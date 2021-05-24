https://uz.sputniknews.ru/20210524/iskry-i-vspyshki-v-tashkentskuyu-telebashnyu-5-raz-udarila-molniya--video-18870716.html

Пугающе красиво: в Ташкентскую телебашню 5 раз ударила молния — видео

Пугающе красиво: в Ташкентскую телебашню 5 раз ударила молния — видео

Сообщается, что сейчас объект работает в нормальном режиме. 24.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-24T08:58+0500

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происшествия

стихия

молния

ташкент

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В соцсетях распространилось видео мощного разряда молнии, который попал прямо в Ташкентскую телебашню.Инцидент произошел накануне в 20.30 часов. Также на некоторых видеороликах видно, что после попадания молнии в телебашню загорелся флаг.Между тем в МЧС заверили: ничего страшного не произошло. Сообщается, что сейчас объект работает в нормальном режиме.

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стихия, молния, ташкент