https://uz.sputniknews.ru/20210525/bog-servis-kogda-on-doydet-do-rossii-18890335.html

Бог-сервис: когда он дойдет до России

Бог-сервис: когда он дойдет до России

В церкви начался тихий бунт, сообщают СМИ. Более ста священников восстали против прямого указания высшего руководства, запрещающего благословлять любовь, и на... 25.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-25T10:31+0500

2021-05-25T10:31+0500

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религия

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Уточним: речь идет о крупнейшей христианской церкви планеты — католической. Конкретно — дело происходит в ее германских епархиях, где около 120 священнослужителей проигнорировали мартовское определение Конгрегации вероучения Ватикана о том, что "благословения однополых союзов не будет, потому что церковь не может благословлять грех".И публично это делают, потому что не считают грехом."Это очень болезненно, и я заметила, насколько я себя чувствую раненой", — говорит Сангха, практикующая католичка, которая здесь со своей многолетней партнершей Фридой. — Сорок девять лет я не чувствовала себя желанной здесь, и вот наконец люди начали говорить: то, что вы здесь, нормально".А вот Матиас, тоже росший католиком и пришедший под благословение со своим партнером Томасом. Он всегда любил ходить к мессе, но мартовские заявления Ватикана заставили его задуматься о том, не покинуть ли церковь. "Я всегда сомневался, смогу ли остаться в церкви, которая меня не хочет. Но настоящая церковь — здесь — восстановила мою веру".Ну и так далее по тексту: слезы на глазах у всех, сыплются эмоционально бьющие картинки ("вот прихожанин, он положил рядом с собой розу в память о погибшем в автокатастрофе однополом сожителе, ужели мы не благословим его в его скорби?"), ссылка на опросы, согласно которым 70 процентов католиков Германии либеральней большинства священников и поддерживают однополые союзы, а 80 процентов — за сожительство вне брака; и наконец — торжествующее заверение одной из теологических женщин, вещающих с кафедры (то есть как бы полусвященниц) о том, что рукоположение дам тоже неизбежно, как признание, что Земля круглая ("Церковь говорила когда-то, что она плоская, и заставляла нас верить в это, но ей пришлось изменить свою позицию", — говорит теологиня Ульрика Гекен-Хуисманн"), и прочие приемы социально-психологического давления. Оптимистично сообщается, что среди священников и монахинь крепнет движение "Любовь побеждает" и проч....Что тут интересно для нас.Во-первых, стоит отметить, что уровень образованности теологинь в Германии, похоже, плачевно низок и царапает дно. Идиотский миф о том, будто христианская церковь полагала Землю плоской и заставляла в это верить, в принципе не может разделяться кем-то, кто читал Отцов Церкви. В действительности они, будучи прекрасно образованными грекоязычными учеными, безусловно, знали о сферичности планеты.Это, казалось бы, мелочь и придирка — но нет. Фокус именно в том, что мы сейчас, на далеком, казалось бы, от нас примере каких-то немецких профессиональных священников наблюдаем маленькую часть чудовищного процесса — нападения идеологизированного самоуверенного невежества на мудрую, но потерявшую язык и волю к сопротивлению древность.Церковь (по идее) благословляет тот же брак не потому, что люди получают в нем удовольствие, а потому, что люди в нем делают (опять-таки по идее) новых людей, потому что давать жизнь и воспитывать с точки зрения христианства — добро. Грешны все: миряне, священники, монахи и те, к кому положено обращаться "Ваше преосвященство". Для церкви (по идее) немного разницы между развратником голубым и развратником обычным — оба грешники.У церкви вообще такая работа — напоминать гражданам разных стран о том, что они грешны и что могут/должны делать больше добра, а грешить должны меньше.Христианство (очень опытная древность), в принципе, может простить все, но благословить может только то, что добро. Поэтому люди, которые приходят в церковь получить некую божественную санкцию на получение удовольствия, по идее, просто обращаются не в ту кассу.Но мы живем в XXI столетии. То есть раз есть теперь теологини со степенями, повторяющие попсовую чушь просто потому, что они не знают собственного предмета, — то почему бы не быть армии профессиональных прогрессивных ксендзов, не имеющих понятия о вероучении собственных церквей?При этом важно помнить, что в передовом мире церковь — это падающий рынок труда. Интеллектуалы, жаждущие признания и славы, не идут туда. А передовая мораль говорит прямо и жестко: надо благословлять удовольствия. Надо благословлять любой свободный выбор, надо благословлять предпочтения, надо благословлять следование своей природе. А если ваш Бог не одобряет ваших удовольствий, ваших предпочтений и вашего попустительства своей природе, более того, мешает тому, чтобы вы себя одобряли, — подумайте, нужен ли вам такой Бог?В итоге — намечающийся (а может быть, уже и произошедший) в передовом мире раскол между тем христианством, которое про грешных людей и прощающего, но требовательного Бога, и между тем "христианством", которое про Безгрешных Людей, Следующих Своей Природе, и подстраивающегося под них бога. Бога-сервис, если угодно. Бога, который благословит даже любую случайную связь, "если она искренняя и с уважением"....Во всем этом есть один забавный, но по-своему логичный нюанс. В американских церквях, выбравших "пойти навстречу передовым идеям", посещаемость в разы меньше, чем в церквях, не снижающих планки требований к верующим и не делающих вид, что грех больше не грех.Для того чтобы получить одобрение, людям не нужен Бог: у них есть инстаграм. Для того чтобы получить оправдание — людям опять-таки не нужен Бог, у них есть психотерапевтки обоего пола. От Бога нужно прощение, а оно невозможно, если на самом деле греха нет, все молодцы и просто Следуют Своему Выбору....Мы живем в стране, исторически изолированной от передовой теологии. Этому есть основания радоваться. К тому моменту, когда до России дойдет мода благословлять грехи, в самом передовом мире раскол христианства, надо думать, уже завершится — и станут очевидны результаты.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20201025/Rimskiy-papa-i-gey-aktivisty-kto-prazdnuet-pobedu-15253728.html

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лгбт, религия