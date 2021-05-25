https://uz.sputniknews.ru/20210525/glava-minkulutry-prokommentiroval-obraschenie-aktera-alishera-uzakova-k-prezidentu--18896117.html

Глава Минкультуры прокомментировал обращение актера Алишера Узакова к президенту

Глава Минкультуры прокомментировал обращение актера Алишера Узакова к президенту

Известного артиста расстроил тот факт, что имя его дедушки было удалено из названия парка, расположенного в Маргилане. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-25T12:49+0500

2021-05-25T12:49+0500

2021-05-25T13:14+0500

общество

озодбек назарбеков

парк

актер

маргилан

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Накануне актер Алишер Узаков обратился к президенту Шавкату Мирзиёеву с заявлением о том, что имя его деда было удалено из названия Маргиланского национального парка. Теперь место для культурного отдыха названо в честь Эркина Вахидова.Министр культуры Озодбек Назарбеков прокомментировал вопрос, поднятый Алишером Узаковым в интервью СМИ.По словам министра, парк в Маргилане полностью изменен и заново реконструирован. В настоящее время он выстроен в совершенно другом современном стиле и полностью изменил свой первоначальный образ, отметил Назарбеков. Как сообщил глава Минкульутры, сейчас на территории парковой зоны расположено художественное училище и музей имени Эркина Вахидова. Убрать эти сооружения станет для всех непростой задачей, пояснил он. Для возвращения парку прежнего имени необходимо будет вновь полностью изменить его концепцию, подчеркнул спикер.Согласно информации Назарбекова, в данный момент идет подготовка соответствующих предложений, которые будут предоставлены на рассмотрение правительству и администрации президента. В частности, планируется назвать именем Мамуржона Узакова учебное учреждение, заключил министр.

https://uz.sputniknews.ru/20200601/V-iskusstve-net-zapretov-Ozodbek-Nazarbekov-o-tsenzure-v-Uzbekistane-14263279.html

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озодбек назарбеков, парк, актер, маргилан