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Молодой ученый возглавил управление инновационного развития в Ташобласти
Молодой ученый возглавил управление инновационного развития в Ташобласти
Амир Абидов — доктор передового материаловедения и инжиниринга, PhD. Владеет узбекским, английским, корейским и русским языками. 24.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-24T12:03+0500
2021-05-24T12:09+0500
общество
министерство инновационного развития узбекистана
молодой ученый
назначение
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Молодой ученый, профессор, основатель высокотехнологичного стартапа Lotus Engineering и CleanBox Амир Абидов стал главой Ташкентского областного управления инновационного развития, сообщили в пресс-службе ведомства. В 2005 году назначенец окончил Ташкентский автомобильно-дорожный институт, в 2012-м — магистратуру Национального технологического института Кумо в Южной Корее, в 2015 году — докторантуру этого же вуза.С 2013 по 2015 годы работал в Исследовательском институте информационных технологий и электроники Гуми в Южной Корее.Амир Абидов — доктор передового материаловедения и инжиниринга, PhD. Владеет узбекским, английским, корейским и русским языками.До назначения был заведующим лабораторией нанотехнологий, композиционных и перспективных материалов узбекско-корейского научно-технологического центра редких металлов и твердых сплавов при АО "Алмалыкский ГМК".Напомним, в прошлом году резидент "Сколково" рассказал в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан, как добился успеха и какой, на его взгляд, будет экономика будущего.
https://uz.sputniknews.ru/20200220/Ot-proekta-v-garazhe-k-lokomotivu-ekonomiki--istoriya-uzbekskogo-startapera-13512033.html
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министерство инновационного развития узбекистана, молодой ученый, назначение

Молодой ученый возглавил управление инновационного развития в Ташобласти

12:03 24.05.2021 (обновлено: 12:09 24.05.2021)
775
© Foto : Из личного архива Амира АбидоваАмир Абидов
Амир Абидов - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2021
© Foto : Из личного архива Амира Абидова
Амир Абидов — доктор передового материаловедения и инжиниринга, PhD. Владеет узбекским, английским, корейским и русским языками.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Молодой ученый, профессор, основатель высокотехнологичного стартапа Lotus Engineering и CleanBox Амир Абидов стал главой Ташкентского областного управления инновационного развития, сообщили в пресс-службе ведомства.
В 2005 году назначенец окончил Ташкентский автомобильно-дорожный институт, в 2012-м — магистратуру Национального технологического института Кумо в Южной Корее, в 2015 году — докторантуру этого же вуза.
С 2013 по 2015 годы работал в Исследовательском институте информационных технологий и электроники Гуми в Южной Корее.
Амир Абидов - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2020
От проекта в гараже к локомотиву экономики — история узбекского стартапера
20 февраля 2020, 20:12
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Амир Абидов — доктор передового материаловедения и инжиниринга, PhD. Владеет узбекским, английским, корейским и русским языками.
До назначения был заведующим лабораторией нанотехнологий, композиционных и перспективных материалов узбекско-корейского научно-технологического центра редких металлов и твердых сплавов при АО "Алмалыкский ГМК".
Напомним, в прошлом году резидент "Сколково" рассказал в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан, как добился успеха и какой, на его взгляд, будет экономика будущего.
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