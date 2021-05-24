https://uz.sputniknews.ru/20210524/shavkat-mirziyoev-vystupit-na-mejdunarodnom-sammite-v-seule-18876605.html
Шавкат Мирзиёев выступит на международном саммите в Сеуле
Шавкат Мирзиёев выступит на международном саммите в Сеуле
Кроме того, на этой неделе Мирзиёев планирует реформировать систему акционерного общества "Узагрохимоя". 24.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-24T13:19+0500
2021-05-24T13:19+0500
2021-05-24T13:19+0500
политика
пресс-служба президента
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Глава пресс-службы президента провел брифинг, в ходе которого сообщил журналистам о планах президента на ближайшую неделю, передает корреспондент Sputnik Узбекистан. В планах главы государства также - видеоселекторное совещание по реализации ипотечных программ, строительству и обслуживанию многоквартирного жилищного фонда. Шавкат Мирзиёев обсудит также с соответствующими специалистами вопросы реализации программы финансирования целей устойчивого развития.На предстоящей неделе лидеру страны презентуют систему организации дошкольных образовательных учреждений в отдаленных районах. Кроме того, Мирзиёев планирует реформировать систему акционерного общества "Узагрохимоя".А 30 мая президент выступит на II международном саммите "Партнерство ради зеленого роста и глобальных целей - 2030", который состоится в формате видеоконференции в Сеуле.
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MIA „Rosiya Segodnya“
пресс-служба президента, шавкат мирзиёев
Шавкат Мирзиёев выступит на международном саммите в Сеуле
Кроме того, на этой неделе Мирзиёев планирует реформировать систему акционерного общества "Узагрохимоя".
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik.
Глава пресс-службы президента провел брифинг, в ходе которого сообщил журналистам о планах президента на ближайшую неделю, передает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
В планах главы государства также - видеоселекторное совещание по реализации ипотечных программ, строительству и обслуживанию многоквартирного жилищного фонда. Шавкат Мирзиёев обсудит также с соответствующими специалистами вопросы реализации программы финансирования целей устойчивого развития.
На предстоящей неделе лидеру страны презентуют систему организации дошкольных образовательных учреждений в отдаленных районах. Кроме того, Мирзиёев планирует реформировать систему акционерного общества "Узагрохимоя".
А 30 мая президент выступит на II международном саммите "Партнерство ради зеленого роста и глобальных целей - 2030", который состоится в формате видеоконференции в Сеуле.