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Является ли вакцинация добровольной в Узбекистане — ответ Мининноваций
Является ли вакцинация добровольной в Узбекистане — ответ Мининноваций
В министерстве сослалась на закон "Об охране здоровья граждан", принятый в августе 1996 года. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-25T18:56+0500
2021-05-25T18:59+0500
общество
вакцинация от covid-19 в узбекистане
пандемия
коронавирус
дети
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В связи с частым обращением граждан о том, является ли вакцинация в Узбекистане добровольной, в Мининноваций предоставили официальный комментарий.Пресс-служба госоргана сослалась на закон "Об охране здоровья граждан", принятый в августе 1996 года.В соответствии со статьей 26 нормативно-правового акта, необходимым условием для медицинского вмешательства является добровольное согласие гражданина."Вакцинация также является медицинским вмешательством, поэтому против вашей воли никто не будет вводить вакцину", - пояснили в Министерстве.Также в законе отмечается, что согласие на проведение медицинского вмешательства в отношении детей в возрасте до 14 лет и недееспособных граждан, дают родители или законные представители. При их отсутствии решение принимает консилиум. Однако в случае, когда невозможно собрать консилиум, вся ответственность за принятое решение возлагается непосредственного на лечащего или дежурного врача с его последующим уведомлением должностных лиц лечебно-профилактического учреждения.
https://uz.sputniknews.ru/20210525/jdet-li-grajdan-rossii-prinuditelnaya-vaktsinatsiya-18892340.html
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вакцинация от covid-19 в узбекистане, пандемия, коронавирус, дети

Является ли вакцинация добровольной в Узбекистане — ответ Мининноваций

18:56 25.05.2021 (обновлено: 18:59 25.05.2021)
735
© СС0 / Unsplash / Mat NapoВакцинация, иллюстративное фото
Вакцинация, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2021
© СС0 / Unsplash / Mat Napo
В министерстве сослалась на закон "Об охране здоровья граждан", принятый в августе 1996 года.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В связи с частым обращением граждан о том, является ли вакцинация в Узбекистане добровольной, в Мининноваций предоставили официальный комментарий.
Пресс-служба госоргана сослалась на закон "Об охране здоровья граждан", принятый в августе 1996 года.
В соответствии со статьей 26 нормативно-правового акта, необходимым условием для медицинского вмешательства является добровольное согласие гражданина.
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2021
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"Вакцинация также является медицинским вмешательством, поэтому против вашей воли никто не будет вводить вакцину", - пояснили в Министерстве.
Также в законе отмечается, что согласие на проведение медицинского вмешательства в отношении детей в возрасте до 14 лет и недееспособных граждан, дают родители или законные представители. При их отсутствии решение принимает консилиум. Однако в случае, когда невозможно собрать консилиум, вся ответственность за принятое решение возлагается непосредственного на лечащего или дежурного врача с его последующим уведомлением должностных лиц лечебно-профилактического учреждения.
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