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https://uz.sputniknews.ru/20210524/izvestnyy-akter-seydulla-moldaxanov-otmechaet-63-letie-18878906.html
Известный актер Сейдулла Молдаханов отмечает 63-летие
Известный актер Сейдулла Молдаханов отмечает 63-летие
За свою творческую карьеру артист снялся в таких популярных фильмах, как "Шайтанат", "Барон", "Сув париси учун уй", "Сабот", "Назира", "Клиника", "Хотира... 24.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-24T15:13+0500
2021-05-24T15:22+0500
культура
день рождения
национальное агентство "узбеккино"
артист
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Заслуженный артист Узбекистана Сейдулла Молдаханов празднует сегодня свой день рождения, сообщает пресс-служба НА "Узбеккино".Актер родился 24 мая 1958 года в Ташкенте. Он окончил Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК). Молдаханов также входит в членство Гильдии киноактеров России. За свою творческую карьеру актер сыграл уникальные роли в таких фильмах, как "Шайтанат", "Барон", "Сув париси учун уй", "Сабот", "Назира", "Клиника", "Хотира рашки", "Укубат" и многих других. В настоящее время Сейдулла Молдаханов задействован в съемках сериала "Орзулар палатаси", который создается совместно с Агентством кинематографии и телеканалом "Севимли".
https://uz.sputniknews.ru/20190812/Vyshel-treyler-k-novomu-filmu-Baron-2-12223299.html
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день рождения, национальное агентство "узбеккино", артист

Известный актер Сейдулла Молдаханов отмечает 63-летие

15:13 24.05.2021 (обновлено: 15:22 24.05.2021)
381
© НА "Узбеккино"Сейдулла Молдаханов
Сейдулла Молдаханов - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2021
© НА "Узбеккино"
За свою творческую карьеру артист снялся в таких популярных фильмах, как "Шайтанат", "Барон", "Сув париси учун уй", "Сабот", "Назира", "Клиника", "Хотира рашки", "Укубат".
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Заслуженный артист Узбекистана Сейдулла Молдаханов празднует сегодня свой день рождения, сообщает пресс-служба НА "Узбеккино".
Актер родился 24 мая 1958 года в Ташкенте. Он окончил Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК). Молдаханов также входит в членство Гильдии киноактеров России.
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За свою творческую карьеру актер сыграл уникальные роли в таких фильмах, как "Шайтанат", "Барон", "Сув париси учун уй", "Сабот", "Назира", "Клиника", "Хотира рашки", "Укубат" и многих других.
В настоящее время Сейдулла Молдаханов задействован в съемках сериала "Орзулар палатаси", который создается совместно с Агентством кинематографии и телеканалом "Севимли".
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