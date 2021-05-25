Знаменитости и их выпускной — архивные фото

Экс-президент США Барак Обама со своей бабушкой по материнской линии Мэдлин Данхэм после окончания средней школы на Гавайях в 1979 году.
Экс-президент США Барак Обама со своей бабушкой по материнской линии Мэдлин Данхэм после окончания средней школы на Гавайях в 1979 году.
Голливудская звезда Брук Шилдс во время выпускной церемонии в университете Принстона, штат Нью-Джерси, 9 июня 1987 года.
Голливудская звезда Брук Шилдс во время выпускной церемонии в университете Принстона, штат Нью-Джерси, 9 июня 1987 года.
Кайли Дженнер — американская модель, предпринимательница, представительница клана Кардашьян — во время выпускного.
Кайли Дженнер — американская модель, предпринимательница, представительница клана Кардашьян — во время выпускного.
Наследный принц Норвегии Хакон получает диплом бакалавра в Калифорнийском университете в Беркли, 24 мая 1999 года.
Наследный принц Норвегии Хакон получает диплом бакалавра в Калифорнийском университете в Беркли, 24 мая 1999 года.
Одна из величайших звезд кино Элизабет Тейлор болтает с подругами незадолго до того, как они получили дипломы об окончании средней школы университета в Лос-Анджелесе, 26 января 1950 года.
Одна из величайших звезд кино Элизабет Тейлор болтает с подругами незадолго до того, как они получили дипломы об окончании средней школы университета в Лос-Анджелесе, 26 января 1950 года.
Король Испании Филипп VI в Джорджтаунском университете, 26 мая 1995 года.
Король Испании Филипп VI в Джорджтаунском университете, 26 мая 1995 года.
Герцогиня Кембриджская, супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон уезжает после окончания прощальной церемонии в Сент-Эндрюсском университете, Шотландия, 23 июня 2005 года.
Герцогиня Кембриджская, супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон уезжает после окончания прощальной церемонии в Сент-Эндрюсском университете, Шотландия, 23 июня 2005 года.
Британский принц Уильям после прощальной церемонии в Сент-Эндрюсском университете, Шотландия, 23 июня 2005 года.
Британский принц Уильям после прощальной церемонии в Сент-Эндрюсском университете, Шотландия, 23 июня 2005 года.
Экс-президент США Билл Клинтон, его супруга Хиллари и дочь Челси на ее выпускном вечере в средней школе. Вашингтон, округ Колумбия, 6 июня 1997 года.
Экс-президент США Билл Клинтон, его супруга Хиллари и дочь Челси на ее выпускном вечере в средней школе. Вашингтон, округ Колумбия, 6 июня 1997 года.