https://uz.sputniknews.ru/20210524/v-samarkande-inspektor-dps-povzdoril-s-avtovladeltsem--video-18881530.html
В Самарканде инспектор ДПС повздорил с автовладельцем — видео
В Самарканде инспектор ДПС повздорил с автовладельцем — видео
В настоящее время в отношении Ортикова назначена служебная проверка. Ведется расследование. 24.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-24T16:46+0500
2021-05-24T16:46+0500
2021-05-24T17:14+0500
общество
инспектор
дпс
самаркандская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/17/15248418_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a64c06f5f113ecd0b5644f647f29597b.jpg
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В сети "Интернет" распространилось видео горячего спора между сотрудником ДПС и водителем. Данный инцидент прокомментировали в УВД Самаркандской области.По информации силового ведомства, инспектор Ортиков остановил водителя автомобиля Lada Vesta за нарушение правил обгона. Он попросил владельца машины предъявить документы. Однако мужчина отказался показывать их, потребовав у представителя правоохранительных органов предъявить свое удостоверение. На почве произошедшей ситуации между ними возник спор.В настоящее время в отношении Ортикова назначена служебная проверка.В УВД Самаркандской области также отметили, что остановленный водитель в течение года уже четыре раза нарушил правила дорожного движения.
самаркандская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/17/15248418_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b1cce7c855811f18f34d2e13ee295a1b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
инспектор, дпс, самаркандская область
В Самарканде инспектор ДПС повздорил с автовладельцем — видео
16:46 24.05.2021 (обновлено: 17:14 24.05.2021)
В настоящее время в отношении Ортикова назначена служебная проверка. Ведется расследование.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik.
В сети "Интернет" распространилось видео горячего спора между сотрудником ДПС и водителем. Данный инцидент прокомментировали
в УВД Самаркандской области.
По информации силового ведомства, инспектор Ортиков остановил водителя автомобиля Lada Vesta за нарушение правил обгона. Он попросил владельца машины предъявить документы. Однако мужчина отказался показывать их, потребовав у представителя правоохранительных органов предъявить свое удостоверение. На почве произошедшей ситуации между ними возник спор.
В настоящее время в отношении Ортикова назначена служебная проверка.
В УВД Самаркандской области также отметили, что остановленный водитель в течение года уже четыре раза нарушил правила дорожного движения.