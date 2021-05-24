https://uz.sputniknews.ru/20210524/uzairways-vozobnovlyaet-polety-iz-moskovskogo-aeroporta-domodedovo-18882163.html

UzAirways возобновляет полеты из Московского аэропорта Домодедово

UzAirways возобновляет полеты из Московского аэропорта Домодедово

Такое решение станет импульсом для развития туризма в Узбекистане за счет широкой географии полетов авиакомпаний-партнеров аэропорта Домодедово и трансферных... 24.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-24T17:13+0500

2021-05-24T17:13+0500

2021-05-24T19:19+0500

общество

аэропорт домодедово

перелеты

авиакомпания uzbekistan airways

ташкент

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Национальная авиакомпания Uzbekistan Airways с 15 июня возобновляет полеты из Московского аэропорта Домодедово, заявили в пресс-службе ведомства.Такое партнерство, отмечают представители компании, создаст благоприятные условия для динамичного развития туризма в Узбекистане за счет широкой географии полетов авиакомпаний-партнеров аэропорта и трансферных рейсов.Директор Московского аэропорта Домодедово Андрей Павлов называл такое решение новой страницей партнерства. По его словам, авиакомпания Узбекистана будет использовать технологии и компетенции аэропорта, чтобы укрепить свои позиции на рынке. Павлов также выразил уверенность в том, что богатая история и культура Узбекистана привлекут внимание туристов, а комфорт и сервис на рейсах авиакомпании предопределят выбор в пользу вылета из Домодедово.Как сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе национальной авиакомпании, последний рейс в аэропорт Внуково будет осуществлен 14 июня 2021 года.

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аэропорт домодедово, перелеты, авиакомпания uzbekistan airways, ташкент