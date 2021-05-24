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В Ташкентской области закрылся на реконструкцию один из мостов
В Ташкентской области закрылся на реконструкцию один из мостов
Движение автотранспорта полностью приостановлено с 11 часов ночи 23 мая и до завершения ремонтных работ. 24.05.2021, Sputnik Узбекистан
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общество
ремонт дорог
хокимият
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В кишлаке Сариёгоч Ташкентской области в связи с реконструкцией закрыт путепровод, соединяющий улицы Келес йули и Юкори Коктерак. Об этом сообщает пресс-служба областного хокимията.Движение автотранспорта полностью приостановлено с 11 часов ночи 23 мая и до завершения ремонтных работ.В администрации просят водителей пользоваться объездным путем, пролегающим через кишлак Хасанбай.
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ремонт дорог, хокимият

В Ташкентской области закрылся на реконструкцию один из мостов

12:16 24.05.2021
852
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗнак объезда
Знак объезда - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2021
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
Перейти в фотобанк
Движение автотранспорта полностью приостановлено с 11 часов ночи 23 мая и до завершения ремонтных работ.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В кишлаке Сариёгоч Ташкентской области в связи с реконструкцией закрыт путепровод, соединяющий улицы Келес йули и Юкори Коктерак. Об этом сообщает пресс-служба областного хокимията.
Движение автотранспорта полностью приостановлено с 11 часов ночи 23 мая и до завершения ремонтных работ.
В администрации просят водителей пользоваться объездным путем, пролегающим через кишлак Хасанбай.
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