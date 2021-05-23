Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Фото
https://uz.sputniknews.ru/20210523/yarko-i-dushevno-v-namangane-startoval-mejdunarodnyy-festival-tsvetov--foto-18866180.html
В Намангане стартовал Международный фестиваль цветов — фото
В Намангане стартовал Международный фестиваль цветов — фото
В Намангане с 23 по 31 мая проходит 60-й Международный фестиваль цветов ("Flowers Festival-2021"). 23.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-23T14:24+0500
2021-05-23T14:39+0500
фото
фестиваль
цветы
наманган
узбекистан
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/17/18865384_0:122:1300:853_1920x0_80_0_0_5f95433b567ff10f1158af8edf76bbf6.jpg
наманган
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/17/18865384_0:0:1300:975_1920x0_80_0_0_f57607c4531a7ef0e549997e60463174.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, фестиваль, цветы, наманган, узбекистан, мультимедиа

В Намангане стартовал Международный фестиваль цветов — фото

14:24 23.05.2021 (обновлено: 14:39 23.05.2021)
1027
В Намангане с 23 по 31 мая проходит 60-й Международный фестиваль цветов ("Flowers Festival-2021").
© Пресс-служба хокимията Наманганской области

В течение недели гостей ожидает масса интересных мероприятий — цветочный парад и выставки, мастер-классы по цветоводству и ландшафтному дизайну, выступления фольклорных ансамблей и звезд узбекской эстрады, а также выставки народных промыслов и народного творчества.

В течение недели гостей ожидает масса интересных мероприятий — цветочный парад и выставки, мастер-классы по цветоводству и ландшафтному дизайну, выступления фольклорных ансамблей и звезд узбекской эстрады, а также выставки народных промыслов и народного творчества. - Sputnik Узбекистан
1/10
© Пресс-служба хокимията Наманганской области

В течение недели гостей ожидает масса интересных мероприятий — цветочный парад и выставки, мастер-классы по цветоводству и ландшафтному дизайну, выступления фольклорных ансамблей и звезд узбекской эстрады, а также выставки народных промыслов и народного творчества.

© Пресс-служба хокимията Наманганской области

В воскресенье в 10 утра от аэропорта Намангана прошествовала колонна из более 200 автомобилей, украшенных различными цветами. В автокараване можно было увидеть современные и старинные машины: от обычных транспортных средств до специальной автотехники.

В воскресенье в 10 утра от аэропорта Намангана прошествовала колонна из более 200 автомобилей, украшенных различными цветами. В автокараване можно было увидеть современные и старинные машины: от обычных транспортных средств до специальной автотехники. - Sputnik Узбекистан
2/10
© Пресс-служба хокимията Наманганской области

В воскресенье в 10 утра от аэропорта Намангана прошествовала колонна из более 200 автомобилей, украшенных различными цветами. В автокараване можно было увидеть современные и старинные машины: от обычных транспортных средств до специальной автотехники.

© Sputnik / Дильшода Рахматова

Церемонии открытия и закрытия фестиваля состоятся в парке культуры и отдыха имени Бабура, в парке "Афсоналар водийси" ("Долине легенд"), у "Стелы мира", на Аллее писателей, на Площади трех фонтанов и в других местах.

Церемонии открытия и закрытия фестиваля состоятся в парке культуры и отдыха имени Бабура, в парке &quot;Афсоналар водийси&quot; (&quot;Долине легенд&quot;), у &quot;Стелы мира&quot;, на Аллее писателей, на Площади трех фонтанов и в других местах. - Sputnik Узбекистан
3/10
© Sputnik / Дильшода Рахматова

Церемонии открытия и закрытия фестиваля состоятся в парке культуры и отдыха имени Бабура, в парке "Афсоналар водийси" ("Долине легенд"), у "Стелы мира", на Аллее писателей, на Площади трех фонтанов и в других местах.

© Sputnik / Дильшода Рахматова

Также пройдут конкурсы "Мир будет полон цветов", "Чей цветок красивый?", "В мире кактусов", "Цветок в сердце", "Королева цветов", "Плов в тюбетейке", выставки поделок, национальных костюмов и фотографий.

Также пройдут конкурсы &quot;Мир будет полон цветов&quot;, &quot;Чей цветок красивый?&quot;, &quot;В мире кактусов&quot;, &quot;Цветок в сердце&quot;, &quot;Королева цветов&quot;, &quot;Плов в тюбетейке&quot;, выставки поделок, национальных костюмов и фотографий. - Sputnik Узбекистан
4/10
© Sputnik / Дильшода Рахматова

Также пройдут конкурсы "Мир будет полон цветов", "Чей цветок красивый?", "В мире кактусов", "Цветок в сердце", "Королева цветов", "Плов в тюбетейке", выставки поделок, национальных костюмов и фотографий.

© Пресс-служба хокимията Наманганской области

Ожидается, что фестиваль цветов посетят более 500 тысячи гостей.

Ожидается, что фестиваль цветов посетят более 500 тысячи гостей. - Sputnik Узбекистан
5/10
© Пресс-служба хокимията Наманганской области

Ожидается, что фестиваль цветов посетят более 500 тысячи гостей.

© Sputnik / Дильшода Рахматова

Гости также будут приглашены в наманганский Моноцентр, центр "Новый Узбекистан – место просвещения молодежи" (Давлатабадский район), малую промышленную зону "Даштбог", предприятие "Арт Софт холдинг", парк культуры и отдыха "Афсоналар водийси" ("Долина легенд"), святыню "Ун бир Аҳмад".

Гости также будут приглашены в наманганский Моноцентр, центр &quot;Новый Узбекистан – место просвещения молодежи&quot; (Давлатабадский район), малую промышленную зону &quot;Даштбог&quot;, предприятие &quot;Арт Софт холдинг&quot;, парк культуры и отдыха &quot;Афсоналар водийси&quot; (&quot;Долина легенд&quot;), святыню &quot;Ун бир Аҳмад&quot;. - Sputnik Узбекистан
6/10
© Sputnik / Дильшода Рахматова

Гости также будут приглашены в наманганский Моноцентр, центр "Новый Узбекистан – место просвещения молодежи" (Давлатабадский район), малую промышленную зону "Даштбог", предприятие "Арт Софт холдинг", парк культуры и отдыха "Афсоналар водийси" ("Долина легенд"), святыню "Ун бир Аҳмад".

© Sputnik / Дильшода Рахматова

Кроме того, планируются экскурсии в священное место "Султон Увайс Караний", на предприятия Gold Fresh Fruits (Туракурганский район) и "Чуст текстил" (Чустский район).

Кроме того, планируются экскурсии в священное место &quot;Султон Увайс Караний&quot;, на предприятия Gold Fresh Fruits (Туракурганский район) и &quot;Чуст текстил&quot; (Чустский район). - Sputnik Узбекистан
7/10
© Sputnik / Дильшода Рахматова

Кроме того, планируются экскурсии в священное место "Султон Увайс Караний", на предприятия Gold Fresh Fruits (Туракурганский район) и "Чуст текстил" (Чустский район).

© Sputnik / Дильшода Рахматова

Фестиваль не зря называется международным: организаторы мероприятия совместно с МИД разослали приглашения в том числе иностранным дипломатам, находящимся на территории Узбекистана.

Фестиваль не зря называется международным: организаторы мероприятия совместно с МИД разослали приглашения в том числе иностранным дипломатам, находящимся на территории Узбекистана. - Sputnik Узбекистан
8/10
© Sputnik / Дильшода Рахматова

Фестиваль не зря называется международным: организаторы мероприятия совместно с МИД разослали приглашения в том числе иностранным дипломатам, находящимся на территории Узбекистана.

© Пресс-служба хокимията Наманганской области

На мероприятие приглашены делегации из Намангана и других городов и областей – Испарты и Османгази (Турция), Циндао (Китай), Инчхона (Южная Корея), Могилева (Беларусь), Пенджаба (Пакистан), Челябинска и Екатеринбурга (Россия) и Джалал-Абада (Кыргызстан).

На мероприятие приглашены делегации из Намангана и других городов и областей – Испарты и Османгази (Турция), Циндао (Китай), Инчхона (Южная Корея), Могилева (Беларусь), Пенджаба (Пакистан), Челябинска и Екатеринбурга (Россия) и Джалал-Абада (Кыргызстан). - Sputnik Узбекистан
9/10
© Пресс-служба хокимията Наманганской области

На мероприятие приглашены делегации из Намангана и других городов и областей – Испарты и Османгази (Турция), Циндао (Китай), Инчхона (Южная Корея), Могилева (Беларусь), Пенджаба (Пакистан), Челябинска и Екатеринбурга (Россия) и Джалал-Абада (Кыргызстан).

© Пресс-служба хокимията Наманганской области

В конце фестиваля самые активные флористы будут награждены ценными подарками, в том числе автомобилями.

В конце фестиваля самые активные флористы будут награждены ценными подарками, в том числе автомобилями. - Sputnik Узбекистан
10/10
© Пресс-служба хокимията Наманганской области

В конце фестиваля самые активные флористы будут награждены ценными подарками, в том числе автомобилями.

300011
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:44В Узбекистане дошкольным образованием охвачены 60% детей, и цифра растет — МДО
15:01Спустя 31 год "Евровидение" снова возвращается в Италию — видео
14:24В Намангане стартовал Международный фестиваль цветов — фото
13:55Узбекистан и Таджикистан вновь обсудили демаркацию общей границы
13:00Отказавшийся от взятки сотрудник МВД получил за это премию и ценные подарки
12:30Узбекских тиктокеров задержали за пародию на инспекторов ДПС — видео
12:00Россия теряет своих лучших людей
11:39Узбекистан добавил в свою копилку еще одну лицензию на Олимпиаду в Токио
11:00Заключенные вместо трудовых мигрантов: в России готовятся возродить ГУЛАГ
10:45Осторожно, Ташкент расширяется: к столице присоединят 20 махаллей
10:16"Евровидение" выиграла Италия — какое место заняла Россия?
Вчера"Мурашки по коже": выступление Манижи на Евровидении бьет рекорды по просмотрам
ВчераЭхо войны: как уничтожают боеприпасы времен Великой Отечественной — видео
ВчераПредставители БДИПЧ ОБСЕ посетят Узбекистан
ВчераЗловоние в Сергели: предприятия-виновники будут временно отключены от канализационной сети
ВчераУзбекистан хочет привлечь Россию к модернизации Шуртанского ГХК
ВчераВласти РУз собираются навести порядок в строительной сфере — постановление правительства
ВчераПутин пообещал "выбить зубы". Ответить есть чем
ВчераМинюст Узбекистана попросил живущих в России юристов-соотечественников помочь мигрантам
ВчераСвыше 150 электромобилей импортировал Узбекистан в январе-апреле