла Италия — какое место заняла Россия?
"Евровидение" выиграла Италия — какое место заняла Россия?
Группа Måneskin в 2017-м заняла второе место в итальянской версии шоу X-Factor, а в 2021-м стала победителем фестиваля в Сан-Ремо. 23.05.2021, Sputnik Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Победу в музыкальном конкурсе "Евровидение-2021" одержала итальянская рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni ("Тихие и послушные").По результатам голосования зрителей и жюри страна набрала 524 балла.Второе место заняла Франция — певица Барбара Прави получила 499 баллов. Бронзу "взяла" Швейцария — третью строчку стране обеспечил артист Джон Мухарремай, выступивший под псевдонимом Gjon’s Tears (432 балла).Россия между тем заняла 9 место. Певица Manizha обеспечила стране 204 балла: 104 балла присудило жюри, еще 100 — зрители.Украина тем временем заняла 5 место с треком Shum от электрофолк-группы Go_A.Интересно, что были страны, за которые никто из зрителей не проголосовал — это Испания, Германия, Нидерланды и Британия. Примечательно, что Великобритания вовсе оказалась на последнем месте. За страну не отдали свой голос ни зрители, ни жюри.
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евровидение, музыка, конкурс

"Евровидение" выиграла Италия — какое место заняла Россия?

10:16 23.05.2021 (обновлено: 10:19 23.05.2021)
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© AFP 2018 / KENZO TRIBOUILLARDИтальянская рок-группа Måneskin
Итальянская рок-группа Måneskin - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2021
© AFP 2018 / KENZO TRIBOUILLARD
Группа Måneskin в 2017-м заняла второе место в итальянской версии шоу X-Factor, а в 2021-м стала победителем фестиваля в Сан-Ремо.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Победу в музыкальном конкурсе "Евровидение-2021" одержала итальянская рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni ("Тихие и послушные").
По результатам голосования зрителей и жюри страна набрала 524 балла.
Второе место заняла Франция — певица Барбара Прави получила 499 баллов.
Бронзу "взяла" Швейцария — третью строчку стране обеспечил артист Джон Мухарремай, выступивший под псевдонимом Gjon’s Tears (432 балла).
Россия между тем заняла 9 место. Певица Manizha обеспечила стране 204 балла: 104 балла присудило жюри, еще 100 — зрители.
"Для меня главное было — это сделать все на 100% на сцене. Я собой горжусь", — сказала Manizha после оглашения результатов голосования.
Украина тем временем заняла 5 место с треком Shum от электрофолк-группы Go_A.
Интересно, что были страны, за которые никто из зрителей не проголосовал — это Испания, Германия, Нидерланды и Британия.
Результаты голосования на "Евровидении-2021"
Результаты голосования на Евровидении-2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2021
Результаты голосования на "Евровидении-2021"
Примечательно, что Великобритания вовсе оказалась на последнем месте. За страну не отдали свой голос ни зрители, ни жюри.
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