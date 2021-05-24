https://uz.sputniknews.ru/20210524/v-buxare-startuet-festival-shelk-i-spetsii-18880023.html

В Бухаре стартует фестиваль "Шелк и специи"

В Бухаре стартует фестиваль "Шелк и специи"

В программу мероприятия войдут выступления фольклорных коллективов, выставка национальных и зарубежных ремесел, торговля пряностями, шелковыми изделиями. 24.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-24T16:08+0500

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культура

фестиваль

шелк и специи

бухара

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В Бухаре стартует XIX традиционный фестиваль "Шелк и специи", который пройдет 28-30 мая, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.Церемония открытия фестиваля состоится в комплексе "Лаби Ховуз”. Затем от крепости "Арк" начнут свое парадное шествие участники торжества.В программу мероприятия войдут выступления фольклорных коллективов, выставка национальных и зарубежных ремесел, торговля пряностями, шелковыми изделиями.Также в рамках события состоится детский танцевальный фестиваль, а на территории медресе "Мирзо Улугбека" проведет конкурс национальных блюд "Праздник плова".В крепости "Арк" состоится Демонстрация национальных спортивных игр, а в медресе "Кукалдош" организуют специальный показ мод Silk and Spices Fashion Day с участием отечественных и зарубежных дизайнеров.Кроме того, в комплексе "Пойи Калон" прозвучит классическая музыка в исполнении узбекского национального симфонического оркестра.Церемония закрытия мероприятия завершится в крепости "Арк", где пройдут 3D-mapping-шоу и гала-концерт.

https://uz.sputniknews.ru/20190528/Grom-i-solntse-Shelk-i-spetsii-kak-proshel-festival-v-Bukhare-11626417.html

https://uz.sputniknews.ru/20190528/Shelk-i-spetsii-v-Bukhare-dozhd-proshel-a-vpechatleniya-ostalis-11618780.html

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фестиваль, шелк и специи, бухара