https://uz.sputniknews.ru/20210525/rektory-vuzov-uzbekistana-i-rf-obsudyat-v-buxare-voprosy-sotrudnichestva-18895905.html
Ректоры вузов Узбекистана и РФ обсудят в Бухаре вопросы сотрудничества
Ректоры вузов Узбекистана и РФ обсудят в Бухаре вопросы сотрудничества
Участники конференции планируют подписать соглашения о межвузовском сотрудничестве. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-25T12:42+0500
2021-05-25T12:42+0500
2021-05-25T13:01+0500
общество
высшее образование
вузы
конференция
сотрудничество
ректор
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В Бухаре пройдет Межрегиональная конференция ректоров высших учебных заведений Узбекистана и России. Об этом сообщили в пресс-службе Минвуза.В ней примут участие руководители более чем 20 высших учебных заведений, а также специалисты образовательных ведомств обеих стран.Участники обсудят вопросы повышения качества образования, развития научно-технического сотрудничества, подготовки кадров с высшим образованием в соответствии с потребностями работодателей. В повестке дискуссии также организация Второго образовательного форума, запланированного на осень в Москве. Планируется и подписание ряда соглашений о межвузовском сотрудничестве.На следующий день после старта конференции в Ташкенте состоится заседание Подкомитета по науке и образованию Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и РФ.Пройдет церемония торжественного открытия здания филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева".Напомним, филиал этого вуза планировали открыть в Ташкенте в 2019 году. В сентябре 2019-го Юлбарсхон Мансуров был назначен исполняющим директором филиала РХТУ им. Д.И. Менделеева. А в феврале этого года в филиале вуза заработала сетевая солнечная электростанция (СЭС) мощностью 100 кВт без аккумуляторов.
https://uz.sputniknews.ru/20191209/Otkrytie-filiala-MGIMO-v-Tashkente-12972883.html
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высшее образование, вузы, конференция, сотрудничество, ректор
Ректоры вузов Узбекистана и РФ обсудят в Бухаре вопросы сотрудничества
12:42 25.05.2021 (обновлено: 13:01 25.05.2021)
Участники конференции планируют подписать соглашения о межвузовском сотрудничестве.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik.
В Бухаре пройдет Межрегиональная конференция ректоров высших учебных заведений Узбекистана и России. Об этом сообщили
в пресс-службе Минвуза.
В ней примут участие руководители более чем 20 высших учебных заведений, а также специалисты образовательных ведомств обеих стран.
Участники обсудят вопросы повышения качества образования, развития научно-технического сотрудничества, подготовки кадров с высшим образованием в соответствии с потребностями работодателей. В повестке дискуссии также организация Второго образовательного форума, запланированного на осень в Москве. Планируется и подписание ряда соглашений о межвузовском сотрудничестве.
На следующий день после старта конференции в Ташкенте состоится заседание Подкомитета по науке и образованию Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и РФ.
Пройдет церемония торжественного открытия здания филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева".
Напомним, филиал этого вуза планировали
открыть в Ташкенте в 2019 году. В сентябре 2019-го Юлбарсхон Мансуров был назначен
исполняющим директором филиала РХТУ им. Д.И. Менделеева.
А в феврале этого года в филиале вуза заработала
сетевая солнечная электростанция (СЭС) мощностью 100 кВт без аккумуляторов.