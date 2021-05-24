https://uz.sputniknews.ru/20210524/v-angrene-gruzovik-stolknulsya-s-semyu-avtomobilyami--v-krupnom-dtp-pogibli-pyat-chelovek-18881978.html
В Ангрене грузовик столкнулся с семью автомобилями — в крупном ДТП погибли пять человек
В Ангрене грузовик столкнулся с семью автомобилями — в крупном ДТП погибли пять человек
По информации МЧС, авария произошла утром 24 мая на 184-м километре автодороги А-373 "Наманган — Ташкент". Ведется предварительное расследование. 24.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-24T17:04+0500
2021-05-24T17:04+0500
2021-05-24T17:17+0500
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авария
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В Ангрене произошло крупное ДТП с участием грузовика MAN и семи легковых машин: двух Lacetti, Cobalt, Gentra, двух Nexia-3 и Matiz. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.По информации министерства, авария произошла утром 24 мая на 184-м километре автодороги А-373 "Наманган — Ташкент". Грузовик с прицепом следовал из Намангана в Ташкент. Однако водитель потерял управление и машина опрокинулась. MAN столкнулся с легковушками недалеко от железнодорожного переезда. В ходе инцидента загорелся автомобиль Lacetti.Как сообщают в МЧС, в ДТП погибли пять человек и четверо получили различные телесные повреждения. Все пострадавшие госпитализированы. На место происшествия прибыли руководители УЧС Ташкентской области и ОЧС Ангрена, а также представители управлений внутренних дел, здравоохранения и прокуратуры. Ведется предварительное расследование.
https://uz.sputniknews.ru/20190207/Krupnoe-DTP-v-Tashkente-lyudey-prishlos-vyrezat-avtogenom---foto-10743616.html
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ангрен, мчс узбекистана, авария, дтп
В Ангрене грузовик столкнулся с семью автомобилями — в крупном ДТП погибли пять человек
17:04 24.05.2021 (обновлено: 17:17 24.05.2021)
По информации МЧС, авария произошла утром 24 мая на 184-м километре автодороги А-373 "Наманган — Ташкент". Ведется предварительное расследование.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik.
В Ангрене произошло крупное ДТП с участием грузовика MAN и семи легковых машин: двух Lacetti, Cobalt, Gentra, двух Nexia-3 и Matiz. Об этом сообщила
пресс-служба МЧС Узбекистана.
По информации министерства, авария произошла утром 24 мая на 184-м километре автодороги А-373 "Наманган — Ташкент". Грузовик с прицепом следовал из Намангана в Ташкент. Однако водитель потерял управление и машина опрокинулась. MAN столкнулся с легковушками недалеко от железнодорожного переезда. В ходе инцидента загорелся автомобиль Lacetti.
Как сообщают в МЧС, в ДТП погибли пять человек и четверо получили различные телесные повреждения. Все пострадавшие госпитализированы.
На место происшествия прибыли руководители УЧС Ташкентской области и ОЧС Ангрена, а также представители управлений внутренних дел, здравоохранения и прокуратуры.
Ведется предварительное расследование.