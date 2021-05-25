https://uz.sputniknews.ru/20210525/v-tsentre-tashkenta-vremenno-zakroyut-ryad-ulits--karta-18887136.html
В центре Ташкента временно закроют ряд улиц — карта
В центре Ташкента временно закроют ряд улиц — карта
Дороги будут перекрыты во вторник с 9.30 до 11.30 в связи с проведением веломарафона. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-25T09:20+0500
2021-05-25T09:20+0500
2021-05-25T09:21+0500
общество
хокимият ташкента
перекрытие движения
улица
ташкент
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В хокимияте Ташкента предупредили о временном перекрытии нескольких центральных дорог.Ограничения движения связаны с проведением экологического благотворительного веломарафона "Муйноққа мадад".Речь идет о следующих участках:Дороги будут закрыты для движения 25 мая с 9.30 до 11.30.Водителей просят воспользоваться объездными путями во избежание пробок на данных участках.
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хокимият ташкента, перекрытие движения, улица, ташкент
В центре Ташкента временно закроют ряд улиц — карта
09:20 25.05.2021 (обновлено: 09:21 25.05.2021)
Дороги будут перекрыты во вторник с 9.30 до 11.30 в связи с проведением веломарафона.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik.
В хокимияте Ташкента предупредили
о временном перекрытии нескольких центральных дорог.
Ограничения движения связаны с проведением экологического благотворительного веломарафона "Муйноққа мадад".
Речь идет о следующих участках:
улица Афросиаб — от метро "Узбекистанская" до улицы Нукусской (клиника Shox Med Center);
улица Нукусская — от улицы Айбека до улицы Фаргона йули;
улица Абдуллы Кадыри — от улицы Фаргона йули улицы Карасарайской;
улица Карасарайская — от улицы Абдуллы Кадыри до Ансамбля "Хазрати Имам";
улица Заркайнар — от улицы Карасарайской до тоннеля под Узгосцирком;
улица Фурката — тоннеля под Узгосцирком до проспекта Ислама Каримова;
проспект Ислама Каримова – от улицы Фурката до улицы Афросиаб.
Дороги будут закрыты для движения 25 мая с 9.30 до 11.30.
Водителей просят воспользоваться объездными путями во избежание пробок на данных участках.