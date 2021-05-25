https://uz.sputniknews.ru/20210525/v-uzbekistane-ekipaji-skoroy-perestanut-ezdit-na-damas-18902674.html

В Узбекистане экипажи "скорой" перестанут ездить на Damas

В Узбекистане экипажи "скорой" перестанут ездить на Damas

На сегодня служба скорой медицинской помощи республики располагает 435 современными реанимобилями. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-25T17:46+0500

2021-05-25T17:46+0500

2021-05-25T17:51+0500

общество

скорая помощь

министерство здравоохранения республики узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Узбекистан постепенно откажется от использования автомобилей Damas в качестве машин "скорой", заявил гендиректор Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи Даврон Туляганов.В 2016 году в стране действовало порядка 1,6 тысячи бригад "скорой", а в настоящее время — уже примерно 2,7 тысячи. Из них в отдаленных районах — около 1,6 тысячи (59,2 процента).На сегодня служба скорой медицинской помощи республики располагает 435 современными реанимобилями, тогда как в 2016 году их было всего 24 (в том числе четыре — в Ташкенте).Проделанная работа позволила сократить процент опозданий "скорой" с 10-12 до одного-двух. В 2016 году бригады доезжали до пациентов за 25-30 минут, сейчас на это уходит от восьми до 12 минут.Напомним, о планах заменить кареты скорой помощи на базе Damas на современные реанимобили заявляли в Минздраве Узбекистана еще в 2019 году. Сделать это планировалось до 2021 года.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

скорая помощь, министерство здравоохранения республики узбекистан