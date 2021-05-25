Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210525/v-gnk-naznachen-novyy-zamestitel-predsedatelya-18896703.html
В ГНК назначен новый заместитель председателя
В ГНК назначен новый заместитель председателя
Новому зампредседателя Джахонгиру Абдиеву 39 лет, он родился в Самаркандской области. В 2004 году окончил Ташкентский государственный экономический... 25.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-25T13:06+0500
2021-05-25T13:12+0500
общество
назначение
государственный налоговый комитет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/19/18895526_0:76:959:615_1920x0_80_0_0_9f78920c77a70001b45f7839a3b19644.jpg
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В Государственном налоговом комитете новое назначение: заместителем председателя ведомства назначен Джахонгир Абдиев, сообщили в пресс-службе ГНК.Известно, что до нынешнего поста назначенец работал директором Департамента анализа рисков и сегментации налогоплательщиков ГНК.Джахонгиру Абдиеву 39 лет, он родился в Самаркандской области. В 2004 году окончил Ташкентский государственный экономический университет по специальности "внешнеэкономическая деятельность".В 2005-м начал работать инспектором Государственной налоговой инспекции Каттакургана. Он также является Советником налоговой службы 1-го уровня.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/19/18895526_0:88:959:808_1920x0_80_0_0_c92bc57426be0e67efd9422ed4b1e7d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
назначение, государственный налоговый комитет

В ГНК назначен новый заместитель председателя

13:06 25.05.2021 (обновлено: 13:12 25.05.2021)
530
© Пресс-служба ГНК УзбекистанаДжахонгир Абдиев назначен заместителем председателя Государственного налогового комитета
Джахонгир Абдиев назначен заместителем председателя Государственного налогового комитета - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2021
© Пресс-служба ГНК Узбекистана
Новому зампредседателя Джахонгиру Абдиеву 39 лет, он родился в Самаркандской области. В 2004 году окончил Ташкентский государственный экономический университет.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В Государственном налоговом комитете новое назначение: заместителем председателя ведомства назначен Джахонгир Абдиев, сообщили в пресс-службе ГНК.
Известно, что до нынешнего поста назначенец работал директором Департамента анализа рисков и сегментации налогоплательщиков ГНК.
Джахонгиру Абдиеву 39 лет, он родился в Самаркандской области. В 2004 году окончил Ташкентский государственный экономический университет по специальности "внешнеэкономическая деятельность".
В 2005-м начал работать инспектором Государственной налоговой инспекции Каттакургана. Он также является Советником налоговой службы 1-го уровня.
010001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:08Затопленные улицы и здания: почему Ташкент не справился с ливнями?
13:31Узбекские и российские ученые примут участие в онлайн-конференции об истории ВОВ
13:06В ГНК назначен новый заместитель председателя
12:57Узбекско-афганский бизнес-форум открылся в Термезе
12:52Знаменитости и их выпускной — архивные фото
12:49Глава Минкультуры прокомментировал обращение актера Алишера Узакова к президенту
12:42Ректоры вузов Узбекистана и РФ обсудят в Бухаре вопросы сотрудничества
12:12Дышать нечем: почему нельзя асфальтировать деревья
11:44Ждет ли граждан России принудительная вакцинация
11:25В Самарканде прохожие спасли стоящего на карнизе здания четырехлетнего мальчика
11:12NEXTA, самолет Ryanair и реакция Запада: главное о скандале с Беларусью — видео
11:08Президент Узбекистана назначил нового советника
10:53В Узбекистане появятся круглосуточные телеканалы и радиоэфиры на иностранных языках
10:39Число детсадов в Узбекистане выросло в 3,5 раза за последние годы — этого все равно мало
10:31Бог-сервис: когда он дойдет до России
10:17Повторение кошмара 2015 года. Европу ждет новый миграционный кризис
09:47На Украине нашли сооружение древнее Стоунхенджа — National Geographic
09:38"Я верю в вас": узбекский лидер тепло поздравил выпускников школ
09:20В центре Ташкента временно закроют ряд улиц — карта
08:56Какое будущее ожидает отношения Узбекистана и Евросоюза