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В центре Ташкента временно закроют ряд улиц — карта
В центре Ташкента временно закроют ряд улиц — карта
Дороги будут перекрыты во вторник с 9.30 до 11.30 в связи с проведением веломарафона. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-25T09:20+0500
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общество
хокимият ташкента
перекрытие движения
улица
ташкент
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В хокимияте Ташкента предупредили о временном перекрытии нескольких центральных дорог.Ограничения движения связаны с проведением экологического благотворительного веломарафона "Муйноққа мадад".Речь идет о следующих участках:Дороги будут закрыты для движения 25 мая с 9.30 до 11.30.Водителей просят воспользоваться объездными путями во избежание пробок на данных участках.
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хокимият ташкента, перекрытие движения, улица, ташкент

В центре Ташкента временно закроют ряд улиц — карта

09:20 25.05.2021 (обновлено: 09:21 25.05.2021)
747
© СС0 / Unsplash / Will PoradaЗнак стоп, иллюстративное фото
Знак стоп, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2021
© СС0 / Unsplash / Will Porada
Дороги будут перекрыты во вторник с 9.30 до 11.30 в связи с проведением веломарафона.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В хокимияте Ташкента предупредили о временном перекрытии нескольких центральных дорог.
Ограничения движения связаны с проведением экологического благотворительного веломарафона "Муйноққа мадад".
Речь идет о следующих участках:
улица Афросиаб — от метро "Узбекистанская" до улицы Нукусской (клиника Shox Med Center);
улица Нукусская — от улицы Айбека до улицы Фаргона йули;
улица Абдуллы Кадыри — от улицы Фаргона йули улицы Карасарайской;
улица Карасарайская — от улицы Абдуллы Кадыри до Ансамбля "Хазрати Имам";
улица Заркайнар — от улицы Карасарайской до тоннеля под Узгосцирком;
улица Фурката — тоннеля под Узгосцирком до проспекта Ислама Каримова;
проспект Ислама Каримова – от улицы Фурката до улицы Афросиаб.
© Хокимият ТашкентаУчастки дорог, которые будут закрыты 25 мая с 9.30 до 11.30 часов
Участки дорог, которые будут закрыты 25 мая с 9.30 до 11.30 часов - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2021
Участки дорог, которые будут закрыты 25 мая с 9.30 до 11.30 часов
© Хокимият Ташкента
Дороги будут закрыты для движения 25 мая с 9.30 до 11.30.
Водителей просят воспользоваться объездными путями во избежание пробок на данных участках.
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