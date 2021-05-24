Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210524/v-angrene-gruzovik-stolknulsya-s-semyu-avtomobilyami--v-krupnom-dtp-pogibli-pyat-chelovek-18881978.html
В Ангрене грузовик столкнулся с семью автомобилями — в крупном ДТП погибли пять человек
В Ангрене грузовик столкнулся с семью автомобилями — в крупном ДТП погибли пять человек
По информации МЧС, авария произошла утром 24 мая на 184-м километре автодороги А-373 "Наманган — Ташкент". Ведется предварительное расследование. 24.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-24T17:04+0500
2021-05-24T17:17+0500
происшествия
ангрен
мчс узбекистана
авария
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/797/12/7971248_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c2f23d660655bd9ba2936ab10c6cbef4.jpg
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В Ангрене произошло крупное ДТП с участием грузовика MAN и семи легковых машин: двух Lacetti, Cobalt, Gentra, двух Nexia-3 и Matiz. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.По информации министерства, авария произошла утром 24 мая на 184-м километре автодороги А-373 "Наманган — Ташкент". Грузовик с прицепом следовал из Намангана в Ташкент. Однако водитель потерял управление и машина опрокинулась. MAN столкнулся с легковушками недалеко от железнодорожного переезда. В ходе инцидента загорелся автомобиль Lacetti.Как сообщают в МЧС, в ДТП погибли пять человек и четверо получили различные телесные повреждения. Все пострадавшие госпитализированы. На место происшествия прибыли руководители УЧС Ташкентской области и ОЧС Ангрена, а также представители управлений внутренних дел, здравоохранения и прокуратуры. Ведется предварительное расследование.
https://uz.sputniknews.ru/20190207/Krupnoe-DTP-v-Tashkente-lyudey-prishlos-vyrezat-avtogenom---foto-10743616.html
ангрен
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/797/12/7971248_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f937f3c366bffdd48afdacecfe48caac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ангрен, мчс узбекистана, авария, дтп

В Ангрене грузовик столкнулся с семью автомобилями — в крупном ДТП погибли пять человек

17:04 24.05.2021 (обновлено: 17:17 24.05.2021)
1099
© Fotolia / Jan H. AndersenМертвый человек на асфальте
Мертвый человек на асфальте - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2021
© Fotolia / Jan H. Andersen
По информации МЧС, авария произошла утром 24 мая на 184-м километре автодороги А-373 "Наманган — Ташкент". Ведется предварительное расследование.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В Ангрене произошло крупное ДТП с участием грузовика MAN и семи легковых машин: двух Lacetti, Cobalt, Gentra, двух Nexia-3 и Matiz. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.
По информации министерства, авария произошла утром 24 мая на 184-м километре автодороги А-373 "Наманган — Ташкент". Грузовик с прицепом следовал из Намангана в Ташкент. Однако водитель потерял управление и машина опрокинулась. MAN столкнулся с легковушками недалеко от железнодорожного переезда. В ходе инцидента загорелся автомобиль Lacetti.
Машина после ДТП. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.02.2019
Крупное ДТП в Ташкенте: людей пришлось вырезать автогеном - фото
7 февраля 2019, 10:35
1574
Как сообщают в МЧС, в ДТП погибли пять человек и четверо получили различные телесные повреждения. Все пострадавшие госпитализированы.
На место происшествия прибыли руководители УЧС Ташкентской области и ОЧС Ангрена, а также представители управлений внутренних дел, здравоохранения и прокуратуры.
Ведется предварительное расследование.
100011
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:10Минтруда запустил проект по адаптации населения к экономике после пандемии
19:59Премьер-министру Узбекистана — 60: карьера и достижения
19:47"Группа ГАЗ" и Узбекистан намерены организовать сборку автомобилей в Ташобласти
19:28С 1 июня в Узбекистане в обязательном порядке начнут маркировать лекарства
18:56Необычайно жидкая лава африканского вулкана накрыла деревни Конго - видео 0:56
18:32Узбекистан и Россия готовы к открытию новых филиалов вузов РФ в республике
17:52В Индии запустили производство вакцины "Спутник V"
17:13UzAirways возобновляет полеты из Московского аэропорта Домодедово
17:04В Ангрене грузовик столкнулся с семью автомобилями — в крупном ДТП погибли пять человек
16:50Пилотный медицинский кластер появится в Гулистане
16:46В Самарканде инспектор ДПС повздорил с автовладельцем — видео
16:25Жара до +40, но грозы: чего ожидать от погоды в Узбекистане
16:08В Бухаре стартует фестиваль "Шелк и специи"
15:41Не менее 115 тысяч медработников погибли от коронавируса - гендиректор ВОЗ
15:35Выборы-2021: Узбекистан запустит онлайн-регистрацию для голосования за рубежом
15:13Известный актер Сейдулла Молдаханов отмечает 63-летие
14:56В Венеции прозвучала песня на стихи известного узбекского поэта
14:30В метрополитене ответили, почему остановился поезд на Чиланзарской линии подземки — видео
13:35Камилов принял нового посла Румынии Даниела Кристиана Чобану
13:23Amazon впустил Узбекистан на свою площадку — как стать продавцом?