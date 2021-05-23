https://uz.sputniknews.ru/20210523/v-uzbekistane-doshkolnym-obrazovaniem-oxvacheny-60-detey-i-tsifra-rastet--mdo-18867271.html
В Узбекистане дошкольным образованием охвачены 60% детей, и цифра растет — МДО
В Узбекистане дошкольным образованием охвачены 60% детей, и цифра растет — МДО
Доля государственно-частного партнерства в охвате детей дошкольным образованием увеличилась до 20,7%. 23.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-23T16:44+0500
2021-05-23T16:44+0500
2021-05-23T16:44+0500
общество
министерство дошкольного образования
детский сад
дети
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Узбекистане, на сегодняшний день, дошкольным образованием охвачены 60% детей в возрасте от 3 до 7 лет. Данные привели в МДО. Для сравнения: в 2017 году этот показатель составлял 27,7%, в 2018-м — 37,7%, в 2019-м — 52,3%. Динамика прослеживается положительная. К примеру, к конце 2020 года в стране было создано 18 254 дошкольных образовательных учреждений. Из них:Между тем в 2017 году, когда МДО только было создано, в стране было всего 5 211 дошкольных организаций. Динамика, опять же, позитивная: в 2018-м их было уже 7 104, а в 2019-м — 13 530.В сферу дошкольного образования активно внедряются современные механизмы развития негосударственного сектора. В частности, около 10 форм государственно-частного партнерства.Так, в 2018-2020 годах на основе государственно-частного партнерства около 11,3 тысячи предпринимателей построили негосударственные детские сады на 352 431 человек. Были в том числе созданы 33 679 новых рабочих мест.В итоге, в прошлом году доля государственно-частного партнерства в охвате детей дошкольным образованием увеличилась до 20,7% по сравнению с показателем в 14%, который был зафиксирован в 2019-м.
https://uz.sputniknews.ru/20210129/S-1-aprelya-povysitsya-plata-za-detsady--novye-rastsenki-15890662.html
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министерство дошкольного образования, детский сад, дети, узбекистан
В Узбекистане дошкольным образованием охвачены 60% детей, и цифра растет — МДО
Доля государственно-частного партнерства в охвате детей дошкольным образованием увеличилась до 20,7%.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Узбекистане, на сегодняшний день, дошкольным образованием охвачены 60% детей в возрасте от 3 до 7 лет. Данные привели в МДО.
Для сравнения: в 2017 году этот показатель составлял 27,7%, в 2018-м — 37,7%, в 2019-м — 52,3%.
Динамика прослеживается положительная. К примеру, к конце 2020 года в стране было создано 18 254 дошкольных образовательных учреждений.
12 057 — негосударственные (частные и семейные).
Между тем в 2017 году, когда МДО только было создано, в стране было всего 5 211 дошкольных организаций.
Динамика, опять же, позитивная: в 2018-м их было уже 7 104, а в 2019-м — 13 530.
В сферу дошкольного образования активно внедряются современные механизмы развития негосударственного сектора. В частности, около 10 форм государственно-частного партнерства.
Так, в 2018-2020 годах на основе государственно-частного партнерства около 11,3 тысячи предпринимателей построили негосударственные детские сады на 352 431 человек. Были в том числе созданы 33 679 новых рабочих мест.
"Создано 1 025 государственно-частных партнерств на 104 524 места (в том числе 76 проектов на 7,5 тысячи мест за счет предпринимателей) и 10 244 семейных негосударственных детских сада на 247 907 мест. В 2020-м в стране было создано 143 602 дополнительных объекта и 12360 новых рабочих мест за счет государственно-частного партнерства на 45 427 мест и 4 160 семейных негосударственных детских садов на 103 175 мест", — добавили в МДО.
В итоге, в прошлом году доля государственно-частного партнерства в охвате детей дошкольным образованием увеличилась до 20,7% по сравнению с показателем в 14%, который был зафиксирован в 2019-м.