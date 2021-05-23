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Отказавшийся от взятки сотрудник МВД получил за это премию и ценные подарки
Отказавшийся от взятки сотрудник МВД получил за это премию и ценные подарки
Вместо того, чтобы взять деньги, правоохранитель обратился с заявлением к руководству МВД Каракалпакстана. 23.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-23T13:00+0500
2021-05-23T13:00+0500
общество
подарки
премия
взятка
мвд
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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Каракалпакстане наградили сотрудника МВД А. Утемуратова, который отказался от взятки.Денежную премию и ценные подарки накануне вручил лично глава МВД Каракалпакстана полковник Айтбай Темирханов. По данным ведомства, к замначальника следственного Управления МВД Каракалпакстана подполковнику А. Утемуратову обратился некий С.К. Мужчина попросил не передавать в суд дело, возбужденное по статье "Хранение наркотических средств" УК РУз.Однако подполковник деньги брать не стал, а вместо этого обратился с заявлением к руководству МВД Каракалпакстана.В ходе оперативного мероприятия С.Х. задержали при передаче средств. Возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки" УК РУз. Ведется следствие.
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подарки, премия, взятка, мвд, узбекистан

Отказавшийся от взятки сотрудник МВД получил за это премию и ценные подарки

13:00 23.05.2021
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© Қорақалпоғистон Республикаси ИИВ ахборот хизматиПора олмаган Қорақалпоғистон ИИВ ҳузуридаги Тергов бошқармаси бошлиғи ўринбосари подполковник А.Утемуратов мукофотланди
Пора олмаган Қорақалпоғистон ИИВ ҳузуридаги Тергов бошқармаси бошлиғи ўринбосари подполковник А.Утемуратов мукофотланди - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2021
© Қорақалпоғистон Республикаси ИИВ ахборот хизмати
Вместо того, чтобы взять деньги, правоохранитель обратился с заявлением к руководству МВД Каракалпакстана.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Каракалпакстане наградили сотрудника МВД А. Утемуратова, который отказался от взятки.
Денежную премию и ценные подарки накануне вручил лично глава МВД Каракалпакстана полковник Айтбай Темирханов.
© МВД УзбекистанаНагражден сотрудник МВД, который отказался от взятки в 5 тысяч долларов
Награжден сотрудник МВД, который отказался от взятки в 5 тысяч долларов - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2021
Награжден сотрудник МВД, который отказался от взятки в 5 тысяч долларов
© МВД Узбекистана
По данным ведомства, к замначальника следственного Управления МВД Каракалпакстана подполковнику А. Утемуратову обратился некий С.К.
Мужчина попросил не передавать в суд дело, возбужденное по статье "Хранение наркотических средств" УК РУз.

Злоумышленник пообещал щедро вознаградить правоохранителя за его молчание "благодарность" была оценена в 5 тысяч долларов.

Однако подполковник деньги брать не стал, а вместо этого обратился с заявлением к руководству МВД Каракалпакстана.
В ходе оперативного мероприятия С.Х. задержали при передаче средств.
Возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки" УК РУз. Ведется следствие.
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