https://uz.sputniknews.ru/20210525/v-tsentre-tashkenta-vremenno-zakroyut-ryad-ulits--karta-18887136.html

В центре Ташкента временно закроют ряд улиц — карта

В центре Ташкента временно закроют ряд улиц — карта

Дороги будут перекрыты во вторник с 9.30 до 11.30 в связи с проведением веломарафона. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-25T09:20+0500

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общество

хокимият ташкента

перекрытие движения

улица

ташкент

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В хокимияте Ташкента предупредили о временном перекрытии нескольких центральных дорог.Ограничения движения связаны с проведением экологического благотворительного веломарафона "Муйноққа мадад".Речь идет о следующих участках:Дороги будут закрыты для движения 25 мая с 9.30 до 11.30.Водителей просят воспользоваться объездными путями во избежание пробок на данных участках.

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хокимият ташкента, перекрытие движения, улица, ташкент