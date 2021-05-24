https://uz.sputniknews.ru/20210524/v-samarkande-passajiry-tolkali-zastryavshiy-na-putyax-tramvay--video-18872412.html

В Самарканде пассажиры толкали застрявший на путях трамвай — видео

В Самарканде пассажиры толкали застрявший на путях трамвай — видео

Вагон остановился на пересечении улиц Мирзо Улугбека и Буюк Ипак Йули. 24.05.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

трамвай

общественный транспорт

пассажиры

самарканд

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В Самарканде пассажиры помогли дотолкать до безопасного места трамвай, застрявший на перекрестке.Кадры тут же разлетелись по Сети. Инцидент уже прокомментировали в городском хокимияте. Сообщается, что трамвай №1012 остановился из-за короткого замыкания в электросети на улице Буюк Ипак Йули.В хокимияте добавили, что за время отсутствия электроэнергии никаких происшествий не было.

самарканд

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трамвай, общественный транспорт, пассажиры, самарканд