https://uz.sputniknews.ru/20210524/jara-do-40-no-grozy-chego-ojidat-ot-pogody-v-uzbekistane-18879805.html

Жара до +40, но грозы: чего ожидать от погоды в Узбекистане

Жара до +40, но грозы: чего ожидать от погоды в Узбекистане

С 26 мая на территорию республики начнется вынос очень теплого воздуха с районов зарубежного юга. 24.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-24T16:25+0500

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Синоптики рассказали о погоде в Узбекистане в ближайшие дни.Сегодня юго-восток страны находится под влиянием высотного циклона. В связи с этим в ряде районов могут пройти кратковременные дожди и грозы.Осадки возможны в Ташкентской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областях, а также в предгорных и горных регионах. Днем температура может достигать 34 градусов.Во вторник влияние циклона сохранится только на востоке республики. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Ферганской долине, а также в предгорных и горных районах.Порывы ветра могут достигать 17-22 метров в секунду. В южной и пустынной зонах воздух прогреется вовсе до 38-40 градусов — это на 5-8 градусов превышает среднемноголетние значения. Синоптики также предупредили о селеопасности 24-27 мая в предгорных и горных районах в связи с дождями.

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