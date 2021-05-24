Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210524/uzbekistan-i-rossiya-gotovy-k-otkrytiyu-novyx-filialov-vuzov-rf-v-respublike-18883557.html
Узбекистан и Россия готовы к открытию новых филиалов вузов РФ в республике
Узбекистан и Россия готовы к открытию новых филиалов вузов РФ в республике
В Узбекистане рассматривают также возможность запуска совместных факультетов по системе двойных дипломов. 24.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-24T18:32+0500
2021-05-24T18:32+0500
общество
ботиржон асадов
посольство республики узбекистан в рф
образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/571/64/5716487_0:806:1397:1592_1920x0_80_0_0_a6ee34a00139daa3ae714d6b617a50da.jpg
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в России Ботиржон Асадов посетил Уральский федеральный университет, чтобы встретиться с педагогическим составом и студентами, сообщили в пресс-службе вуза.На сегодняшний день в вузах России обучаются около 35 тысяч студентов из Узбекистана, включая филиалы на территории республики. В большинстве своем узбекистанцы обучаются в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Томске. Около тысячи наших студентов — в Свердловской области, заявил Ботиржон Асадов, выражая уверенность в том, что УрФУ, имеющий статус федерального, может предоставить необходимые условия для получения достойного образования.По словам первого проректора УрФУ Дмитрия Бугрова, вуз готов предоставить студентам из Узбекистана качественные условия проживания. Делегация посольства Узбекистана в России провела круглый стол со студентами-узбекистанцами. Говорили о межгосударственных отношениях РФ и Узбекистана. Сегодня в Узбекистане действуют филиалы 12 российских вузов. Это флагманы в своем направлении, отметил посол. Работа с другими высшими учебными заведениями продолжается, стороны обсуждают возможности создания новых филиалов в республике и запуска совместных факультетов по системе двойных дипломов.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/571/64/5716487_0:675:1397:1723_1920x0_80_0_0_338b467145756944caadd45ef291f031.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ботиржон асадов, посольство республики узбекистан в рф, образование

Узбекистан и Россия готовы к открытию новых филиалов вузов РФ в республике

18:32 24.05.2021
804
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСтуденты в аудитории
Студенты в аудитории - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2021
© Sputnik / Виталий Аньков
/
Перейти в фотобанк
В Узбекистане рассматривают также возможность запуска совместных факультетов по системе двойных дипломов.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в России Ботиржон Асадов посетил Уральский федеральный университет, чтобы встретиться с педагогическим составом и студентами, сообщили в пресс-службе вуза.
На сегодняшний день в вузах России обучаются около 35 тысяч студентов из Узбекистана, включая филиалы на территории республики. В большинстве своем узбекистанцы обучаются в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Томске. Около тысячи наших студентов — в Свердловской области, заявил Ботиржон Асадов, выражая уверенность в том, что УрФУ, имеющий статус федерального, может предоставить необходимые условия для получения достойного образования.
По словам первого проректора УрФУ Дмитрия Бугрова, вуз готов предоставить студентам из Узбекистана качественные условия проживания.
Мы хотим быть полезными нашему южному соседу, партнеру и другу в плане подготовки кадров для него. Возможно, выполнение исследовательских, прикладных работ. Очень хотим следующие два года посвятить налаживанию взаимовыгодных отношений с потенциальными партнерами из Узбекистана.
Дмитрий Бугров
первый проректор Уральского федерального университета
Делегация посольства Узбекистана в России провела круглый стол со студентами-узбекистанцами. Говорили о межгосударственных отношениях РФ и Узбекистана.
Сегодня в Узбекистане действуют филиалы 12 российских вузов. Это флагманы в своем направлении, отметил посол. Работа с другими высшими учебными заведениями продолжается, стороны обсуждают возможности создания новых филиалов в республике и запуска совместных факультетов по системе двойных дипломов.
100011
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:10Минтруда запустил проект по адаптации населения к экономике после пандемии
19:59Премьер-министру Узбекистана — 60: карьера и достижения
19:47"Группа ГАЗ" и Узбекистан намерены организовать сборку автомобилей в Ташобласти
19:28С 1 июня в Узбекистане в обязательном порядке начнут маркировать лекарства
18:56Необычайно жидкая лава африканского вулкана накрыла деревни Конго - видео 0:56
18:32Узбекистан и Россия готовы к открытию новых филиалов вузов РФ в республике
17:52В Индии запустили производство вакцины "Спутник V"
17:13UzAirways возобновляет полеты из Московского аэропорта Домодедово
17:04В Ангрене грузовик столкнулся с семью автомобилями — в крупном ДТП погибли пять человек
16:50Пилотный медицинский кластер появится в Гулистане
16:46В Самарканде инспектор ДПС повздорил с автовладельцем — видео
16:25Жара до +40, но грозы: чего ожидать от погоды в Узбекистане
16:08В Бухаре стартует фестиваль "Шелк и специи"
15:41Не менее 115 тысяч медработников погибли от коронавируса - гендиректор ВОЗ
15:35Выборы-2021: Узбекистан запустит онлайн-регистрацию для голосования за рубежом
15:13Известный актер Сейдулла Молдаханов отмечает 63-летие
14:56В Венеции прозвучала песня на стихи известного узбекского поэта
14:30В метрополитене ответили, почему остановился поезд на Чиланзарской линии подземки — видео
13:35Камилов принял нового посла Румынии Даниела Кристиана Чобану
13:23Amazon впустил Узбекистан на свою площадку — как стать продавцом?