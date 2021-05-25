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Первый в России робот-воспитатель начал работать в детском саду
Первый в России робот-воспитатель начал работать в детском саду
Машина "устроилась на работу" с 25 мая. Как ожидается, Promobot будет общаться с детьми и помогать в преподавании основ робототехники. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-25T16:45+0500
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россия
робототехника
робот
детский сад
технологии
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В России один из детских садов впервые взял на работу робота-воспитателя.Дошкольное учреждение расположено в городе Новый Уренгой. Promobot будет общаться с детьми и помогать "живым" воспитателям в преподавании основ робототехники.С помощью электронного помощника малыши, как ожидается, больше узнают о современных технологиях. Рассказывать о них детям будут в формате игр или же простого общения.В компании, разработавшей робота, считают, что Promobot поможет у юных воспитанников развить креативное мышление, а также обрести навыки проектирования и коммуникаций.Создатели интеллектуальной машины убеждены, что дети способны найти общий язык с Promobot всего за пару минут.Промоботы постепенно набирают популярность в современном мире. Сегодня они внедрены в самые разные сферы: так, роботы уже работают в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей.По меньшей мере в 40 странах высокотехнологичные машины "приняты на работу".
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робототехника, робот, детский сад, технологии

Первый в России робот-воспитатель начал работать в детском саду

16:45 25.05.2021 (обновлено: 16:49 25.05.2021)
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© СС0 / Unsplash / ThisisEngineering RAEngРука робота
Рука робота - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2021
© СС0 / Unsplash / ThisisEngineering RAEng
Машина "устроилась на работу" с 25 мая. Как ожидается, Promobot будет общаться с детьми и помогать в преподавании основ робототехники.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В России один из детских садов впервые взял на работу робота-воспитателя.
Дошкольное учреждение расположено в городе Новый Уренгой.
Promobot будет общаться с детьми и помогать "живым" воспитателям в преподавании основ робототехники.
С помощью электронного помощника малыши, как ожидается, больше узнают о современных технологиях. Рассказывать о них детям будут в формате игр или же простого общения.
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРобот компании "Промобот", представленный на выставке ВУЗПРОМЭКСПО 2020 в Москве
Робот компании Промобот, представленный на выставке ВУЗПРОМЭКСПО 2020 в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2021
Робот компании "Промобот", представленный на выставке ВУЗПРОМЭКСПО 2020 в Москве
© Sputnik / Максим Блинов
/
Перейти в фотобанк
В компании, разработавшей робота, считают, что Promobot поможет у юных воспитанников развить креативное мышление, а также обрести навыки проектирования и коммуникаций.
Создатели интеллектуальной машины убеждены, что дети способны найти общий язык с Promobot всего за пару минут.

"Нам кажется важным развивать такой навык уже в детском саду — эти дети будут жить в мире, который пока даже сложно представить, потому что технологии растут невероятно быстро", — заявил сооснователь и директор по развитию компании Олег Кивокурцев.

Промоботы постепенно набирают популярность в современном мире. Сегодня они внедрены в самые разные сферы: так, роботы уже работают в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей.
По меньшей мере в 40 странах высокотехнологичные машины "приняты на работу".
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