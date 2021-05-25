https://uz.sputniknews.ru/20210525/v-gnk-naznachen-novyy-zamestitel-predsedatelya-18896703.html
В ГНК назначен новый заместитель председателя
В ГНК назначен новый заместитель председателя
Новому зампредседателя Джахонгиру Абдиеву 39 лет, он родился в Самаркандской области. В 2004 году окончил Ташкентский государственный экономический... 25.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-25T13:06+0500
2021-05-25T13:06+0500
2021-05-25T13:12+0500
общество
назначение
государственный налоговый комитет
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В Государственном налоговом комитете новое назначение: заместителем председателя ведомства назначен Джахонгир Абдиев, сообщили в пресс-службе ГНК.Известно, что до нынешнего поста назначенец работал директором Департамента анализа рисков и сегментации налогоплательщиков ГНК.Джахонгиру Абдиеву 39 лет, он родился в Самаркандской области. В 2004 году окончил Ташкентский государственный экономический университет по специальности "внешнеэкономическая деятельность".В 2005-м начал работать инспектором Государственной налоговой инспекции Каттакургана. Он также является Советником налоговой службы 1-го уровня.
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MIA „Rosiya Segodnya“
назначение, государственный налоговый комитет
В ГНК назначен новый заместитель председателя
13:06 25.05.2021 (обновлено: 13:12 25.05.2021)
Новому зампредседателя Джахонгиру Абдиеву 39 лет, он родился в Самаркандской области. В 2004 году окончил Ташкентский государственный экономический университет.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik.
В Государственном налоговом комитете новое назначение: заместителем председателя ведомства назначен Джахонгир Абдиев, сообщили
в пресс-службе ГНК.
Известно, что до нынешнего поста назначенец работал директором Департамента анализа рисков и сегментации налогоплательщиков ГНК.
Джахонгиру Абдиеву 39 лет, он родился в Самаркандской области. В 2004 году окончил Ташкентский государственный экономический университет по специальности "внешнеэкономическая деятельность".
В 2005-м начал работать инспектором Государственной налоговой инспекции Каттакургана. Он также является Советником налоговой службы 1-го уровня.