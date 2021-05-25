Общество
Житель Бухары открыл "Добрый шкаф" для всех нуждающихся — у него уже есть последователи
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© Фото из личного архива Алибека ФайзиеваНуждающиеся получают помощь из "Доброго шкафа" в Бухаре
© Фото из личного архива Алибека Файзиева
Порядка пятисот человек ежедневно приходят к “Доброму шкафу”, появившемуся не так давно в одном из спальных районов Бухары. Принцип его функционирования простой: “Можешь — помоги, нуждаешься — возьми”.
“Добрым” его сделал местный житель Алибек Файзиев. Это ему пришла в голову идея помогать таким образом своим нуждающимся землякам. Он рассказывает, что началось все с желания поддержать знакомого — соседа-инвалида, который, несмотря на свой недуг, не падает духом, а, наоборот, из-за всех сил старается содержать семью.
“Его зовут Улмас, он 1986 года рождения. У него судороги, он хромает и левая рука почти не работает. Родители умерли, у него жена и недавно появился ребенок. Чтобы прокормить семью, он занимается сапожным ремеслом у дома. Мы с ним каждый вечер подолгу общаемся и я понял, что скоро зима, дожди, холод, а он на улице”, — вспоминает Алибек.
Чтобы помочь соседу преодолеть сезонные трудности, он рассказал его историю в социальных сетях и предложил неравнодушным помочь организовать для него мастерскую из легких конструкций. Люди откликнулись и вскоре у Улмаса появилось свое собственное рабочее место.
© Фото из личного архива Алибека Файзиева Сапожник Улмас в будке-мастерской, построенной благодаря помощи бухарцев
Сапожник Улмас в будке-мастерской, построенной благодаря помощи бухарцев
© Фото из личного архива Алибека Файзиева
Первые взлеты и первые разочарования
Вдохновившись произошедшим, Алибек решил помогать всем нуждающимся. В одну из пятниц, считающихся в Исламе священным днем, он купил буханки хлеба и стал раздавать их бесплатно.
Со следующей недели к его инициативе стали присоединяться друзья и совершенно незнакомые ему люди. На дворе стоял разгар пандемии и за бесплатным хлебом стало приходить все больше нуждающихся.
© Фото из личного архива Алибека ФайзиеваБесплатная раздача хлеба в Бухаре
Бесплатная раздача хлеба в Бухаре
© Фото из личного архива Алибека Файзиева
После этого и родилась идея установить “Добрый шкаф”. Появился он в районе "Шарк-1" города Бухары. Потихоньку люди стали откликаться: помимо хлеба приносили иные продукты, хозяйственные принадлежности. Здесь стали готовить бесплатные обеды. Однако вместе с этим появились и первые разочарования.
“Оказалось, есть и бессовестные люди. Они стали приезжать на дорогих машинах, чтобы бесплатно взять оставленные здесь благотворителями продукты. Мы стали составлять списки нуждающихся, ходили к ним домой, знакомились с условиями их жизни, чтобы помогать адресно”, — рассказывает Файзиев.
Но самым неожиданным поворотом во всей этой истории стала пропажа витража. Она серьезно расстроила Алибека, но нисколько не отбила его желание продолжить уже начатое дело.
© Фото из личного архива Алибека ФайзиеваУкраденный "Добрый шкаф"
Украденный "Добрый шкаф"
© Фото из личного архива Алибека Файзиева
“Мы выяснили, кто украл наш шкаф. Оказалось, мужчина это сделал ради своей дочери. У нее был день рождения, и он сделал ей такой вот подарок. Они действительно очень бедно живут и мы приняли решение не забирать у нее его и установили новый”, - говорит мужчина.
В пример другим
По его подсчетам сегодня к "Доброму шкафу" в Шарке-1 ежедневно приходит порядка 400-500 человек. Здесь они могут найти сельхозпродукты, фрукты, мясо, сахар, масло и многое другое. К тем, кто не может выйти из дома, по выходным благотворители приходят сами.
© Фото из личного архива Алибека ФайзиеваНуждающиеся выстраиваются в очередь, чтобы получить помощь
Нуждающиеся выстраиваются в очередь, чтобы получить помощь
© Фото из личного архива Алибека Файзиева
В отличие от инициативы с “Добрым шкафом”, о себе Алибек рассказывает без особой охоты: 30 лет, женат, работает программистом. Пожалуй, это все, что он готов сообщить.
Зато с неимоверным энтузиазмом и искренней верой в свое дело выражает твердую уверенность, что его примеру последуют другие. И, наверное, он прав. По крайней мере, он воодушевил своих друзей, которые вслед за ним стали открывать подобные пункты добра в Кагане и Караулбазаре.
© Фото из личного архива Алибека Файзиева"Добрый шкаф" в Бухаре
"Добрый шкаф" в Бухаре
© Фото из личного архива Алибека Файзиева
Стоит отметить, что для Узбекистана эта инициатива не нова. В конце 2019-го в одном из самых оживленных местах Ташкента установили "Добрый холодильник", работавший по тому же принципу: “Можешь — помоги, нуждаешься — возьми”. Проект обрел популярность всего за несколько дней.
31 января 2019, 11:38
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