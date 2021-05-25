https://uz.sputniknews.ru/20210525/kreml-nazval-datu-vstrechi-putina-i-baydena--chto-v-povestke-18906724.html
Кремль назвал дату встречи Путина и Байдена — что в повестке?
Кремль назвал дату встречи Путина и Байдена — что в повестке?
Рассмотреть возможность проведения личной встречи на высшем уровне президент Байден предложил Путину во время телефонных переговоров 13 апреля. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-25T19:45+0500
2021-05-25T19:45+0500
2021-05-25T19:45+0500
россия
джо байден
переговоры
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Пресс-служба президента Российской Федерации объявила дату и место проведения переговоров Владимира Путина с его американским коллегой Джозефом Байденом.“В соответствии с достигнутой договорённостью президент Российской Федерации Владимир Путин проведёт 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом”, — заявили в Кремле.Лидеры обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.Рассмотреть возможность проведения личной встречи на высшем уровне президент Байден предложил Путину во время телефонных переговоров 13 апреля.
https://uz.sputniknews.ru/20210522/rossii-nujna-predskazuemaya-i-stabilnaya-konfrontatsiya-s-ssha-18853146.html
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джо байден, переговоры, владимир путин
Кремль назвал дату встречи Путина и Байдена — что в повестке?
Рассмотреть возможность проведения личной встречи на высшем уровне президент Байден предложил Путину во время телефонных переговоров 13 апреля.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Пресс-служба президента Российской Федерации объявила дату и место проведения переговоров Владимира Путина с его американским коллегой Джозефом Байденом.
“В соответствии с достигнутой договорённостью президент Российской Федерации Владимир Путин проведёт 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом”, — заявили
в Кремле.
Лидеры обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.
Рассмотреть возможность проведения личной встречи на высшем уровне президент Байден предложил Путину во время телефонных переговоров 13 апреля.