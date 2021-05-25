https://uz.sputniknews.ru/20210525/dyshat-nechem-pochemu-nelzya-asfaltirovat-derevya-18893300.html

Дышать нечем: почему нельзя асфальтировать деревья

Дышать нечем: почему нельзя асфальтировать деревья

Сегодня в Ташкенте часто можно увидеть работы на благо города: обустройство тротуаров, велодорожек и парковок вдоль проезжей части. На пути у этих работ стоят... 25.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-25T12:12+0500

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общество

природа

деревья

ташкент

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Ситуацию с "закатанными" в асфальт и бетон деревьями в Ташкенте прокомментировали в Государственном комитете по экологии и охране окружающей среды. К сожалению, случаев такого вредного благоустройства на сегодня хватает. Но граждане не остаются равнодушными и если видят, что дерево лишено права на воздух и воду, а значит, — на жизнь, то обращаются к властям. Соответствующие органы стараются незамедлительно принимать меры: каждое дерево для солнечной столицы, где так ценны прохладная тень и свежий воздух, — практически на вес золота.На днях жители города забили тревогу после того, так несколько деревьев были заасфальтированы в процессе подготовки парковки около здания бывшего посольства Казахстана в Ташкенте, в самом центре столицы. Госкомэкологии сделал все, чтобы спасти деревья.Нередки и случаи заботливого отношения к "легким" города. Так, дерево около одного из кафе в центре столицы не только сохранили, но и заботливо огородили. Сотрудники заведения заботятся о нем самостоятельно.Вырастить дерево, которое сможет полноценно обеспечивать воздух кислородом, — дело не одного года. Саженцам нужны десятилетия, чтобы окрепнуть и восполнить ущерб, наносимый природе недобросовестными людьми. Деревья не могут попросить о помощи. Поэтому им очень важны наши внимание, забота и защита.

https://uz.sputniknews.ru/20190708/rezhut-i-rubyat-derevya-v-Tashkente-11956823.html

ташкент

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2021

Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

природа, деревья, ташкент