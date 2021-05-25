https://uz.sputniknews.ru/20210525/vyvod-voysk-ssha-i-bunt-marshala-dustuma-voenno-politicheskaya-turbulentnost-afganistana--18907814.html

Вывод войск США и бунт маршала Дустума: военно-политическая турбулентность Афганистана

Вывод войск США и бунт маршала Дустума: военно-политическая турбулентность Афганистана

Начавшийся вывод американских войск лишь усилил военно-политическое противостояние в Афганистане. Сопредельные страны ЦА в тревожном ожидании, а Россия, хоть и... 25.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-25T21:50+0500

2021-05-25T21:50+0500

2021-05-25T21:50+0500

абдул-рашид дустум

колумнисты

радикальное движение "талибан"

нато

сша

афганистан

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С началом вывода американских войск из Афганистана талибы активнее захватывают контроль над северными провинциями, в которых и без того неспокойно. В Кабуле задержана группа боевиков "Исламского государства"*. Сторонники известного афганского военачальника узбекского происхождения маршала Дустума вторую неделю протестуют в провинции Фарьяб против назначения нового губернатора, которому даже не дали приземлиться в аэропорту Маймене. Тысячи местных жителей, включая вооруженных бойцов партии Народного исламского движения Афганистана (которую возглавляет Дустум), заблокировали авиагавань и несколько государственных учреждений. Вновь назначенному президентом страны губернатору Дауду Лагмани удалось "десантироваться" лишь на территории военной базы министерства обороны, и там же получить рабочий кабинет "на осадном положении". Протестующие настроены весьма решительно. Несогласие "третьего человека в стране" - маршала Дустума - с решением афганского президента Ашрафа Гани о назначении нового губернатора носит все признаки военного мятежа, и косвенно свидетельствует о растущих противоречиях в Кабуле (Дустум – сторонник Абдуллы Абдуллы). Здесь необходимо учитывать военный опыт и огромное влияние Дустума на значительной части Афганистана, населенной в том числе узбеками, таджиками и другими представителями народов Центральной Азии. В Исламской республике растет число масштабных террористических актов и боестолкновений талибов с правительственными силами. Активизировались и другие террористические группировки. В Кабуле 20 мая задержали семерых боевиков "Исламского государства"*, на счету которых – более 50 атак. Размах боевых действий привел к массовому оттоку населения из пяти провинций Афганистана. Сложная ситуация в ИРА влияет на уровень безопасности в сопредельных странах, где предпочли бы мирные межафганские переговоры, а не новый виток нескончаемой гражданской войны.Военно-политическая турбулентностьПротестующие жители провинции Фарьяб 21 мая вышли с лозунгами о создании нового федерального правительства на севере страны. Сепаратистские настроения усиливаются. Представитель Дустума заявил: "Если афганское правительство не выполнит законные требования жителей Фарьяба, то возможно, протесты станут шире". На очереди – шесть северных и северо-восточных провинций. Противостояние местного населения и назначенного Кабулом чиновника свидетельствует о системной проблеме. Растет напряжение между президентом Ашрафом Гани и первым вице-президентом Абдуллой Абдуллой. Главе государства не удается достичь компромисса и с другими политиками, поэтому не сформирован очередной состав Высшего совета по мирному процессу (25 человек). Нет информации о полномочиях этой структуры. Диалог с талибами поставлен на паузу. "Талибан"* требует освободить еще 7000 своих боевиков из афганских тюрем в качестве условия возвращения на переговоры, и Ашраф Гани выражает готовность к этому (в интервью немецкому изданию "Шпигель"). Ранее Кабул освободил 5000 пленных талибов, многие из которых вернулись на поле боя. Президент Ашраф Гани 18 мая заявил, что афганское правительство готово к борьбе против талибов после полного вывода иностранных войск, и дал понять, что ключом к мирным переговорам будет признание "Талибаном"* выборности как главного принципа будущей политической системы Афганистана. Талибы неоднократно заявляли, что не откажутся от идеи строительства исламского эмирата (вместо республики). Мирный процесс развивается по принципу: "Шаг вперед, два шага назад". Ситуация абсурдная и тупиковая.На фоне выхода иностранных войск, для подстраховки и стабилизации "мирного процесса" в привычных рамках отдельных боестолкновений и терактов Кабул пытается упрочить отношения с Пекином. Местные наблюдатели намекают на возможное военное присутствие Китая на территории Афганистана (достигнута договоренность о китайской поддержке сил безопасности ИРА). Однако, КНР традиционно демонстрирует равноудаленность. По информации главы МИД Ван И, "Китай поддерживает все стороны в Афганистане".Что касается российской позиции, глава МИД РФ Сергей Лавров вчера отметил, что Москва готова к любому развитию ситуации в Афганистане после вывода иностранного контингента, включая "всплеск боевой активности" в ближайшие месяцы.Бежит альянс быстрее ланиЦентральное командование ВС США на прошлой неделе сообщило о выводе из Афганистана до 20% войскового контингента. Эвакуация идет с опережением плана, и может завершиться задолго до 11 сентября. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 21 мая в Париже подвел итоги миссии "Решительная поддержка", и подчеркнул: "Завершая наше военное присутствие, мы открываем новую главу". Что это означает?В период наивысшей операционной активности Пентагона и НАТО в Афганистане (2010-2013 годы) численность иностранной войсковой группировки составляла более 150 тысяч человек, и эти войска не смогли уничтожить талибов. "Новая глава" выглядит достаточно декларативной (даже бюджет не обозначен) и совершенно неубедительной. Альянс планирует помогать афганскому правительству по трем основным направлениям:Заметим, что всем этим западные специалисты в исламской республике безуспешно занимаются много лет. И вряд ли "удаленная" помощь окажется эффективнее. На фоне вывода иностранного военного контингента Австралия 28 мая закрывает посольство в Афганистане – вроде бы временно, по обстановке, но ощущение стремительного бегства союзников лишь усиливается. Полный вывод иностранных войск из Афганистана, утрата регионального влияния американцев – нелогичны с точки зрения внешней политики США, борьбы с двумя "главными противниками" – Россией и Китаем. А уйти так, чтобы остаться где-то поблизости – не получается. Сопредельные страны Центральной Азии – Узбекистан и Таджикистан – по разным причинам не намерены служить "запасным аэродромом" для войск американского альянса. Туркменистан имеет достаточно ровные отношения с Кабулом и талибами, и вряд ли станет их омрачать военными базами США на своей территории. Казахстан и Кыргызстан – члены ОДКБ, и этот статус в зоне коллективной безопасности ко многому обязывает. Для компенсации позиционных и репутационных потерь Центральное командование (CENTCOM) вооруженных сил США вынуждено активно маневрировать, и укреплять региональное военное сотрудничество с Саудовской Аравией – на удалении свыше 1000 км от Афганистана. Очевидно, вооруженная борьба различных "центров силы" за влияние и власть на этом важном "перекрестке Евразии" не завершена.* – террористическая организация, запрещенная в РФ.

афганистан

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Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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абдул-рашид дустум, радикальное движение "талибан", нато, сша, афганистан