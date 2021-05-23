В Намангане стартовал Международный фестиваль цветов — фото

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В воскресенье в 10 утра от аэропорта Намангана прошествовала колонна из более 200 автомобилей, украшенных различными цветами. В автокараване можно было увидеть современные и старинные машины: от обычных транспортных средств до специальной автотехники.