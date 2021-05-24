Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210524/iskry-i-vspyshki-v-tashkentskuyu-telebashnyu-5-raz-udarila-molniya--video-18870716.html
Пугающе красиво: в Ташкентскую телебашню 5 раз ударила молния — видео
Пугающе красиво: в Ташкентскую телебашню 5 раз ударила молния — видео
Сообщается, что сейчас объект работает в нормальном режиме. 24.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-24T08:58+0500
2021-05-24T09:22+0500
происшествия
стихия
молния
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/18/18870689_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_819484c2880734a219ebaa90d1e9fa15.jpg
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В соцсетях распространилось видео мощного разряда молнии, который попал прямо в Ташкентскую телебашню.Инцидент произошел накануне в 20.30 часов. Также на некоторых видеороликах видно, что после попадания молнии в телебашню загорелся флаг.Между тем в МЧС заверили: ничего страшного не произошло. Сообщается, что сейчас объект работает в нормальном режиме.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/18/18870689_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_0d4154f547d6bf40c52dc5946e8e49ce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
стихия, молния, ташкент

Пугающе красиво: в Ташкентскую телебашню 5 раз ударила молния — видео

08:58 24.05.2021 (обновлено: 09:22 24.05.2021)
794
© СС0 / Unsplash / Felix MittermeierМолния, иллюстративное фото
Молния, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2021
© СС0 / Unsplash / Felix Mittermeier
Сообщается, что сейчас объект работает в нормальном режиме.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В соцсетях распространилось видео мощного разряда молнии, который попал прямо в Ташкентскую телебашню.
Инцидент произошел накануне в 20.30 часов.
Также на некоторых видеороликах видно, что после попадания молнии в телебашню загорелся флаг.
Между тем в МЧС заверили: ничего страшного не произошло.

"Этот факт действительно имел место быть, однако никакого ущерба от удара молнии башня не понесла, поскольку здание оснащено молниеотводом и полностью защищено от подобных явлений", — сообщили в ведомстве.

Сообщается, что сейчас объект работает в нормальном режиме.
400000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:03Заблудившийся в Кумушкане турист найден спасателями МЧС
09:53Град, молнии и затопленные улицы: как Ташкент пережил натиск стихии — видео
09:23Абдулла Арипов удостоен ордена в честь 60-летия
08:58Пугающе красиво: в Ташкентскую телебашню 5 раз ударила молния — видео
08:39Концерт Владимира Спивакова переносится на 24 мая
ВчераЦветочная феерия в Намангане: самые яркие кадры первого дня юбилейного фестиваля
ВчераМиллионы роз и не только: фестиваль цветов в Намангане — видео
ВчераВ Конгресс США внесли резолюцию о независимости и суверенитете Узбекистана
ВчераПесков объяснил, кого Путин имел в виду во фразе про "выбить зубы"
ВчераПродано оригинальное письмо Эйнштейна с знаменитой формулой E=mc²
ВчераВ Узбекистане дошкольным образованием охвачены 60% детей, и цифра растет — МДО
ВчераСпустя 31 год "Евровидение" снова возвращается в Италию — видео
ВчераВ Намангане стартовал Международный фестиваль цветов — фото
ВчераУзбекистан и Таджикистан вновь обсудили демаркацию общей границы
ВчераОтказавшийся от взятки сотрудник МВД получил за это премию и ценные подарки
ВчераУзбекских тиктокеров задержали за пародию на инспекторов ДПС — видео
ВчераРоссия теряет своих лучших людей
ВчераУзбекистан завоевал еще одну лицензию на Олимпиаду в Токио
ВчераЗаключенные вместо трудовых мигрантов: в России готовятся возродить ГУЛАГ
ВчераОсторожно, Ташкент расширяется: к столице присоединят 20 махаллей