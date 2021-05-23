https://uz.sputniknews.ru/20210523/ostorojno-tashkent-rasshiryaetsya-k-stolitse-prisoedinyat-20-maxalley-18862372.html

Осторожно, Ташкент расширяется: к столице присоединят 20 махаллей

Осторожно, Ташкент расширяется: к столице присоединят 20 махаллей

Города республики активно развиваются и обрастают новыми районами. 23.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-23T10:45+0500

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общество

махалля

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Территория Ташкента увеличится на 4 402 гектара — именно такая суммарная площадь махаллей, которые планируется присоединить к столице. Всего в состав города войдут 20 махаллинских сходов граждан Кибрайского района Ташкентской области. Об этом сообщили в областном ГУВД.Речь идет о следующих махаллях: Между тем расширяется не только столица, но и другие крупные города Узбекистана.Так, ранее стало известно, что территория Самарканда увеличится на 30,5 тысячи гектаров за счет пяти районов. План уже одобрил глава государства. Таким образом, численность населения города превысит 1 миллион человек.

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махалля, ташкент, узбекистан