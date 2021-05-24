https://uz.sputniknews.ru/20210524/uzbekistan-i-rossiya-gotovy-k-otkrytiyu-novyx-filialov-vuzov-rf-v-respublike-18883557.html

Узбекистан и Россия готовы к открытию новых филиалов вузов РФ в республике

Узбекистан и Россия готовы к открытию новых филиалов вузов РФ в республике

В Узбекистане рассматривают также возможность запуска совместных факультетов по системе двойных дипломов. 24.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-24T18:32+0500

2021-05-24T18:32+0500

2021-05-24T18:32+0500

общество

ботиржон асадов

посольство республики узбекистан в рф

образование

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в России Ботиржон Асадов посетил Уральский федеральный университет, чтобы встретиться с педагогическим составом и студентами, сообщили в пресс-службе вуза.На сегодняшний день в вузах России обучаются около 35 тысяч студентов из Узбекистана, включая филиалы на территории республики. В большинстве своем узбекистанцы обучаются в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Томске. Около тысячи наших студентов — в Свердловской области, заявил Ботиржон Асадов, выражая уверенность в том, что УрФУ, имеющий статус федерального, может предоставить необходимые условия для получения достойного образования.По словам первого проректора УрФУ Дмитрия Бугрова, вуз готов предоставить студентам из Узбекистана качественные условия проживания. Делегация посольства Узбекистана в России провела круглый стол со студентами-узбекистанцами. Говорили о межгосударственных отношениях РФ и Узбекистана. Сегодня в Узбекистане действуют филиалы 12 российских вузов. Это флагманы в своем направлении, отметил посол. Работа с другими высшими учебными заведениями продолжается, стороны обсуждают возможности создания новых филиалов в республике и запуска совместных факультетов по системе двойных дипломов.

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ботиржон асадов, посольство республики узбекистан в рф, образование