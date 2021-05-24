https://uz.sputniknews.ru/20210524/v-samarkande-passajiry-tolkali-zastryavshiy-na-putyax-tramvay--video-18872412.html
В Самарканде пассажиры толкали застрявший на путях трамвай — видео
В Самарканде пассажиры толкали застрявший на путях трамвай — видео
Вагон остановился на пересечении улиц Мирзо Улугбека и Буюк Ипак Йули. 24.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-24T10:37+0500
2021-05-24T10:37+0500
2021-05-24T10:37+0500
общество
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общественный транспорт
пассажиры
самарканд
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В Самарканде пассажиры помогли дотолкать до безопасного места трамвай, застрявший на перекрестке.Кадры тут же разлетелись по Сети. Инцидент уже прокомментировали в городском хокимияте. Сообщается, что трамвай №1012 остановился из-за короткого замыкания в электросети на улице Буюк Ипак Йули.В хокимияте добавили, что за время отсутствия электроэнергии никаких происшествий не было.
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трамвай, общественный транспорт, пассажиры, самарканд
В Самарканде пассажиры толкали застрявший на путях трамвай — видео
Вагон остановился на пересечении улиц Мирзо Улугбека и Буюк Ипак Йули.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В Самарканде пассажиры помогли дотолкать до безопасного места трамвай, застрявший на перекрестке.
Кадры тут же разлетелись по Сети.
Инцидент уже прокомментировали
в городском хокимияте.
Сообщается, что трамвай №1012 остановился из-за короткого замыкания в электросети на улице Буюк Ипак Йули.
"Чтобы не мешать движению других транспортных средств, пассажиры трамвая помогли сместить его с перекрестка. В течение двух часов подача электроэнергии была восстановлена, и трамвай продолжил движение", — заявили в администрации.
В хокимияте добавили, что за время отсутствия электроэнергии никаких происшествий не было.