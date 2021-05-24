https://uz.sputniknews.ru/20210524/v-shaxrisabze-zavxoz-medtsentra-oshtrafovan-na-12-mln-sumov-za-prinujdenie-vrachey-k-trudu-18876406.html
В Шахрисабзе завхоз медцентра оштрафован на 12 млн сумов за принуждение врачей к труду
В Шахрисабзе завхоз медцентра оштрафован на 12 млн сумов за принуждение врачей к труду
Работников Шахрисабзского городского медицинского объединения против воли заставили пропалывать сорную траву во дворе больницы. 24.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-24T12:53+0500
2021-05-24T12:53+0500
2021-05-24T13:08+0500
общество
медцентр
медработники
принудительный труд
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Накануне в социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено, как медработники пропалывают траву. Инцидент изучила Госинспекция труда Кашкадарьинской области, сообщает пресс-служба Минтруда Узбекистана.В ходе проведенного расследования выяснилось, что рабочих и служащих Шахрисабзского городского медобъединения принудительно заставили выдергивать сорную траву во дворе больницы.По информации министерства, в соответствии со статей "Административное принуждение к труду" заведующая хозяйством Шахрисабзского медцентра была оштрафована на 12,25 млн сумов (50 БРВ).
https://uz.sputniknews.ru/20190829/Shtrafy-za-prinuditelnyy-trud-v-10-raz-zakon-12319837.html
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медцентр, медработники, принудительный труд
В Шахрисабзе завхоз медцентра оштрафован на 12 млн сумов за принуждение врачей к труду
12:53 24.05.2021 (обновлено: 13:08 24.05.2021)
Работников Шахрисабзского городского медицинского объединения против воли заставили пропалывать сорную траву во дворе больницы.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik.
Накануне в социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено, как медработники пропалывают траву. Инцидент изучила Госинспекция труда Кашкадарьинской области, сообщает
пресс-служба Минтруда Узбекистана.
В ходе проведенного расследования выяснилось, что рабочих и служащих Шахрисабзского городского медобъединения принудительно заставили выдергивать сорную траву во дворе больницы.
По информации министерства, в соответствии со статей "Административное принуждение к труду" заведующая хозяйством Шахрисабзского медцентра была оштрафована на 12,25 млн сумов (50 БРВ).