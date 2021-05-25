https://uz.sputniknews.ru/20210525/v-samarkande-proxojie-spasli-stoyaschego-na-karnize-zdaniya-chetyrexletnego-malchika-18892581.html

В Самарканде прохожие спасли стоящего на карнизе здания четырехлетнего мальчика

В Самарканде прохожие спасли стоящего на карнизе здания четырехлетнего мальчика

Сотрудники правоохранительных органов провели с матерью ребенка профилактическую беседу для предотвращения подобных инцидентов в будущем. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-25T11:25+0500

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общество

ребенок

спасение

самарканд

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В Самарканде очевидцы спасли мальчика, стоящего на карнизе здания, передает местное издание STV.В ходе проведенного расследования выяснилось, что его мать вышла из дома по делам и оставила ребенка без присмотра. В момент отсутствия в квартире взрослых четырехлетний малыш попытался выйти на улицу через окно. Однако его спасли прохожие и владельцы магазинов, расположенных на первом этаже жилого здания. При помощи лестницы они смогли дотянуться до ребенка и снять его с выступа. Позже мальчика передали маме.Сотрудники УВД Самаркандской области провели с женщиной профилактическую беседу для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

https://uz.sputniknews.ru/20201019/V-Samarkande-spasli-trekhletnyuyu-devochku-ostavshuyusya-v-zapertoy-kvartire-15212772.html

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ребенок, спасение, самарканд