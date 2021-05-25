Общество
Дышать нечем: почему нельзя асфальтировать деревья
12:12 25.05.2021 (обновлено: 12:18 25.05.2021)
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© SputnikДеревья в Ташкенте
© Sputnik
Сегодня в Ташкенте часто можно увидеть работы на благо города: обустройство тротуаров, велодорожек и парковок вдоль проезжей части. На пути у этих работ стоят деревья. И порой асфальт или бетон подгоняют вплотную к их стволам.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Ситуацию с "закатанными" в асфальт и бетон деревьями в Ташкенте прокомментировали в Государственном комитете по экологии и охране окружающей среды.
К сожалению, случаев такого вредного благоустройства на сегодня хватает. Но граждане не остаются равнодушными и если видят, что дерево лишено права на воздух и воду, а значит, — на жизнь, то обращаются к властям. Соответствующие органы стараются незамедлительно принимать меры: каждое дерево для солнечной столицы, где так ценны прохладная тень и свежий воздух, — практически на вес золота.
8 июля 2019, 17:12
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На днях жители города забили тревогу после того, так несколько деревьев были заасфальтированы в процессе подготовки парковки около здания бывшего посольства Казахстана в Ташкенте, в самом центре столицы.
© Sputnik
Дерево до вмешательства
Дерево до вмешательства
Госкомэкологии.
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Дерево до вмешательства
Госкомэкологии.
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Дерево после.
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Дерево после.
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© Sputnik
Дерево до вмешательства
Госкомэкологии.
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© Sputnik
Дерево после.
Госкомэкологии сделал все, чтобы спасти деревья.
"К нам поступает очень много таких сигналов. Буквально сегодня мы получили сообщение о том, что в Навоийской области заасфальтировано 500-летнее дерево тутовника. Меры уже принимаются. Необходимо понимать, что заасфальтированное или забетонированное дерево лишается возможности дышать. Кроме этого, корневая система не получает нужную влагу. Достаточно нескольких месяцев, чтобы дерево погибло, — рассказали в Госкомэкологии. — Согласно нормам, от дорожного покрытия до коры дерева должно быть не менее 30 сантиметров. В этом случае дерево не задохнется".
Нередки и случаи заботливого отношения к "легким" города. Так, дерево около одного из кафе в центре столицы не только сохранили, но и заботливо огородили. Сотрудники заведения заботятся о нем самостоятельно.
© SputnikДеревья в Ташкенте
Деревья в Ташкенте
© Sputnik
Вырастить дерево, которое сможет полноценно обеспечивать воздух кислородом, — дело не одного года. Саженцам нужны десятилетия, чтобы окрепнуть и восполнить ущерб, наносимый природе недобросовестными людьми. Деревья не могут попросить о помощи. Поэтому им очень важны наши внимание, забота и защита.
© SputnikДеревья в Ташкенте
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Деревья в Ташкенте
© SputnikДеревья в Ташкенте
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Деревья в Ташкенте
© SputnikДеревья в Ташкенте
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Деревья в Ташкенте
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Деревья в Ташкенте
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Деревья в Ташкенте
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© Sputnik
Деревья в Ташкенте