https://uz.sputniknews.ru/20210525/yavlyaetsya-li-vaktsinatsiya-dobrovolnoy-v-uzbekistane--otvet-mininnovatsiy-18906121.html

Является ли вакцинация добровольной в Узбекистане — ответ Мининноваций

Является ли вакцинация добровольной в Узбекистане — ответ Мининноваций

В министерстве сослалась на закон "Об охране здоровья граждан", принятый в августе 1996 года. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-25T18:56+0500

2021-05-25T18:56+0500

2021-05-25T18:59+0500

общество

вакцинация от covid-19 в узбекистане

пандемия

коронавирус

дети

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В связи с частым обращением граждан о том, является ли вакцинация в Узбекистане добровольной, в Мининноваций предоставили официальный комментарий.Пресс-служба госоргана сослалась на закон "Об охране здоровья граждан", принятый в августе 1996 года.В соответствии со статьей 26 нормативно-правового акта, необходимым условием для медицинского вмешательства является добровольное согласие гражданина."Вакцинация также является медицинским вмешательством, поэтому против вашей воли никто не будет вводить вакцину", - пояснили в Министерстве.Также в законе отмечается, что согласие на проведение медицинского вмешательства в отношении детей в возрасте до 14 лет и недееспособных граждан, дают родители или законные представители. При их отсутствии решение принимает консилиум. Однако в случае, когда невозможно собрать консилиум, вся ответственность за принятое решение возлагается непосредственного на лечащего или дежурного врача с его последующим уведомлением должностных лиц лечебно-профилактического учреждения.

https://uz.sputniknews.ru/20210525/jdet-li-grajdan-rossii-prinuditelnaya-vaktsinatsiya-18892340.html

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вакцинация от covid-19 в узбекистане, пандемия, коронавирус, дети