https://uz.sputniknews.ru/20210524/v-tashkentskoy-oblasti-zakrylsya-na-rekonstruktsiyu-odin-iz-mostov-18875647.html

В Ташкентской области закрылся на реконструкцию один из мостов

В Ташкентской области закрылся на реконструкцию один из мостов

Движение автотранспорта полностью приостановлено с 11 часов ночи 23 мая и до завершения ремонтных работ. 24.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-24T12:16+0500

2021-05-24T12:16+0500

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общество

ремонт дорог

хокимият

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В кишлаке Сариёгоч Ташкентской области в связи с реконструкцией закрыт путепровод, соединяющий улицы Келес йули и Юкори Коктерак. Об этом сообщает пресс-служба областного хокимията.Движение автотранспорта полностью приостановлено с 11 часов ночи 23 мая и до завершения ремонтных работ.В администрации просят водителей пользоваться объездным путем, пролегающим через кишлак Хасанбай.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ремонт дорог, хокимият