https://uz.sputniknews.ru/20210524/zabludivshiysya-v-kumushkane-turist-byl-nayden-spasatelyami-mchs-18871580.html

Заблудившийся в Кумушкане турист найден спасателями МЧС

Заблудившийся в Кумушкане турист найден спасателями МЧС

По информации МЧС, инцидент произошел в Паркентском районе Ташкентской области, когда компания из 10 человек поехала отдыхать в горы. 24.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-24T10:03+0500

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общество

турист

спасение

горы

мчс узбекистана

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Накануне сотрудники МЧС обнаружили в горах Кумушкана заблудившегося туриста, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана. По информации МЧС, инцидент произошел в Паркентском районе Ташкентской области, когда компания из 10 человек поехала отдыхать в Кумушкан. Однако из-за начавшегося проливного дождя им пришлось оперативно спуститься с гор. После спуска туристы не досчитались одного из попутчиков, пояснили в министерствеДля поиска потерявшегося знакомого отдыхающие вызвали поисково-спасательный отряд Управления по чрезвычайным ситуациям Ташкентской области.Спасатели МЧС нашли заблудившегося мужчину в течение трех часов и доставили его к друзьям. Согласно данным пресс-службы, жизни и здоровью найденного туриста ничего не угрожает.

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турист, спасение, горы, мчс узбекистана