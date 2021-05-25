https://uz.sputniknews.ru/20210525/pervyy-v-rossii-robot-vospitatel-nachal-rabotat-v-detskom-sadu-18901711.html

Первый в России робот-воспитатель начал работать в детском саду

Первый в России робот-воспитатель начал работать в детском саду

Машина "устроилась на работу" с 25 мая. Как ожидается, Promobot будет общаться с детьми и помогать в преподавании основ робототехники. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-25T16:45+0500

2021-05-25T16:45+0500

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россия

робототехника

робот

детский сад

технологии

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В России один из детских садов впервые взял на работу робота-воспитателя.Дошкольное учреждение расположено в городе Новый Уренгой. Promobot будет общаться с детьми и помогать "живым" воспитателям в преподавании основ робототехники.С помощью электронного помощника малыши, как ожидается, больше узнают о современных технологиях. Рассказывать о них детям будут в формате игр или же простого общения.В компании, разработавшей робота, считают, что Promobot поможет у юных воспитанников развить креативное мышление, а также обрести навыки проектирования и коммуникаций.Создатели интеллектуальной машины убеждены, что дети способны найти общий язык с Promobot всего за пару минут.Промоботы постепенно набирают популярность в современном мире. Сегодня они внедрены в самые разные сферы: так, роботы уже работают в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей.По меньшей мере в 40 странах высокотехнологичные машины "приняты на работу".

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робототехника, робот, детский сад, технологии