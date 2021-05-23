В Намангане стартовал Международный фестиваль цветов — фото

В течение недели гостей ожидает масса интересных мероприятий — цветочный парад и выставки, мастер-классы по цветоводству и ландшафтному дизайну, выступления фольклорных ансамблей и звезд узбекской эстрады, а также выставки народных промыслов и народного творчества.
В течение недели гостей ожидает масса интересных мероприятий — цветочный парад и выставки, мастер-классы по цветоводству и ландшафтному дизайну, выступления фольклорных ансамблей и звезд узбекской эстрады, а также выставки народных промыслов и народного творчества.
В воскресенье в 10 утра от аэропорта Намангана прошествовала колонна из более 200 автомобилей, украшенных различными цветами. В автокараване можно было увидеть современные и старинные машины: от обычных транспортных средств до специальной автотехники.
В воскресенье в 10 утра от аэропорта Намангана прошествовала колонна из более 200 автомобилей, украшенных различными цветами. В автокараване можно было увидеть современные и старинные машины: от обычных транспортных средств до специальной автотехники.
Церемонии открытия и закрытия фестиваля состоятся в парке культуры и отдыха имени Бабура, в парке "Афсоналар водийси" ("Долине легенд"), у "Стелы мира", на Аллее писателей, на Площади трех фонтанов и в других местах.
Церемонии открытия и закрытия фестиваля состоятся в парке культуры и отдыха имени Бабура, в парке "Афсоналар водийси" ("Долине легенд"), у "Стелы мира", на Аллее писателей, на Площади трех фонтанов и в других местах.
Также пройдут конкурсы "Мир будет полон цветов", "Чей цветок красивый?", "В мире кактусов", "Цветок в сердце", "Королева цветов", "Плов в тюбетейке", выставки поделок, национальных костюмов и фотографий.
Также пройдут конкурсы "Мир будет полон цветов", "Чей цветок красивый?", "В мире кактусов", "Цветок в сердце", "Королева цветов", "Плов в тюбетейке", выставки поделок, национальных костюмов и фотографий.
Ожидается, что фестиваль цветов посетят более 500 тысячи гостей.
Ожидается, что фестиваль цветов посетят более 500 тысячи гостей.
Гости также будут приглашены в наманганский Моноцентр, центр "Новый Узбекистан – место просвещения молодежи" (Давлатабадский район), малую промышленную зону "Даштбог", предприятие "Арт Софт холдинг", парк культуры и отдыха "Афсоналар водийси" ("Долина легенд"), святыню "Ун бир Аҳмад".
Гости также будут приглашены в наманганский Моноцентр, центр "Новый Узбекистан – место просвещения молодежи" (Давлатабадский район), малую промышленную зону "Даштбог", предприятие "Арт Софт холдинг", парк культуры и отдыха "Афсоналар водийси" ("Долина легенд"), святыню "Ун бир Аҳмад".
Кроме того, планируются экскурсии в священное место "Султон Увайс Караний", на предприятия Gold Fresh Fruits (Туракурганский район) и "Чуст текстил" (Чустский район).
Кроме того, планируются экскурсии в священное место "Султон Увайс Караний", на предприятия Gold Fresh Fruits (Туракурганский район) и "Чуст текстил" (Чустский район).
Фестиваль не зря называется международным: организаторы мероприятия совместно с МИД разослали приглашения в том числе иностранным дипломатам, находящимся на территории Узбекистана.
Фестиваль не зря называется международным: организаторы мероприятия совместно с МИД разослали приглашения в том числе иностранным дипломатам, находящимся на территории Узбекистана.
На мероприятие приглашены делегации из Намангана и других городов и областей – Испарты и Османгази (Турция), Циндао (Китай), Инчхона (Южная Корея), Могилева (Беларусь), Пенджаба (Пакистан), Челябинска и Екатеринбурга (Россия) и Джалал-Абада (Кыргызстан).
На мероприятие приглашены делегации из Намангана и других городов и областей – Испарты и Османгази (Турция), Циндао (Китай), Инчхона (Южная Корея), Могилева (Беларусь), Пенджаба (Пакистан), Челябинска и Екатеринбурга (Россия) и Джалал-Абада (Кыргызстан).
В конце фестиваля самые активные флористы будут награждены ценными подарками, в том числе автомобилями.
В конце фестиваля самые активные флористы будут награждены ценными подарками, в том числе автомобилями.