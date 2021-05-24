https://uz.sputniknews.ru/20210524/shavkat-mirziyoev-vystupit-na-mejdunarodnom-sammite-v-seule-18876605.html

Шавкат Мирзиёев выступит на международном саммите в Сеуле

Шавкат Мирзиёев выступит на международном саммите в Сеуле

Кроме того, на этой неделе Мирзиёев планирует реформировать систему акционерного общества "Узагрохимоя". 24.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-24T13:19+0500

2021-05-24T13:19+0500

2021-05-24T13:19+0500

политика

пресс-служба президента

шавкат мирзиёев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/18/18874330_0:68:1301:799_1920x0_80_0_0_8c04b4c4791c8e5da7980770c1a28b54.jpg

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Глава пресс-службы президента провел брифинг, в ходе которого сообщил журналистам о планах президента на ближайшую неделю, передает корреспондент Sputnik Узбекистан. В планах главы государства также - видеоселекторное совещание по реализации ипотечных программ, строительству и обслуживанию многоквартирного жилищного фонда. Шавкат Мирзиёев обсудит также с соответствующими специалистами вопросы реализации программы финансирования целей устойчивого развития.На предстоящей неделе лидеру страны презентуют систему организации дошкольных образовательных учреждений в отдаленных районах. Кроме того, Мирзиёев планирует реформировать систему акционерного общества "Узагрохимоя".А 30 мая президент выступит на II международном саммите "Партнерство ради зеленого роста и глобальных целей - 2030", который состоится в формате видеоконференции в Сеуле.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

пресс-служба президента, шавкат мирзиёев