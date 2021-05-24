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Жара до +40, но грозы: чего ожидать от погоды в Узбекистане
Жара до +40, но грозы: чего ожидать от погоды в Узбекистане
С 26 мая на территорию республики начнется вынос очень теплого воздуха с районов зарубежного юга. 24.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-24T16:25+0500
2021-05-24T16:25+0500
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Синоптики рассказали о погоде в Узбекистане в ближайшие дни.Сегодня юго-восток страны находится под влиянием высотного циклона. В связи с этим в ряде районов могут пройти кратковременные дожди и грозы.Осадки возможны в Ташкентской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областях, а также в предгорных и горных регионах. Днем температура может достигать 34 градусов.Во вторник влияние циклона сохранится только на востоке республики. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Ферганской долине, а также в предгорных и горных районах.Порывы ветра могут достигать 17-22 метров в секунду. В южной и пустынной зонах воздух прогреется вовсе до 38-40 градусов — это на 5-8 градусов превышает среднемноголетние значения. Синоптики также предупредили о селеопасности 24-27 мая в предгорных и горных районах в связи с дождями.
https://uz.sputniknews.ru/20210105/15730413.html
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прогноз погоды, узгидромет, погода, узбекистан
Жара до +40, но грозы: чего ожидать от погоды в Узбекистане
16:25 24.05.2021 (обновлено: 17:10 24.05.2021)
С 26 мая на территорию республики начнется вынос очень теплого воздуха с районов зарубежного юга.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik.
Синоптики рассказали
о погоде в Узбекистане в ближайшие дни.
Сегодня юго-восток страны находится под влиянием высотного циклона. В связи с этим в ряде районов могут пройти кратковременные дожди и грозы.
Осадки возможны в Ташкентской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областях, а также в предгорных и горных регионах. Днем температура может достигать 34 градусов.
Во вторник влияние циклона сохранится только на востоке республики. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Ферганской долине, а также в предгорных и горных районах.
Порывы ветра могут достигать 17-22 метров в секунду.
Начиная со среды на территорию Узбекистана начнет выноситься теплый воздух с юга. Столбики термометров поднимутся до 34-37 градусов.
В южной и пустынной зонах воздух прогреется вовсе до 38-40 градусов — это на 5-8 градусов превышает среднемноголетние значения.
Синоптики также предупредили о селеопасности 24-27 мая в предгорных и горных районах в связи с дождями.