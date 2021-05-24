https://uz.sputniknews.ru/20210524/v-samarkande-inspektor-dps-povzdoril-s-avtovladeltsem--video-18881530.html

В Самарканде инспектор ДПС повздорил с автовладельцем — видео

В Самарканде инспектор ДПС повздорил с автовладельцем — видео

В настоящее время в отношении Ортикова назначена служебная проверка. Ведется расследование. 24.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-24T16:46+0500

2021-05-24T16:46+0500

2021-05-24T17:14+0500

общество

инспектор

дпс

самаркандская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/17/15248418_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a64c06f5f113ecd0b5644f647f29597b.jpg

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В сети "Интернет" распространилось видео горячего спора между сотрудником ДПС и водителем. Данный инцидент прокомментировали в УВД Самаркандской области.По информации силового ведомства, инспектор Ортиков остановил водителя автомобиля Lada Vesta за нарушение правил обгона. Он попросил владельца машины предъявить документы. Однако мужчина отказался показывать их, потребовав у представителя правоохранительных органов предъявить свое удостоверение. На почве произошедшей ситуации между ними возник спор.В настоящее время в отношении Ортикова назначена служебная проверка.В УВД Самаркандской области также отметили, что остановленный водитель в течение года уже четыре раза нарушил правила дорожного движения.

самаркандская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

инспектор, дпс, самаркандская область