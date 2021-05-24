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Заблудившийся в Кумушкане турист найден спасателями МЧС
Заблудившийся в Кумушкане турист найден спасателями МЧС
По информации МЧС, инцидент произошел в Паркентском районе Ташкентской области, когда компания из 10 человек поехала отдыхать в горы. 24.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-24T10:03+0500
2021-05-24T10:07+0500
общество
турист
спасение
горы
мчс узбекистана
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Накануне сотрудники МЧС обнаружили в горах Кумушкана заблудившегося туриста, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана. По информации МЧС, инцидент произошел в Паркентском районе Ташкентской области, когда компания из 10 человек поехала отдыхать в Кумушкан. Однако из-за начавшегося проливного дождя им пришлось оперативно спуститься с гор. После спуска туристы не досчитались одного из попутчиков, пояснили в министерствеДля поиска потерявшегося знакомого отдыхающие вызвали поисково-спасательный отряд Управления по чрезвычайным ситуациям Ташкентской области.Спасатели МЧС нашли заблудившегося мужчину в течение трех часов и доставили его к друзьям. Согласно данным пресс-службы, жизни и здоровью найденного туриста ничего не угрожает.
https://uz.sputniknews.ru/20170303/turist-prosidel-na-buike-vozle-beregov-tailanda-4908433.html
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турист, спасение, горы, мчс узбекистана

Заблудившийся в Кумушкане турист найден спасателями МЧС

10:03 24.05.2021 (обновлено: 10:07 24.05.2021)
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© Пресс-служба ГоскомтуризмаМахалля "Кумушкан" Паркентского района Ташобласти
Махалля Кумушкан Паркентского района Ташобласти - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2021
© Пресс-служба Госкомтуризма
По информации МЧС, инцидент произошел в Паркентском районе Ташкентской области, когда компания из 10 человек поехала отдыхать в горы.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Накануне сотрудники МЧС обнаружили в горах Кумушкана заблудившегося туриста, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.
По информации МЧС, инцидент произошел в Паркентском районе Ташкентской области, когда компания из 10 человек поехала отдыхать в Кумушкан. Однако из-за начавшегося проливного дождя им пришлось оперативно спуститься с гор. После спуска туристы не досчитались одного из попутчиков, пояснили в министерстве
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Для поиска потерявшегося знакомого отдыхающие вызвали поисково-спасательный отряд Управления по чрезвычайным ситуациям Ташкентской области.
Спасатели МЧС нашли заблудившегося мужчину в течение трех часов и доставили его к друзьям. Согласно данным пресс-службы, жизни и здоровью найденного туриста ничего не угрожает.
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