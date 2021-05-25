https://uz.sputniknews.ru/20210525/glava-minkulutry-prokommentiroval-obraschenie-aktera-alishera-uzakova-k-prezidentu--18896117.html
Глава Минкультуры прокомментировал обращение актера Алишера Узакова к президенту
Глава Минкультуры прокомментировал обращение актера Алишера Узакова к президенту
Известного артиста расстроил тот факт, что имя его дедушки было удалено из названия парка, расположенного в Маргилане. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-25T12:49+0500
2021-05-25T12:49+0500
2021-05-25T13:14+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Накануне актер Алишер Узаков обратился к президенту Шавкату Мирзиёеву с заявлением о том, что имя его деда было удалено из названия Маргиланского национального парка. Теперь место для культурного отдыха названо в честь Эркина Вахидова.Министр культуры Озодбек Назарбеков прокомментировал вопрос, поднятый Алишером Узаковым в интервью СМИ.По словам министра, парк в Маргилане полностью изменен и заново реконструирован. В настоящее время он выстроен в совершенно другом современном стиле и полностью изменил свой первоначальный образ, отметил Назарбеков. Как сообщил глава Минкульутры, сейчас на территории парковой зоны расположено художественное училище и музей имени Эркина Вахидова. Убрать эти сооружения станет для всех непростой задачей, пояснил он. Для возвращения парку прежнего имени необходимо будет вновь полностью изменить его концепцию, подчеркнул спикер.Согласно информации Назарбекова, в данный момент идет подготовка соответствующих предложений, которые будут предоставлены на рассмотрение правительству и администрации президента. В частности, планируется назвать именем Мамуржона Узакова учебное учреждение, заключил министр.
https://uz.sputniknews.ru/20200601/V-iskusstve-net-zapretov-Ozodbek-Nazarbekov-o-tsenzure-v-Uzbekistane-14263279.html
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озодбек назарбеков, парк, актер, маргилан
Глава Минкультуры прокомментировал обращение актера Алишера Узакова к президенту
12:49 25.05.2021 (обновлено: 13:14 25.05.2021)
Известного артиста расстроил тот факт, что имя его дедушки было удалено из названия парка, расположенного в Маргилане.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Накануне актер Алишер Узаков обратился к президенту Шавкату Мирзиёеву с заявлением о том, что имя его деда было удалено из названия Маргиланского национального парка. Теперь место для культурного отдыха названо в честь Эркина Вахидова.
Министр культуры Озодбек Назарбеков прокомментировал
вопрос, поднятый Алишером Узаковым в интервью СМИ.
По словам министра, парк в Маргилане полностью изменен и заново реконструирован. В настоящее время он выстроен в совершенно другом современном стиле и полностью изменил свой первоначальный образ, отметил Назарбеков.
Как сообщил глава Минкульутры, сейчас на территории парковой зоны расположено художественное училище и музей имени Эркина Вахидова. Убрать эти сооружения станет для всех непростой задачей, пояснил он. Для возвращения парку прежнего имени необходимо будет вновь полностью изменить его концепцию, подчеркнул спикер.
"Все мы признаем Мамуржона Узакова как гордого художника узбекского народа. В этом году планируется отметить юбилей Мамуржона Узакова. В настоящее время Минкультуры готовит ряд предложений по увековечиванию имени Мамуржона Узакова".
Озодбек Назарбеков
Министр культуры
Согласно информации Назарбекова, в данный момент идет подготовка соответствующих предложений, которые будут предоставлены на рассмотрение правительству и администрации президента. В частности, планируется назвать именем Мамуржона Узакова учебное учреждение, заключил министр.