Цветочная феерия в Намангане: самые яркие кадры первого дня юбилейного фестиваля
Юбилейный фестиваль цветов в Намангане открылся грандиозным парадом
Юбилейный фестиваль цветов в Намангане открылся грандиозным парадом
В колонне из полутора сотен автомобилей и спецтехники были и такие цветочные шедевры
В колонне из полутора сотен автомобилей и спецтехники были и такие цветочные шедевры
Каждый участник парада старался наиболее креативно оформить свое транспортное средство, собирая вокруг него десятки восхищенных зрителей
Каждый участник парада старался наиболее креативно оформить свое транспортное средство, собирая вокруг него десятки восхищенных зрителей
Маршрут парада протяженностью около 10 километров пролегает из аэропорта Намангана до городского парка имени Бабура
Маршрут парада протяженностью около 10 километров пролегает из аэропорта Намангана до городского парка имени Бабура
По пути тысячи людей стоят на обочине или на мостах, откуда открывается наиболее впечатляющий вид на эту разноцветную кавалькаду
По пути тысячи людей стоят на обочине или на мостах, откуда открывается наиболее впечатляющий вид на эту разноцветную кавалькаду
В этом году знаменитый праздник цветов проходит в 60-й раз
В этом году знаменитый праздник цветов проходит в 60-й раз
Основное действо развернулось в парке Бабура, где на фоне потрясающих цветочных композиций играют музыканты и работают ремесленники
Основное действо развернулось в парке Бабура, где на фоне потрясающих цветочных композиций играют музыканты и работают ремесленники
В этом году, несмотря на всемирную пандемию, организаторы ожидают на цветочной неделе не менее 300 тысяч гостей как из самого Узбекистана, так и из других стран
В этом году, несмотря на всемирную пандемию, организаторы ожидают на цветочной неделе не менее 300 тысяч гостей как из самого Узбекистана, так и из других стран
Пока одни наслаждаются цветочной феерией и снимают на мобильные телефоны, другие пытаются запечатлеть картину праздника на холсте
Пока одни наслаждаются цветочной феерией и снимают на мобильные телефоны, другие пытаются запечатлеть картину праздника на холсте
В рамках фестиваля планируется высадить в парке до 10 миллионов цветов
В рамках фестиваля планируется высадить в парке до 10 миллионов цветов
По итогам праздника будут выбраны три самых оригинальных цветочных композиции, победителей ждет приз — автомобиль
По итогам праздника будут выбраны три самых оригинальных цветочных композиции, победителей ждет приз — автомобиль
Праздник цветов призван не только поддержать местных цветоводов, но и повысить туристический потенциал этого региона
Праздник цветов призван не только поддержать местных цветоводов, но и повысить туристический потенциал этого региона
Кроме традиционных цветочных композиций в парке Бабура можно было увидеть и такие необычные фигуры. Рядом с ними любая красавица может почувствовать себя Дюймовочкой из сказки
Кроме традиционных цветочных композиций в парке Бабура можно было увидеть и такие необычные фигуры. Рядом с ними любая красавица может почувствовать себя Дюймовочкой из сказки
А рядом красуется вот такой необычный цветочный сервиз
А рядом красуется вот такой необычный цветочный сервиз
Вечером парк имени Бабура преображается: неоновая подсветка вкупе с цветочным убранством придают этому месту волшебную атмосферу
Вечером парк имени Бабура преображается: неоновая подсветка вкупе с цветочным убранством придают этому месту волшебную атмосферу
В цветочной неделе принимают участие как профессиональные флористы и ландшафтные дизайнеры, так и цветоводы-любители. а также коллективы местных предприятий и организаций
В цветочной неделе принимают участие как профессиональные флористы и ландшафтные дизайнеры, так и цветоводы-любители. а также коллективы местных предприятий и организаций
Также в рамках фестиваля проходят мастер-классы от местных мастеров
Также в рамках фестиваля проходят мастер-классы от местных мастеров
За свою 60-летнию историю фестиваль стал визитной карточкой Намангана, который в республике именуют городом цветов
За свою 60-летнию историю фестиваль стал визитной карточкой Намангана, который в республике именуют городом цветов