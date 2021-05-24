https://uz.sputniknews.ru/20210524/v-tashkentskoy-oblasti-zakrylsya-na-rekonstruktsiyu-odin-iz-mostov-18875647.html
В Ташкентской области закрылся на реконструкцию один из мостов
В Ташкентской области закрылся на реконструкцию один из мостов
Движение автотранспорта полностью приостановлено с 11 часов ночи 23 мая и до завершения ремонтных работ. 24.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-24T12:16+0500
2021-05-24T12:16+0500
2021-05-24T12:16+0500
общество
ремонт дорог
хокимият
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В кишлаке Сариёгоч Ташкентской области в связи с реконструкцией закрыт путепровод, соединяющий улицы Келес йули и Юкори Коктерак. Об этом сообщает пресс-служба областного хокимията.Движение автотранспорта полностью приостановлено с 11 часов ночи 23 мая и до завершения ремонтных работ.В администрации просят водителей пользоваться объездным путем, пролегающим через кишлак Хасанбай.
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Sputnik Узбекистан
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ремонт дорог, хокимият
В Ташкентской области закрылся на реконструкцию один из мостов
Движение автотранспорта полностью приостановлено с 11 часов ночи 23 мая и до завершения ремонтных работ.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik.
В кишлаке Сариёгоч Ташкентской области в связи с реконструкцией закрыт путепровод, соединяющий улицы Келес йули и Юкори Коктерак. Об этом сообщает
пресс-служба областного хокимията.
Движение автотранспорта полностью приостановлено с 11 часов ночи 23 мая и до завершения ремонтных работ.
В администрации просят водителей пользоваться объездным путем, пролегающим через кишлак Хасанбай.