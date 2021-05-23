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Осторожно, Ташкент расширяется: к столице присоединят 20 махаллей
© Flickr / ramon77Город Ташкент. Узбекистан
© Flickr / ramon77
Города республики активно развиваются и обрастают новыми районами.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Территория Ташкента увеличится на 4 402 гектара — именно такая суммарная площадь махаллей, которые планируется присоединить к столице.
Всего в состав города войдут 20 махаллинских сходов граждан Кибрайского района Ташкентской области.
Об этом сообщили в областном ГУВД.
Речь идет о следующих махаллях:
"Джарбоши", "Ташисти", "Ибрат", "Миришкор", "Аргин", "Бахор", "Чинор" и "Товкентепа" (2107,4 гектара) войдут в состав Яшнабадского района;
"Геофизика", "Алишерабад", "Чингельды", "Дустлик", "Тараккиет", "Баркамол", "Богишамол", "Ватанпарвар", "Амир Темур", "Мевазор", "Гулбог", "Гулзор-1" и "Пастки-юз" (2294,6 гектара) станут частью Мирзо-Улугбекского района.
Между тем расширяется не только столица, но и другие крупные города Узбекистана.
Так, ранее стало известно, что территория Самарканда увеличится на 30,5 тысячи гектаров за счет пяти районов. План уже одобрил глава государства.
Таким образом, численность населения города превысит 1 миллион человек.