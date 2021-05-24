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Необычайно жидкая лава африканского вулкана накрыла деревни Конго - видео
Необычайно жидкая лава африканского вулкана накрыла деревни Конго - видео
В Конго проснулся вулкан Ньирагонго. Извержение началось в субботу вечером. Жители покинули свои дома. 24.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-24T18:56+0500
2021-05-24T18:56+0500
2021-05-24T18:56+0500
видео
республика конго
извержение
вулкан
мультимедиа
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Специалисты указывают на необычайно жидкую и текучую лаву вулкана Ньирагонго, рядом с которым находится город Гома провинции Северное Киву в Конго, сообщает РИА Новости.Во время извержения бурлящая масса может стекать по склонам со скоростью до ста километров в час.Извержение произошло внезапно, затем последовала серия землетрясений. По словам очевидцев, в огне могли погибнуть более сотни местных жителей: природный катаклизм разрушил множество домов находящегося поблизости селения.Однако официальные источники сообщают лишь о 15 погибших из-за разгула стихии.В последний раз крупное извержение вулкана произошло в январе 2002 года. Тогда, по данным местных СМИ, погибли около 250 человек.
республика конго
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Кадры извержения вулкана в Демократической республике Конго
Более 100 человек могли погибнуть в результате извержения вулкана в Демократической республике Конго.
2021-05-24T18:56+0500
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PT0M56S
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республика конго, извержение, вулкан, мультимедиа
Необычайно жидкая лава африканского вулкана накрыла деревни Конго - видео
В Конго проснулся вулкан Ньирагонго. Извержение началось в субботу вечером. Жители покинули свои дома.
Специалисты указывают на необычайно жидкую и текучую лаву вулкана Ньирагонго, рядом с которым находится город Гома провинции Северное Киву в Конго, сообщает РИА Новости
.
Во время извержения бурлящая масса может стекать по склонам со скоростью до ста километров в час.
Извержение произошло внезапно, затем последовала серия землетрясений. По словам очевидцев, в огне могли погибнуть более сотни местных жителей: природный катаклизм разрушил множество домов находящегося поблизости селения.
Однако официальные источники сообщают лишь о 15 погибших из-за разгула стихии.
В последний раз крупное извержение вулкана произошло в январе 2002 года. Тогда, по данным местных СМИ, погибли около 250 человек.