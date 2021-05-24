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https://uz.sputniknews.ru/20210524/abdulla-aripov-udostoen-ordena-v-chest-60-letiya-18871017.html
Абдулла Арипов удостоен ордена в честь 60-летия
Абдулла Арипов удостоен ордена в честь 60-летия
Награда присуждена главе правительства за бескорыстную службу и весомый вклад в развитие государства. 24.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-24T09:23+0500
2021-05-24T09:29+0500
политика
орден "за бескорыстную службу"
награждение
абдулла арипов
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Нигматович Арипов отмечает 60-летие. В соответствии с указом главы государства он удостоен ордена "Фидокорона хизматлари учун" ("За бескорыстную службу").Награда присуждается за вклад в экономическое и культурное развитие республики, укрепление ее обороноспособности и нацбезопасности для сохранения мира в обществе, межнационального согласия и стабильности, а также за посвящение своего опыта, таланта и знаний служению на благо Родины.Аналогичным орденом был награжден в 2017 году глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов в честь 70-летия. Свою карьеру дипломат начинал с должности атташе посольства СССР в Ливане.
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орден "за бескорыстную службу", награждение, абдулла арипов

Абдулла Арипов удостоен ордена в честь 60-летия

09:23 24.05.2021 (обновлено: 09:29 24.05.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаАбдулла Арипов утвержден на пост премьер-министра Узбекистана
Абдулла Арипов утвержден на пост премьер-министра Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Награда присуждена главе правительства за бескорыстную службу и весомый вклад в развитие государства.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Нигматович Арипов отмечает 60-летие. В соответствии с указом главы государства он удостоен ордена "Фидокорона хизматлари учун" ("За бескорыстную службу").
Награда присуждается за вклад в экономическое и культурное развитие республики, укрепление ее обороноспособности и нацбезопасности для сохранения мира в обществе, межнационального согласия и стабильности, а также за посвящение своего опыта, таланта и знаний служению на благо Родины.
Аналогичным орденом был награжден в 2017 году глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов в честь 70-летия. Свою карьеру дипломат начинал с должности атташе посольства СССР в Ливане.
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