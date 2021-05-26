https://uz.sputniknews.ru/20210526/fond-usmanova-provel-v-uzbekistane-dva-kontserta-spivakova-18913076.html

Фонд Усманова провел в Узбекистане два концерта Спивакова

Фонд Усманова провел в Узбекистане два концерта Спивакова

Национальный филармонический оркестр России под управлением маэстро Спивакова выступил в Ташкенте и Самарканде. Зрителями стали студенты специализированных... 26.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-26T11:51+0500

2021-05-26T11:51+0500

2021-05-26T12:33+0500

культура

регистан

владимир спиваков

концерт

алишер усманов

самарканд

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1a/18913191_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_d9faa76813ecf2471155e031f7f31af6.jpg

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В двух крупных городах Узбекистана прошли благотворительные концерты Национального филармонического оркестра России под управлением народного артиста РФ, дирижера и скрипача Владимира Спивакова.В составе Национального филармонического оркестра России объединены лучшие представители оркестровой элиты и талантливые молодые музыканты. Двадцать четвертого мая они выступили в Ташкенте, а на следующий день — на площади Регистан в Самарканде.Зрителями программы стали студенты специализированной музыкальной школы имени Глиэра, Республиканской специализированной музыкальной школы имени В.А. Успенского, Государственной консерватории Узбекистана, деятели культуры, преподаватели, представители СМИ, учащиеся специализированных школ-интернатов для детей с инвалидностью и другие. Национальный филармонический оркестр России имеет давнюю историю и богатые традиции. С коллективом сотрудничали выдающиеся дирижеры разных поколений, в числе которых Мишель Плассон, Владимир Ашкенази, Джеймс Конлон, Окко Каму, Юкка-Пекка Сарасте, Александр Лазарев, Александр Соловьев и другие.Возглавляет оркестр выдающийся скрипач и дирижер Владимир Спиваков. Он является народным артистом РФ, Армении, Украины, Северной Осетии – Алании, Республики Дагестан, Кабардино-Балкарии, Республики Башкортостан. Много лет он занимается общественной и благотворительной деятельностью. Мероприятия в Узбекистане, в рамках которых гости провели еще и мастер-классы в учебных заведениях, организованы Благотворительным фондом Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт" при содействии Фонда развития культуры и искусства при Минкульте Узбекистана.Фонд Усманова основан в 2006 году с целью поддержки общественно значимых инициатив в сфере культуры, науки и спорта, а также реализации научно-образовательных и социальных проектов, в том числе мероприятий по обмену опытом между специалистами различных отраслей науки. Фонд налаживает международные культурные связи и продвигает культуру Узбекистана на мировой арене. Среди долгосрочных программ организации – создание инклюзивной и доступной среды в культурных учреждениях страны, реновация музеев, развитие меценатства и подготовка новых специалистов для музеев, театров и других институций.

https://uz.sputniknews.ru/20170427/Orkestr-Spivakov-Uzbekistan-5288916.html

самарканд

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

регистан, владимир спиваков, концерт, алишер усманов, самарканд, ташкент