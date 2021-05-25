https://uz.sputniknews.ru/20210525/jitel-buxary-otkryl-dobryy-shkaf-dlya-vsex-nujdayuschixsya--u-nego-uje-est-posledovateli-18904590.html

Житель Бухары открыл "Добрый шкаф" для всех нуждающихся — у него уже есть последователи

Житель Бухары открыл "Добрый шкаф" для всех нуждающихся — у него уже есть последователи

Порядка пятисот человек ежедневно приходят к “Доброму шкафу”, появившемуся не так давно в одном из спальных районов Бухары. Принцип его функционирования... 25.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-25T18:49+0500

2021-05-25T18:49+0500

2021-05-25T18:48+0500

общество

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благотворительность

бухара

узбекистан

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“Добрым” его сделал местный житель Алибек Файзиев. Это ему пришла в голову идея помогать таким образом своим нуждающимся землякам. Он рассказывает, что началось все с желания поддержать знакомого — соседа-инвалида, который, несмотря на свой недуг, не падает духом, а, наоборот, из-за всех сил старается содержать семью. Чтобы помочь соседу преодолеть сезонные трудности, он рассказал его историю в социальных сетях и предложил неравнодушным помочь организовать для него мастерскую из легких конструкций. Люди откликнулись и вскоре у Улмаса появилось свое собственное рабочее место. Первые взлеты и первые разочарованияВдохновившись произошедшим, Алибек решил помогать всем нуждающимся. В одну из пятниц, считающихся в Исламе священным днем, он купил буханки хлеба и стал раздавать их бесплатно. Со следующей недели к его инициативе стали присоединяться друзья и совершенно незнакомые ему люди. На дворе стоял разгар пандемии и за бесплатным хлебом стало приходить все больше нуждающихся. После этого и родилась идея установить “Добрый шкаф”. Появился он в районе "Шарк-1" города Бухары. Потихоньку люди стали откликаться: помимо хлеба приносили иные продукты, хозяйственные принадлежности. Здесь стали готовить бесплатные обеды. Однако вместе с этим появились и первые разочарования.Но самым неожиданным поворотом во всей этой истории стала пропажа витража. Она серьезно расстроила Алибека, но нисколько не отбила его желание продолжить уже начатое дело. В пример другимПо его подсчетам сегодня к "Доброму шкафу" в Шарке-1 ежедневно приходит порядка 400-500 человек. Здесь они могут найти сельхозпродукты, фрукты, мясо, сахар, масло и многое другое. К тем, кто не может выйти из дома, по выходным благотворители приходят сами.В отличие от инициативы с “Добрым шкафом”, о себе Алибек рассказывает без особой охоты: 30 лет, женат, работает программистом. Пожалуй, это все, что он готов сообщить. Зато с неимоверным энтузиазмом и искренней верой в свое дело выражает твердую уверенность, что его примеру последуют другие. И, наверное, он прав. По крайней мере, он воодушевил своих друзей, которые вслед за ним стали открывать подобные пункты добра в Кагане и Караулбазаре. Стоит отметить, что для Узбекистана эта инициатива не нова. В конце 2019-го в одном из самых оживленных местах Ташкента установили "Добрый холодильник", работавший по тому же принципу: “Можешь — помоги, нуждаешься — возьми”. Проект обрел популярность всего за несколько дней.

https://uz.sputniknews.ru/20190131/Dobryy-kholodilnik-v-Tashkente-teper-mozhno-vzyat-besplatnye-produkty-10681629.html

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Виктор Сидоренко

Виктор Сидоренко

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Виктор Сидоренко

добрые дела, помощь, благотворительность, бухара, узбекистан