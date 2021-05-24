https://uz.sputniknews.ru/20210524/18883770.html

Необычайно жидкая лава африканского вулкана накрыла деревни Конго - видео

Необычайно жидкая лава африканского вулкана накрыла деревни Конго - видео

В Конго проснулся вулкан Ньирагонго. Извержение началось в субботу вечером. Жители покинули свои дома. 24.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-24T18:56+0500

2021-05-24T18:56+0500

2021-05-24T18:56+0500

видео

республика конго

извержение

вулкан

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/18/18883778_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_e71eef57cd0c09e76ee45ecedb776a46.jpg

Специалисты указывают на необычайно жидкую и текучую лаву вулкана Ньирагонго, рядом с которым находится город Гома провинции Северное Киву в Конго, сообщает РИА Новости.Во время извержения бурлящая масса может стекать по склонам со скоростью до ста километров в час.Извержение произошло внезапно, затем последовала серия землетрясений. По словам очевидцев, в огне могли погибнуть более сотни местных жителей: природный катаклизм разрушил множество домов находящегося поблизости селения.Однако официальные источники сообщают лишь о 15 погибших из-за разгула стихии.В последний раз крупное извержение вулкана произошло в январе 2002 года. Тогда, по данным местных СМИ, погибли около 250 человек.

республика конго

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Кадры извержения вулкана в Демократической республике Конго Более 100 человек могли погибнуть в результате извержения вулкана в Демократической республике Конго. 2021-05-24T18:56+0500 true PT0M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

республика конго, извержение, вулкан, мультимедиа