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https://uz.sputniknews.ru/20210525/v-uzbekistane-ekipaji-skoroy-perestanut-ezdit-na-damas-18902674.html
В Узбекистане экипажи "скорой" перестанут ездить на Damas
В Узбекистане экипажи "скорой" перестанут ездить на Damas
На сегодня служба скорой медицинской помощи республики располагает 435 современными реанимобилями. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-25T17:46+0500
2021-05-25T17:51+0500
общество
скорая помощь
министерство здравоохранения республики узбекистан
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Узбекистан постепенно откажется от использования автомобилей Damas в качестве машин "скорой", заявил гендиректор Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи Даврон Туляганов.В 2016 году в стране действовало порядка 1,6 тысячи бригад "скорой", а в настоящее время — уже примерно 2,7 тысячи. Из них в отдаленных районах — около 1,6 тысячи (59,2 процента).На сегодня служба скорой медицинской помощи республики располагает 435 современными реанимобилями, тогда как в 2016 году их было всего 24 (в том числе четыре — в Ташкенте).Проделанная работа позволила сократить процент опозданий "скорой" с 10-12 до одного-двух. В 2016 году бригады доезжали до пациентов за 25-30 минут, сейчас на это уходит от восьми до 12 минут.Напомним, о планах заменить кареты скорой помощи на базе Damas на современные реанимобили заявляли в Минздраве Узбекистана еще в 2019 году. Сделать это планировалось до 2021 года.
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скорая помощь, министерство здравоохранения республики узбекистан

В Узбекистане экипажи "скорой" перестанут ездить на Damas

17:46 25.05.2021 (обновлено: 17:51 25.05.2021)
734
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаАвтомобили Damas
Автомобили Damas - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2021
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
На сегодня служба скорой медицинской помощи республики располагает 435 современными реанимобилями.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Узбекистан постепенно откажется от использования автомобилей Damas в качестве машин "скорой", заявил гендиректор Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи Даврон Туляганов.
В 2016 году в стране действовало порядка 1,6 тысячи бригад "скорой", а в настоящее время — уже примерно 2,7 тысячи. Из них в отдаленных районах — около 1,6 тысячи (59,2 процента).
На сегодня служба скорой медицинской помощи республики располагает 435 современными реанимобилями, тогда как в 2016 году их было всего 24 (в том числе четыре — в Ташкенте).
"Планируется постепенно отказываться от применения автомобилей Damas в качестве машин скорой помощи", — сказал Туляганов на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций.
Проделанная работа позволила сократить процент опозданий "скорой" с 10-12 до одного-двух. В 2016 году бригады доезжали до пациентов за 25-30 минут, сейчас на это уходит от восьми до 12 минут.
Напомним, о планах заменить кареты скорой помощи на базе Damas на современные реанимобили заявляли в Минздраве Узбекистана еще в 2019 году. Сделать это планировалось до 2021 года.
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