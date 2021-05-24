https://uz.sputniknews.ru/20210524/molodoy-uchenyy-vozglavil-upravlenie-innovatsionnogo-razvitiya-v-tashoblasti-18874673.html

Молодой ученый возглавил управление инновационного развития в Ташобласти

Молодой ученый возглавил управление инновационного развития в Ташобласти

Амир Абидов — доктор передового материаловедения и инжиниринга, PhD. Владеет узбекским, английским, корейским и русским языками. 24.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-24T12:03+0500

2021-05-24T12:03+0500

2021-05-24T12:09+0500

общество

министерство инновационного развития узбекистана

молодой ученый

назначение

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Молодой ученый, профессор, основатель высокотехнологичного стартапа Lotus Engineering и CleanBox Амир Абидов стал главой Ташкентского областного управления инновационного развития, сообщили в пресс-службе ведомства. В 2005 году назначенец окончил Ташкентский автомобильно-дорожный институт, в 2012-м — магистратуру Национального технологического института Кумо в Южной Корее, в 2015 году — докторантуру этого же вуза.С 2013 по 2015 годы работал в Исследовательском институте информационных технологий и электроники Гуми в Южной Корее.Амир Абидов — доктор передового материаловедения и инжиниринга, PhD. Владеет узбекским, английским, корейским и русским языками.До назначения был заведующим лабораторией нанотехнологий, композиционных и перспективных материалов узбекско-корейского научно-технологического центра редких металлов и твердых сплавов при АО "Алмалыкский ГМК".Напомним, в прошлом году резидент "Сколково" рассказал в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан, как добился успеха и какой, на его взгляд, будет экономика будущего.

https://uz.sputniknews.ru/20200220/Ot-proekta-v-garazhe-k-lokomotivu-ekonomiki--istoriya-uzbekskogo-startapera-13512033.html

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министерство инновационного развития узбекистана, молодой ученый, назначение