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Знаменитости и их выпускной — архивные фото
Знаменитости и их выпускной — архивные фото
Выпускной — это, пожалуй, один из самых запоминающихся моментов в жизни! Не важно, школьное ли это событие или же университетское — такое мероприятие всегда... 25.05.2021, Sputnik Узбекистан
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мультимедиа , фото

Знаменитости и их выпускной — архивные фото

12:52 25.05.2021 (обновлено: 13:03 25.05.2021)
211
Выпускной — это, пожалуй, один из самых запоминающихся моментов в жизни! Не важно, школьное ли это событие или же университетское — такое мероприятие всегда волнительно. Представляем подборку архивных снимков знаменитостей, которые тоже были выпускниками!
© AFP 2018 / Obama for America

Экс-президент США Барак Обама со своей бабушкой по материнской линии Мэдлин Данхэм после окончания средней школы на Гавайях в 1979 году.

Экс-президент США Барак Обама со своей бабушкой по материнской линии Мэдлин Данхэм после окончания средней школы на Гавайях в 1979 году. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2018 / Obama for America

Экс-президент США Барак Обама со своей бабушкой по материнской линии Мэдлин Данхэм после окончания средней школы на Гавайях в 1979 году.

© AP Photo / Jack Kanthal

Голливудская звезда Брук Шилдс во время выпускной церемонии в университете Принстона, штат Нью-Джерси, 9 июня 1987 года.

Голливудская звезда Брук Шилдс во время выпускной церемонии в университете Принстона, штат Нью-Джерси, 9 июня 1987 года. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Jack Kanthal

Голливудская звезда Брук Шилдс во время выпускной церемонии в университете Принстона, штат Нью-Джерси, 9 июня 1987 года.

© Foto : Instagram account of Kylie Jenner

Кайли Дженнер — американская модель, предпринимательница, представительница клана Кардашьян — во время выпускного.

Кайли Дженнер — американская модель, предпринимательница, представительница клана Кардашьян — во время выпускного. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Instagram account of Kylie Jenner

Кайли Дженнер — американская модель, предпринимательница, представительница клана Кардашьян — во время выпускного.

© AFP 2018 / John G. Mabanglo

Наследный принц Норвегии Хакон получает диплом бакалавра в Калифорнийском университете в Беркли, 24 мая 1999 года.

Наследный принц Норвегии Хакон получает диплом бакалавра в Калифорнийском университете в Беркли, 24 мая 1999 года. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2018 / John G. Mabanglo

Наследный принц Норвегии Хакон получает диплом бакалавра в Калифорнийском университете в Беркли, 24 мая 1999 года.

© AP Photo / Harold Matosian

Одна из величайших звезд кино Элизабет Тейлор болтает с подругами незадолго до того, как они получили дипломы об окончании средней школы университета в Лос-Анджелесе, 26 января 1950 года.

Одна из величайших звезд кино Элизабет Тейлор болтает с подругами незадолго до того, как они получили дипломы об окончании средней школы университета в Лос-Анджелесе, 26 января 1950 года. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Harold Matosian

Одна из величайших звезд кино Элизабет Тейлор болтает с подругами незадолго до того, как они получили дипломы об окончании средней школы университета в Лос-Анджелесе, 26 января 1950 года.

© AFP 2018 / Jamal Wilson

Король Испании Филипп VI в Джорджтаунском университете, 26 мая 1995 года.

Король Испании Филипп VI в Джорджтаунском университете, 26 мая 1995 года. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2018 / Jamal Wilson

Король Испании Филипп VI в Джорджтаунском университете, 26 мая 1995 года.

© AP Photo / Michael Dunlea/Daily Mail/NPA pool

Герцогиня Кембриджская, супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон уезжает после окончания прощальной церемонии в Сент-Эндрюсском университете, Шотландия, 23 июня 2005 года.

Герцогиня Кембриджская, супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон уезжает после окончания прощальной церемонии в Сент-Эндрюсском университете, Шотландия, 23 июня 2005 года. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Michael Dunlea/Daily Mail/NPA pool

Герцогиня Кембриджская, супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон уезжает после окончания прощальной церемонии в Сент-Эндрюсском университете, Шотландия, 23 июня 2005 года.

© AP Photo / Matt Dunham

Британский принц Уильям после прощальной церемонии в Сент-Эндрюсском университете, Шотландия, 23 июня 2005 года.

Британский принц Уильям после прощальной церемонии в Сент-Эндрюсском университете, Шотландия, 23 июня 2005 года. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Matt Dunham

Британский принц Уильям после прощальной церемонии в Сент-Эндрюсском университете, Шотландия, 23 июня 2005 года.

© AFP 2018 / The White House

Экс-президент США Билл Клинтон, его супруга Хиллари и дочь Челси на ее выпускном вечере в средней школе. Вашингтон, округ Колумбия, 6 июня 1997 года.

Экс-президент США Билл Клинтон, его супруга Хиллари и дочь Челси на ее выпускном вечере в средней школе. Вашингтон, округ Колумбия, 6 июня 1997 года. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2018 / The White House

Экс-президент США Билл Клинтон, его супруга Хиллари и дочь Челси на ее выпускном вечере в средней школе. Вашингтон, округ Колумбия, 6 июня 1997 года.

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