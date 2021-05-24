https://uz.sputniknews.ru/20210524/v-shaxrisabze-zavxoz-medtsentra-oshtrafovan-na-12-mln-sumov-za-prinujdenie-vrachey-k-trudu-18876406.html

В Шахрисабзе завхоз медцентра оштрафован на 12 млн сумов за принуждение врачей к труду

В Шахрисабзе завхоз медцентра оштрафован на 12 млн сумов за принуждение врачей к труду

Работников Шахрисабзского городского медицинского объединения против воли заставили пропалывать сорную траву во дворе больницы. 24.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-24T12:53+0500

2021-05-24T12:53+0500

2021-05-24T13:08+0500

общество

медцентр

медработники

принудительный труд

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Накануне в социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено, как медработники пропалывают траву. Инцидент изучила Госинспекция труда Кашкадарьинской области, сообщает пресс-служба Минтруда Узбекистана.В ходе проведенного расследования выяснилось, что рабочих и служащих Шахрисабзского городского медобъединения принудительно заставили выдергивать сорную траву во дворе больницы.По информации министерства, в соответствии со статей "Административное принуждение к труду" заведующая хозяйством Шахрисабзского медцентра была оштрафована на 12,25 млн сумов (50 БРВ).

https://uz.sputniknews.ru/20190829/Shtrafy-za-prinuditelnyy-trud-v-10-raz-zakon-12319837.html

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медцентр, медработники, принудительный труд