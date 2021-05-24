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Культура
https://uz.sputniknews.ru/20210524/v-buxare-startuet-festival-shelk-i-spetsii-18880023.html
В Бухаре стартует фестиваль "Шелк и специи"
В Бухаре стартует фестиваль "Шелк и специи"
В программу мероприятия войдут выступления фольклорных коллективов, выставка национальных и зарубежных ремесел, торговля пряностями, шелковыми изделиями. 24.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-24T16:08+0500
2021-05-24T16:11+0500
культура
фестиваль
шелк и специи
бухара
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В Бухаре стартует XIX традиционный фестиваль "Шелк и специи", который пройдет 28-30 мая, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.Церемония открытия фестиваля состоится в комплексе "Лаби Ховуз”. Затем от крепости "Арк" начнут свое парадное шествие участники торжества.В программу мероприятия войдут выступления фольклорных коллективов, выставка национальных и зарубежных ремесел, торговля пряностями, шелковыми изделиями.Также в рамках события состоится детский танцевальный фестиваль, а на территории медресе "Мирзо Улугбека" проведет конкурс национальных блюд "Праздник плова".В крепости "Арк" состоится Демонстрация национальных спортивных игр, а в медресе "Кукалдош" организуют специальный показ мод Silk and Spices Fashion Day с участием отечественных и зарубежных дизайнеров.Кроме того, в комплексе "Пойи Калон" прозвучит классическая музыка в исполнении узбекского национального симфонического оркестра.Церемония закрытия мероприятия завершится в крепости "Арк", где пройдут 3D-mapping-шоу и гала-концерт.
https://uz.sputniknews.ru/20190528/Grom-i-solntse-Shelk-i-spetsii-kak-proshel-festival-v-Bukhare-11626417.html
https://uz.sputniknews.ru/20190528/Shelk-i-spetsii-v-Bukhare-dozhd-proshel-a-vpechatleniya-ostalis-11618780.html
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фестиваль, шелк и специи, бухара

В Бухаре стартует фестиваль "Шелк и специи"

16:08 24.05.2021 (обновлено: 16:11 24.05.2021)
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© Flickr / mau_manuelaПродажа специй на базаре
Продажа специй на базаре - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2021
© Flickr / mau_manuela
В программу мероприятия войдут выступления фольклорных коллективов, выставка национальных и зарубежных ремесел, торговля пряностями, шелковыми изделиями.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В Бухаре стартует XIX традиционный фестиваль "Шелк и специи", который пройдет 28-30 мая, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.
Церемония открытия фестиваля состоится в комплексе "Лаби Ховуз”. Затем от крепости "Арк" начнут свое парадное шествие участники торжества.
В программу мероприятия войдут выступления фольклорных коллективов, выставка национальных и зарубежных ремесел, торговля пряностями, шелковыми изделиями.
Туристический фестиваль Шелк и специи в Бухаре - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2019
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Гром и солнце, "Шелк и специи": как прошел фестиваль в Бухаре
28 мая 2019, 16:33
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Также в рамках события состоится детский танцевальный фестиваль, а на территории медресе "Мирзо Улугбека" проведет конкурс национальных блюд "Праздник плова".
В крепости "Арк" состоится Демонстрация национальных спортивных игр, а в медресе "Кукалдош" организуют специальный показ мод Silk and Spices Fashion Day с участием отечественных и зарубежных дизайнеров.
Девушки в национальных костюмах. Бухара, Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2019
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"Шелк и специи" в Бухаре: дождь прошел, а впечатления остались
28 мая 2019, 08:25
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Кроме того, в комплексе "Пойи Калон" прозвучит классическая музыка в исполнении узбекского национального симфонического оркестра.
Церемония закрытия мероприятия завершится в крепости "Арк", где пройдут 3D-mapping-шоу и гала-концерт.
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