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В Самарканде прохожие спасли стоящего на карнизе здания четырехлетнего мальчика
В Самарканде прохожие спасли стоящего на карнизе здания четырехлетнего мальчика
Сотрудники правоохранительных органов провели с матерью ребенка профилактическую беседу для предотвращения подобных инцидентов в будущем. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-25T11:25+0500
2021-05-25T11:57+0500
общество
ребенок
спасение
самарканд
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В Самарканде очевидцы спасли мальчика, стоящего на карнизе здания, передает местное издание STV.В ходе проведенного расследования выяснилось, что его мать вышла из дома по делам и оставила ребенка без присмотра. В момент отсутствия в квартире взрослых четырехлетний малыш попытался выйти на улицу через окно. Однако его спасли прохожие и владельцы магазинов, расположенных на первом этаже жилого здания. При помощи лестницы они смогли дотянуться до ребенка и снять его с выступа. Позже мальчика передали маме.Сотрудники УВД Самаркандской области провели с женщиной профилактическую беседу для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
https://uz.sputniknews.ru/20201019/V-Samarkande-spasli-trekhletnyuyu-devochku-ostavshuyusya-v-zapertoy-kvartire-15212772.html
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ребенок, спасение, самарканд

В Самарканде прохожие спасли стоящего на карнизе здания четырехлетнего мальчика

11:25 25.05.2021 (обновлено: 11:57 25.05.2021)
686
© Новостное агентство STVСамаркандцы спасают маленького мальчика
Самаркандцы спасают маленького мальчика - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2021
© Новостное агентство STV
Сотрудники правоохранительных органов провели с матерью ребенка профилактическую беседу для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В Самарканде очевидцы спасли мальчика, стоящего на карнизе здания, передает местное издание STV.
В ходе проведенного расследования выяснилось, что его мать вышла из дома по делам и оставила ребенка без присмотра.
В Самарканде спасли трехлетнюю девочку, оставленную одну в квартире - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2020
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19 октября 2020, 15:20
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В момент отсутствия в квартире взрослых четырехлетний малыш попытался выйти на улицу через окно. Однако его спасли прохожие и владельцы магазинов, расположенных на первом этаже жилого здания. При помощи лестницы они смогли дотянуться до ребенка и снять его с выступа. Позже мальчика передали маме.
Сотрудники УВД Самаркандской области провели с женщиной профилактическую беседу для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
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