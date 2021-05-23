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Цветочная феерия в Намангане: самые яркие кадры первого дня юбилейного фестиваля
Цветочная феерия в Намангане: самые яркие кадры первого дня юбилейного фестиваля
С 23 по 31 мая Наманган встречает 60-й фестиваль цветов. Флористы со всей республики и других стран привезли в город свои неповторимые работы. 23.05.2021, Sputnik Узбекистан
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фото
фестиваль
цветы
наманган
узбекистан
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Фестиваль стартовал с традиционного автомобильного парада, а затем продолжился на главной площадке мероприятия - в парке имени Бабура. Подробности в нашем фоторепортаже.
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фото, фестиваль, цветы, наманган, узбекистан

Цветочная феерия в Намангане: самые яркие кадры первого дня юбилейного фестиваля

22:16 23.05.2021 (обновлено: 22:17 23.05.2021)
414
Рамиз Бахтияров
Все материалы
С 23 по 31 мая Наманган встречает 60-й фестиваль цветов. Флористы со всей республики и других стран привезли в город свои неповторимые работы.
Фестиваль стартовал с традиционного автомобильного парада, а затем продолжился на главной площадке мероприятия - в парке имени Бабура. Подробности в нашем фоторепортаже.
© Рамиз Бахтияров

Юбилейный фестиваль цветов в Намангане открылся грандиозным парадом

Юбилейный фестиваль цветов в Намангане открылся грандиозным парадом - Sputnik Узбекистан
1/19
© Рамиз Бахтияров

Юбилейный фестиваль цветов в Намангане открылся грандиозным парадом

© Рамиз Бахтияров

В колонне из полутора сотен автомобилей и спецтехники были и такие цветочные шедевры

В колонне из полутора сотен автомобилей и спецтехники были и такие цветочные шедевры - Sputnik Узбекистан
2/19
© Рамиз Бахтияров

В колонне из полутора сотен автомобилей и спецтехники были и такие цветочные шедевры

© Рамиз Бахтияров

Каждый участник парада старался наиболее креативно оформить свое транспортное средство, собирая вокруг него десятки восхищенных зрителей

Каждый участник парада старался наиболее креативно оформить свое транспортное средство, собирая вокруг него десятки восхищенных зрителей - Sputnik Узбекистан
3/19
© Рамиз Бахтияров

Каждый участник парада старался наиболее креативно оформить свое транспортное средство, собирая вокруг него десятки восхищенных зрителей

© Рамиз Бахтияров

Маршрут парада протяженностью около 10 километров пролегает из аэропорта Намангана до городского парка имени Бабура

Маршрут парада протяженностью около 10 километров пролегает из аэропорта Намангана до городского парка имени Бабура - Sputnik Узбекистан
4/19
© Рамиз Бахтияров

Маршрут парада протяженностью около 10 километров пролегает из аэропорта Намангана до городского парка имени Бабура

© Рамиз Бахтияров

По пути тысячи людей стоят на обочине или на мостах, откуда открывается наиболее впечатляющий вид на эту разноцветную кавалькаду

По пути тысячи людей стоят на обочине или на мостах, откуда открывается наиболее впечатляющий вид на эту разноцветную кавалькаду - Sputnik Узбекистан
5/19
© Рамиз Бахтияров

По пути тысячи людей стоят на обочине или на мостах, откуда открывается наиболее впечатляющий вид на эту разноцветную кавалькаду

© Рамиз Бахтияров

В этом году знаменитый праздник цветов проходит в 60-й раз

В этом году знаменитый праздник цветов проходит в 60-й раз - Sputnik Узбекистан
6/19
© Рамиз Бахтияров

В этом году знаменитый праздник цветов проходит в 60-й раз

© Рамиз Бахтияров

Основное действо развернулось в парке Бабура, где на фоне потрясающих цветочных композиций играют музыканты и работают ремесленники

Основное действо развернулось в парке Бабура, где на фоне потрясающих цветочных композиций играют музыканты и работают ремесленники - Sputnik Узбекистан
7/19
© Рамиз Бахтияров

Основное действо развернулось в парке Бабура, где на фоне потрясающих цветочных композиций играют музыканты и работают ремесленники

© Рамиз Бахтияров

В этом году, несмотря на всемирную пандемию, организаторы ожидают на цветочной неделе не менее 300 тысяч гостей как из самого Узбекистана, так и из других стран

В этом году, несмотря на всемирную пандемию, организаторы ожидают на цветочной неделе не менее 300 тысяч гостей как из самого Узбекистана, так и из других стран - Sputnik Узбекистан
8/19
© Рамиз Бахтияров

В этом году, несмотря на всемирную пандемию, организаторы ожидают на цветочной неделе не менее 300 тысяч гостей как из самого Узбекистана, так и из других стран

© Рамиз Бахтияров

Пока одни наслаждаются цветочной феерией и снимают на мобильные телефоны, другие пытаются запечатлеть картину праздника на холсте

Пока одни наслаждаются цветочной феерией и снимают на мобильные телефоны, другие пытаются запечатлеть картину праздника на холсте - Sputnik Узбекистан
9/19
© Рамиз Бахтияров

Пока одни наслаждаются цветочной феерией и снимают на мобильные телефоны, другие пытаются запечатлеть картину праздника на холсте

© Рамиз Бахтияров

В рамках фестиваля планируется высадить в парке до 10 миллионов цветов

В рамках фестиваля планируется высадить в парке до 10 миллионов цветов - Sputnik Узбекистан
10/19
© Рамиз Бахтияров

В рамках фестиваля планируется высадить в парке до 10 миллионов цветов

© Рамиз Бахтияров

По итогам праздника будут выбраны три самых оригинальных цветочных композиции, победителей ждет приз — автомобиль

По итогам праздника будут выбраны три самых оригинальных цветочных композиции, победителей ждет приз — автомобиль - Sputnik Узбекистан
11/19
© Рамиз Бахтияров

По итогам праздника будут выбраны три самых оригинальных цветочных композиции, победителей ждет приз — автомобиль

© Рамиз Бахтияров

Праздник цветов призван не только поддержать местных цветоводов, но и повысить туристический потенциал этого региона

Праздник цветов призван не только поддержать местных цветоводов, но и повысить туристический потенциал этого региона - Sputnik Узбекистан
12/19
© Рамиз Бахтияров

Праздник цветов призван не только поддержать местных цветоводов, но и повысить туристический потенциал этого региона

© Рамиз Бахтияров

Кроме традиционных цветочных композиций в парке Бабура можно было увидеть и такие необычные фигуры. Рядом с ними любая красавица может почувствовать себя Дюймовочкой из сказки

Кроме традиционных цветочных композиций в парке Бабура можно было увидеть и такие необычные фигуры. Рядом с ними любая красавица может почувствовать себя Дюймовочкой из сказки - Sputnik Узбекистан
13/19
© Рамиз Бахтияров

Кроме традиционных цветочных композиций в парке Бабура можно было увидеть и такие необычные фигуры. Рядом с ними любая красавица может почувствовать себя Дюймовочкой из сказки

© Рамиз Бахтияров

А рядом красуется вот такой необычный цветочный сервиз

А рядом красуется вот такой необычный цветочный сервиз - Sputnik Узбекистан
14/19
© Рамиз Бахтияров

А рядом красуется вот такой необычный цветочный сервиз

© Рамиз Бахтияров

Вечером парк имени Бабура преображается: неоновая подсветка вкупе с цветочным убранством придают этому месту волшебную атмосферу

Вечером парк имени Бабура преображается: неоновая подсветка вкупе с цветочным убранством придают этому месту волшебную атмосферу - Sputnik Узбекистан
15/19
© Рамиз Бахтияров

Вечером парк имени Бабура преображается: неоновая подсветка вкупе с цветочным убранством придают этому месту волшебную атмосферу

© Рамиз Бахтияров

В цветочной неделе принимают участие как профессиональные флористы и ландшафтные дизайнеры, так и цветоводы-любители. а также коллективы местных предприятий и организаций

В цветочной неделе принимают участие как профессиональные флористы и ландшафтные дизайнеры, так и цветоводы-любители. а также коллективы местных предприятий и организаций - Sputnik Узбекистан
16/19
© Рамиз Бахтияров

В цветочной неделе принимают участие как профессиональные флористы и ландшафтные дизайнеры, так и цветоводы-любители. а также коллективы местных предприятий и организаций

© Рамиз Бахтияров

Также в рамках фестиваля проходят мастер-классы от местных мастеров

Также в рамках фестиваля проходят мастер-классы от местных мастеров - Sputnik Узбекистан
17/19
© Рамиз Бахтияров

Также в рамках фестиваля проходят мастер-классы от местных мастеров

© Рамиз Бахтияров

За свою 60-летнию историю фестиваль стал визитной карточкой Намангана, который в республике именуют городом цветов

За свою 60-летнию историю фестиваль стал визитной карточкой Намангана, который в республике именуют городом цветов - Sputnik Узбекистан
18/19
© Рамиз Бахтияров

За свою 60-летнию историю фестиваль стал визитной карточкой Намангана, который в республике именуют городом цветов

© Рамиз БахтияровЮбилейный фестиваль цветов в Намангане
Юбилейный фестиваль цветов в Намангане - Sputnik Узбекистан
19/19
© Рамиз Бахтияров
Юбилейный фестиваль цветов в Намангане
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