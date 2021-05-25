Знаменитости и их выпускной — архивные фото

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Выпускной — это, пожалуй, один из самых запоминающихся моментов в жизни! Не важно, школьное ли это событие или же университетское — такое мероприятие всегда волнительно. Представляем подборку архивных снимков знаменитостей, которые тоже были выпускниками!