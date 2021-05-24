https://uz.sputniknews.ru/20210524/izvestnyy-akter-seydulla-moldaxanov-otmechaet-63-letie-18878906.html

Известный актер Сейдулла Молдаханов отмечает 63-летие

Известный актер Сейдулла Молдаханов отмечает 63-летие

За свою творческую карьеру артист снялся в таких популярных фильмах, как "Шайтанат", "Барон", "Сув париси учун уй", "Сабот", "Назира", "Клиника", "Хотира... 24.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-24T15:13+0500

2021-05-24T15:13+0500

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культура

день рождения

национальное агентство "узбеккино"

артист

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Заслуженный артист Узбекистана Сейдулла Молдаханов празднует сегодня свой день рождения, сообщает пресс-служба НА "Узбеккино".Актер родился 24 мая 1958 года в Ташкенте. Он окончил Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК). Молдаханов также входит в членство Гильдии киноактеров России. За свою творческую карьеру актер сыграл уникальные роли в таких фильмах, как "Шайтанат", "Барон", "Сув париси учун уй", "Сабот", "Назира", "Клиника", "Хотира рашки", "Укубат" и многих других. В настоящее время Сейдулла Молдаханов задействован в съемках сериала "Орзулар палатаси", который создается совместно с Агентством кинематографии и телеканалом "Севимли".

https://uz.sputniknews.ru/20190812/Vyshel-treyler-k-novomu-filmu-Baron-2-12223299.html

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день рождения, национальное агентство "узбеккино", артист