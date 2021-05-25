https://uz.sputniknews.ru/20210525/pochemu-v-aprele-lyudi-bolshe-stali-ispolzovat-nalichnye--otvet-tsb-18899332.html

Почему в апреле люди больше стали использовать наличные — ответ ЦБ

Почему в апреле люди больше стали использовать наличные — ответ ЦБ

В ЦБ объяснили, что увеличение обращения наличных связано с мерами, которые были введены в связи с пандемией: люди начали спешно снимать свои средства с... 25.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-25T15:15+0500

2021-05-25T15:15+0500

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экономика

население

центральный банк республики узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В апреле объем наличных денег в обращении у населения увеличился, говорится в отчете Центробанка.После достижения пика объема наличных денег в обращении в августе 2020 года в размере 30,9 трлн сумов, количество наличности в обращении сокращалось до нынешнего апреля. В прошлом месяце данный показатель вырос примерно на 1 трлн сумов и достиг 23,5 трлн сумов.При это в Центробанке отмечают, что увеличение обращения наличных связано с мерами, которые были введены в связи с пандемией: люди начали спешно снимать свои средства с пластиковых карт.Количество наличности в обороте не влияет на общий объем денежной массы. При снятии денег с пластиковых карт меняется только структура денежной массы, то есть увеличивается количество выпущенных в обращение наличных денег, тогда как объем депозитов наоборот уменьшается.Обычно объем наличных денег в обращении имеет тенденцию увеличиваться по мере роста экономики, поскольку они должны обслуживать возрастающий объем сделок в экономике, уточняет регулятор.С развитием банковских услуг, в том числе безналичных расчетов и технологий быстрых платежей, а также в результате мер по сокращению теневой экономики в долгосрочной перспективе ожидается снижение наличных денег в обращении.

https://uz.sputniknews.ru/20210120/Uzbekistantsy-stali-menshe-polzovatsya-nalichnymi-15828017.html

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население, центральный банк республики узбекистан