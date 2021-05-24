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Шавкат Мирзиёев выступит на международном саммите в Сеуле
Шавкат Мирзиёев выступит на международном саммите в Сеуле
Кроме того, на этой неделе Мирзиёев планирует реформировать систему акционерного общества "Узагрохимоя". 24.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-24T13:19+0500
2021-05-24T13:19+0500
политика
пресс-служба президента
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Глава пресс-службы президента провел брифинг, в ходе которого сообщил журналистам о планах президента на ближайшую неделю, передает корреспондент Sputnik Узбекистан. В планах главы государства также - видеоселекторное совещание по реализации ипотечных программ, строительству и обслуживанию многоквартирного жилищного фонда. Шавкат Мирзиёев обсудит также с соответствующими специалистами вопросы реализации программы финансирования целей устойчивого развития.На предстоящей неделе лидеру страны презентуют систему организации дошкольных образовательных учреждений в отдаленных районах. Кроме того, Мирзиёев планирует реформировать систему акционерного общества "Узагрохимоя".А 30 мая президент выступит на II международном саммите "Партнерство ради зеленого роста и глобальных целей - 2030", который состоится в формате видеоконференции в Сеуле.
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пресс-служба президента, шавкат мирзиёев

Шавкат Мирзиёев выступит на международном саммите в Сеуле

13:19 24.05.2021
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев
Президент Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Кроме того, на этой неделе Мирзиёев планирует реформировать систему акционерного общества "Узагрохимоя".
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Глава пресс-службы президента провел брифинг, в ходе которого сообщил журналистам о планах президента на ближайшую неделю, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В планах главы государства также - видеоселекторное совещание по реализации ипотечных программ, строительству и обслуживанию многоквартирного жилищного фонда. Шавкат Мирзиёев обсудит также с соответствующими специалистами вопросы реализации программы финансирования целей устойчивого развития.
На предстоящей неделе лидеру страны презентуют систему организации дошкольных образовательных учреждений в отдаленных районах. Кроме того, Мирзиёев планирует реформировать систему акционерного общества "Узагрохимоя".
А 30 мая президент выступит на II международном саммите "Партнерство ради зеленого роста и глобальных целей - 2030", который состоится в формате видеоконференции в Сеуле.
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