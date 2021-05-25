https://uz.sputniknews.ru/20210525/v-samarkande-proxojie-spasli-stoyaschego-na-karnize-zdaniya-chetyrexletnego-malchika-18892581.html
В Самарканде прохожие спасли стоящего на карнизе здания четырехлетнего мальчика
В Самарканде прохожие спасли стоящего на карнизе здания четырехлетнего мальчика
Сотрудники правоохранительных органов провели с матерью ребенка профилактическую беседу для предотвращения подобных инцидентов в будущем. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-25T11:25+0500
2021-05-25T11:25+0500
2021-05-25T11:57+0500
общество
ребенок
спасение
самарканд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/19/18892552_0:91:720:496_1920x0_80_0_0_f0748e87193dbc604e0db64e541cd2ad.jpg
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В Самарканде очевидцы спасли мальчика, стоящего на карнизе здания, передает местное издание STV.В ходе проведенного расследования выяснилось, что его мать вышла из дома по делам и оставила ребенка без присмотра. В момент отсутствия в квартире взрослых четырехлетний малыш попытался выйти на улицу через окно. Однако его спасли прохожие и владельцы магазинов, расположенных на первом этаже жилого здания. При помощи лестницы они смогли дотянуться до ребенка и снять его с выступа. Позже мальчика передали маме.Сотрудники УВД Самаркандской области провели с женщиной профилактическую беседу для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
https://uz.sputniknews.ru/20201019/V-Samarkande-spasli-trekhletnyuyu-devochku-ostavshuyusya-v-zapertoy-kvartire-15212772.html
самарканд
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/19/18892552_0:23:720:563_1920x0_80_0_0_db894287be8d4cd524ca78a0d0561bd0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ребенок, спасение, самарканд
В Самарканде прохожие спасли стоящего на карнизе здания четырехлетнего мальчика
11:25 25.05.2021 (обновлено: 11:57 25.05.2021)
Сотрудники правоохранительных органов провели с матерью ребенка профилактическую беседу для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik.
В Самарканде очевидцы спасли мальчика, стоящего на карнизе здания, передает
местное издание STV.
В ходе проведенного расследования выяснилось, что его мать вышла из дома по делам и оставила ребенка без присмотра.
В момент отсутствия в квартире взрослых четырехлетний малыш попытался выйти на улицу через окно. Однако его спасли прохожие и владельцы магазинов, расположенных на первом этаже жилого здания. При помощи лестницы они смогли дотянуться до ребенка и снять его с выступа. Позже мальчика передали маме.
Сотрудники УВД Самаркандской области провели с женщиной профилактическую беседу для предотвращения подобных инцидентов в будущем.