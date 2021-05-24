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В Самарканде инспектор ДПС повздорил с автовладельцем — видео
В Самарканде инспектор ДПС повздорил с автовладельцем — видео
В настоящее время в отношении Ортикова назначена служебная проверка. Ведется расследование. 24.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-24T16:46+0500
2021-05-24T17:14+0500
общество
инспектор
дпс
самаркандская область
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В сети "Интернет" распространилось видео горячего спора между сотрудником ДПС и водителем. Данный инцидент прокомментировали в УВД Самаркандской области.По информации силового ведомства, инспектор Ортиков остановил водителя автомобиля Lada Vesta за нарушение правил обгона. Он попросил владельца машины предъявить документы. Однако мужчина отказался показывать их, потребовав у представителя правоохранительных органов предъявить свое удостоверение. На почве произошедшей ситуации между ними возник спор.В настоящее время в отношении Ортикова назначена служебная проверка.В УВД Самаркандской области также отметили, что остановленный водитель в течение года уже четыре раза нарушил правила дорожного движения.
самаркандская область
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инспектор, дпс, самаркандская область

В Самарканде инспектор ДПС повздорил с автовладельцем — видео

16:46 24.05.2021 (обновлено: 17:14 24.05.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровБоди-камера и значок испектора ДПС
Боди-камера и значок испектора ДПС - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В настоящее время в отношении Ортикова назначена служебная проверка. Ведется расследование.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В сети "Интернет" распространилось видео горячего спора между сотрудником ДПС и водителем. Данный инцидент прокомментировали в УВД Самаркандской области.
По информации силового ведомства, инспектор Ортиков остановил водителя автомобиля Lada Vesta за нарушение правил обгона. Он попросил владельца машины предъявить документы. Однако мужчина отказался показывать их, потребовав у представителя правоохранительных органов предъявить свое удостоверение. На почве произошедшей ситуации между ними возник спор.
В настоящее время в отношении Ортикова назначена служебная проверка.
В УВД Самаркандской области также отметили, что остановленный водитель в течение года уже четыре раза нарушил правила дорожного движения.
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