https://uz.sputniknews.ru/20210524/kontsert-vladimira-spivakova-perenositsya-na-24-maya-18870531.html
Концерт Владимира Спивакова переносится на 24 мая
Концерт Владимира Спивакова переносится на 24 мая
Мероприятие пройдет не на площади Большого театра имени Алишера Навои, а во Дворце международных форумов "Узбекистан" в 19.00. 24.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-24T08:39+0500
2021-05-24T08:39+0500
2021-05-24T09:19+0500
культура
владимир спиваков
концерт
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Концерт дирижера Владимира Спивакова и Национального филармонического оркестра РФ переносится на 24 мая.Об этом проинформировали в Фонде развития культуры и искусства.Выступление должно было состояться в воскресенье, однако его решено перенести в связи с неблагоприятными погодными условиями.Мероприятие пройдет в понедельник в 19.00 во Дворце международных форумов (Ташкент).Дата второго концерта пока не менялась: он состоится 25 мая на площади Регистан (Самарканд).Напомним, что оба выступления будут благотворительными.Организатор выступлений — фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт" при содействии Фонда развития культуры и искусства при Минкультуры Узбекистана.Мероприятия смогут посетить одаренные ученики музыкальных школ, а также педагоги, деятели культуры, инклюзивные ресурсные центры и учащихся специализированных школ-интернатов для детей с инвалидностью.
https://uz.sputniknews.ru/20170427/Orkestr-Spivakov-Uzbekistan-5288916.html
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владимир спиваков, концерт
Концерт Владимира Спивакова переносится на 24 мая
08:39 24.05.2021 (обновлено: 09:19 24.05.2021)
Мероприятие пройдет не на площади Большого театра имени Алишера Навои, а во Дворце международных форумов "Узбекистан" в 19.00.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Концерт дирижера Владимира Спивакова и Национального филармонического оркестра РФ переносится на 24 мая.
Об этом проинформировали
в Фонде развития культуры и искусства.
Выступление должно было состояться в воскресенье, однако его решено перенести в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Мероприятие пройдет в понедельник в 19.00 во Дворце международных форумов (Ташкент).
Дата второго концерта пока не менялась: он состоится 25 мая на площади Регистан (Самарканд).
Напомним, что оба выступления будут благотворительными.
Организатор выступлений — фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт" при содействии Фонда развития культуры и искусства при Минкультуры Узбекистана.
Мероприятия смогут посетить одаренные ученики музыкальных школ, а также педагоги, деятели культуры, инклюзивные ресурсные центры и учащихся специализированных школ-интернатов для детей с инвалидностью.