https://uz.sputniknews.ru/20210523/v-uzbekistane-doshkolnym-obrazovaniem-oxvacheny-60-detey-i-tsifra-rastet--mdo-18867271.html

В Узбекистане дошкольным образованием охвачены 60% детей, и цифра растет — МДО

В Узбекистане дошкольным образованием охвачены 60% детей, и цифра растет — МДО

Доля государственно-частного партнерства в охвате детей дошкольным образованием увеличилась до 20,7%. 23.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-23T16:44+0500

2021-05-23T16:44+0500

2021-05-23T16:44+0500

общество

министерство дошкольного образования

детский сад

дети

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Узбекистане, на сегодняшний день, дошкольным образованием охвачены 60% детей в возрасте от 3 до 7 лет. Данные привели в МДО. Для сравнения: в 2017 году этот показатель составлял 27,7%, в 2018-м — 37,7%, в 2019-м — 52,3%. Динамика прослеживается положительная. К примеру, к конце 2020 года в стране было создано 18 254 дошкольных образовательных учреждений. Из них:Между тем в 2017 году, когда МДО только было создано, в стране было всего 5 211 дошкольных организаций. Динамика, опять же, позитивная: в 2018-м их было уже 7 104, а в 2019-м — 13 530.В сферу дошкольного образования активно внедряются современные механизмы развития негосударственного сектора. В частности, около 10 форм государственно-частного партнерства.Так, в 2018-2020 годах на основе государственно-частного партнерства около 11,3 тысячи предпринимателей построили негосударственные детские сады на 352 431 человек. Были в том числе созданы 33 679 новых рабочих мест.В итоге, в прошлом году доля государственно-частного партнерства в охвате детей дошкольным образованием увеличилась до 20,7% по сравнению с показателем в 14%, который был зафиксирован в 2019-м.

https://uz.sputniknews.ru/20210129/S-1-aprelya-povysitsya-plata-za-detsady--novye-rastsenki-15890662.html

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министерство дошкольного образования, детский сад, дети, узбекистан