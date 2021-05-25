Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210525/dyshat-nechem-pochemu-nelzya-asfaltirovat-derevya-18893300.html
Дышать нечем: почему нельзя асфальтировать деревья
Дышать нечем: почему нельзя асфальтировать деревья
Сегодня в Ташкенте часто можно увидеть работы на благо города: обустройство тротуаров, велодорожек и парковок вдоль проезжей части. На пути у этих работ стоят... 25.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-25T12:12+0500
2021-05-25T12:18+0500
общество
природа
деревья
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/19/18892770_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec336075c8b407d540050de9803fb854.jpg
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Ситуацию с "закатанными" в асфальт и бетон деревьями в Ташкенте прокомментировали в Государственном комитете по экологии и охране окружающей среды. К сожалению, случаев такого вредного благоустройства на сегодня хватает. Но граждане не остаются равнодушными и если видят, что дерево лишено права на воздух и воду, а значит, — на жизнь, то обращаются к властям. Соответствующие органы стараются незамедлительно принимать меры: каждое дерево для солнечной столицы, где так ценны прохладная тень и свежий воздух, — практически на вес золота.На днях жители города забили тревогу после того, так несколько деревьев были заасфальтированы в процессе подготовки парковки около здания бывшего посольства Казахстана в Ташкенте, в самом центре столицы. Госкомэкологии сделал все, чтобы спасти деревья.Нередки и случаи заботливого отношения к "легким" города. Так, дерево около одного из кафе в центре столицы не только сохранили, но и заботливо огородили. Сотрудники заведения заботятся о нем самостоятельно.Вырастить дерево, которое сможет полноценно обеспечивать воздух кислородом, — дело не одного года. Саженцам нужны десятилетия, чтобы окрепнуть и восполнить ущерб, наносимый природе недобросовестными людьми. Деревья не могут попросить о помощи. Поэтому им очень важны наши внимание, забота и защита.
https://uz.sputniknews.ru/20190708/rezhut-i-rubyat-derevya-v-Tashkente-11956823.html
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Анна Желиховская
Анна Желиховская
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/19/18892770_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_12d3746a844b640fbfb7f4ff01c66d3a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
природа, деревья, ташкент

Дышать нечем: почему нельзя асфальтировать деревья

12:12 25.05.2021 (обновлено: 12:18 25.05.2021)
629
© SputnikДеревья в Ташкенте
Деревья в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2021
© Sputnik
Анна Желиховская
Все материалы
Сегодня в Ташкенте часто можно увидеть работы на благо города: обустройство тротуаров, велодорожек и парковок вдоль проезжей части. На пути у этих работ стоят деревья. И порой асфальт или бетон подгоняют вплотную к их стволам.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Ситуацию с "закатанными" в асфальт и бетон деревьями в Ташкенте прокомментировали в Государственном комитете по экологии и охране окружающей среды.
К сожалению, случаев такого вредного благоустройства на сегодня хватает. Но граждане не остаются равнодушными и если видят, что дерево лишено права на воздух и воду, а значит, — на жизнь, то обращаются к властям. Соответствующие органы стараются незамедлительно принимать меры: каждое дерево для солнечной столицы, где так ценны прохладная тень и свежий воздух, — практически на вес золота.
Парк в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2019
Экономика
Их режут и рубят: как сохранить деревья в Ташкенте
8 июля 2019, 17:12
1032
На днях жители города забили тревогу после того, так несколько деревьев были заасфальтированы в процессе подготовки парковки около здания бывшего посольства Казахстана в Ташкенте, в самом центре столицы.
© Sputnik

Дерево до вмешательства
Госкомэкологии.

Дерево до вмешательства Госкомэкологии. - Sputnik Узбекистан
1/2
© Sputnik

Дерево до вмешательства
Госкомэкологии.

© Sputnik

Дерево после.

Дерево после. - Sputnik Узбекистан
2/2
© Sputnik

Дерево после.

1/2
© Sputnik

Дерево до вмешательства
Госкомэкологии.

2/2
© Sputnik

Дерево после.

Госкомэкологии сделал все, чтобы спасти деревья.
"К нам поступает очень много таких сигналов. Буквально сегодня мы получили сообщение о том, что в Навоийской области заасфальтировано 500-летнее дерево тутовника. Меры уже принимаются. Необходимо понимать, что заасфальтированное или забетонированное дерево лишается возможности дышать. Кроме этого, корневая система не получает нужную влагу. Достаточно нескольких месяцев, чтобы дерево погибло, — рассказали в Госкомэкологии. — Согласно нормам, от дорожного покрытия до коры дерева должно быть не менее 30 сантиметров. В этом случае дерево не задохнется".
Нередки и случаи заботливого отношения к "легким" города. Так, дерево около одного из кафе в центре столицы не только сохранили, но и заботливо огородили. Сотрудники заведения заботятся о нем самостоятельно.
© SputnikДеревья в Ташкенте
Деревья в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2021
Деревья в Ташкенте
© Sputnik
Вырастить дерево, которое сможет полноценно обеспечивать воздух кислородом, — дело не одного года. Саженцам нужны десятилетия, чтобы окрепнуть и восполнить ущерб, наносимый природе недобросовестными людьми. Деревья не могут попросить о помощи. Поэтому им очень важны наши внимание, забота и защита.
© SputnikДеревья в Ташкенте
Деревья в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
1/3
© Sputnik
Деревья в Ташкенте
© SputnikДеревья в Ташкенте
Деревья в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
2/3
© Sputnik
Деревья в Ташкенте
© SputnikДеревья в Ташкенте
Деревья в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
3/3
© Sputnik
Деревья в Ташкенте
1/3
© Sputnik
Деревья в Ташкенте
2/3
© Sputnik
Деревья в Ташкенте
3/3
© Sputnik
Деревья в Ташкенте
300111
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:08Затопленные улицы и здания: почему Ташкент не справился с ливнями?
13:31Узбекские и российские ученые примут участие в онлайн-конференции об истории ВОВ
13:06В ГНК назначен новый заместитель председателя
12:57Узбекско-афганский бизнес-форум открылся в Термезе
12:52Знаменитости и их выпускной — архивные фото
12:49Глава Минкультуры прокомментировал обращение актера Алишера Узакова к президенту
12:42Ректоры вузов Узбекистана и РФ обсудят в Бухаре вопросы сотрудничества
12:12Дышать нечем: почему нельзя асфальтировать деревья
11:44Ждет ли граждан России принудительная вакцинация
11:25В Самарканде прохожие спасли стоящего на карнизе здания четырехлетнего мальчика
11:12NEXTA, самолет Ryanair и реакция Запада: главное о скандале с Беларусью — видео
11:08Президент Узбекистана назначил нового советника
10:53В Узбекистане появятся круглосуточные телеканалы и радиоэфиры на иностранных языках
10:39Число детсадов в Узбекистане выросло в 3,5 раза за последние годы — этого все равно мало
10:31Бог-сервис: когда он дойдет до России
10:17Повторение кошмара 2015 года. Европу ждет новый миграционный кризис
09:47На Украине нашли сооружение древнее Стоунхенджа — National Geographic
09:38"Я верю в вас": узбекский лидер тепло поздравил выпускников школ
09:20В центре Ташкента временно закроют ряд улиц — карта
08:56Какое будущее ожидает отношения Узбекистана и Евросоюза