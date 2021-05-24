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Пугающе красиво: в Ташкентскую телебашню 5 раз ударила молния — видео
Пугающе красиво: в Ташкентскую телебашню 5 раз ударила молния — видео
Сообщается, что сейчас объект работает в нормальном режиме. 24.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-24T08:58+0500
2021-05-24T08:58+0500
2021-05-24T09:22+0500
происшествия
стихия
молния
ташкент
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В соцсетях распространилось видео мощного разряда молнии, который попал прямо в Ташкентскую телебашню.Инцидент произошел накануне в 20.30 часов. Также на некоторых видеороликах видно, что после попадания молнии в телебашню загорелся флаг.Между тем в МЧС заверили: ничего страшного не произошло. Сообщается, что сейчас объект работает в нормальном режиме.
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стихия, молния, ташкент
Пугающе красиво: в Ташкентскую телебашню 5 раз ударила молния — видео
08:58 24.05.2021 (обновлено: 09:22 24.05.2021)
Сообщается, что сейчас объект работает в нормальном режиме.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В соцсетях распространилось видео мощного разряда молнии, который попал прямо в Ташкентскую телебашню.
Инцидент произошел накануне в 20.30 часов.
Также на некоторых видеороликах видно, что после попадания молнии в телебашню загорелся флаг.
Между тем в МЧС заверили
: ничего страшного не произошло.
"Этот факт действительно имел место быть, однако никакого ущерба от удара молнии башня не понесла, поскольку здание оснащено молниеотводом и полностью защищено от подобных явлений", — сообщили в ведомстве.
Сообщается, что сейчас объект работает в нормальном режиме.