https://uz.sputniknews.ru/20210525/na-ukraine-nashli-soorujenie-drevnee-stounxendja--national-geographic-18887946.html

На Украине нашли сооружение древнее Стоунхенджа — National Geographic

На Украине нашли сооружение древнее Стоунхенджа — National Geographic

Ученые установили, что самые первые захоронения на Новоалександровском кургане появились в 3500 году до нашей эры. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-25T09:47+0500

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археологические раскопки

история

украина

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Археологи откопали на территории Украины нечто необычное — кромлех возрастом 5,5 тысячи лет. Круг из больших камней, поставленных вплотную друг к другу, обнаружили в селе Новоалександровка Днепропетровской области, пишет National Geographic.Поблизости были также найдены 11 захоронений людей, осколки глиняных кувшинов, а также украшения из зубов животных.Все это скрывалось в земляном кургане высотой 7,5 метра. По мнению специалистов, это необычное сооружение возвели кочевые скотоводы эпохи медно-каменного века (энеолита). Также ученые считают, что найденные человеческие останки принадлежали самым достойным представителям племени — то, как обустроен кромлех, говорит о высоком почете, который был проявлен древними людьми к своим вождям и шаманам.Интересно, что самые ранние захоронения, найденные на Новоалександровском кургане, датируются 3500 годом до нашей эры.Получается, что данное сооружение старше знаменитого Стоунхенджа, который появился между 3400 и 3200 годами до нашей эры.

https://uz.sputniknews.ru/20201229/Samie-interesnie-arheologicheskie-otkritiya-2020-goda-photo-15700940.html

https://uz.sputniknews.ru/20201228/Arkheologi-obnaruzhili-energeticheskiy-batonchik-na-raskopkakh-v-Pompeyakh-15689708.html

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археологические раскопки, история, украина