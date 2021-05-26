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https://uz.sputniknews.ru/20210526/fond-usmanova-provel-v-uzbekistane-dva-kontserta-spivakova-18913076.html
Фонд Усманова провел в Узбекистане два концерта Спивакова
Фонд Усманова провел в Узбекистане два концерта Спивакова
Национальный филармонический оркестр России под управлением маэстро Спивакова выступил в Ташкенте и Самарканде. Зрителями стали студенты специализированных... 26.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-26T11:51+0500
2021-05-26T12:33+0500
культура
регистан
владимир спиваков
концерт
алишер усманов
самарканд
ташкент
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В двух крупных городах Узбекистана прошли благотворительные концерты Национального филармонического оркестра России под управлением народного артиста РФ, дирижера и скрипача Владимира Спивакова.В составе Национального филармонического оркестра России объединены лучшие представители оркестровой элиты и талантливые молодые музыканты. Двадцать четвертого мая они выступили в Ташкенте, а на следующий день — на площади Регистан в Самарканде.Зрителями программы стали студенты специализированной музыкальной школы имени Глиэра, Республиканской специализированной музыкальной школы имени В.А. Успенского, Государственной консерватории Узбекистана, деятели культуры, преподаватели, представители СМИ, учащиеся специализированных школ-интернатов для детей с инвалидностью и другие. Национальный филармонический оркестр России имеет давнюю историю и богатые традиции. С коллективом сотрудничали выдающиеся дирижеры разных поколений, в числе которых Мишель Плассон, Владимир Ашкенази, Джеймс Конлон, Окко Каму, Юкка-Пекка Сарасте, Александр Лазарев, Александр Соловьев и другие.Возглавляет оркестр выдающийся скрипач и дирижер Владимир Спиваков. Он является народным артистом РФ, Армении, Украины, Северной Осетии – Алании, Республики Дагестан, Кабардино-Балкарии, Республики Башкортостан. Много лет он занимается общественной и благотворительной деятельностью. Мероприятия в Узбекистане, в рамках которых гости провели еще и мастер-классы в учебных заведениях, организованы Благотворительным фондом Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт" при содействии Фонда развития культуры и искусства при Минкульте Узбекистана.Фонд Усманова основан в 2006 году с целью поддержки общественно значимых инициатив в сфере культуры, науки и спорта, а также реализации научно-образовательных и социальных проектов, в том числе мероприятий по обмену опытом между специалистами различных отраслей науки. Фонд налаживает международные культурные связи и продвигает культуру Узбекистана на мировой арене. Среди долгосрочных программ организации – создание инклюзивной и доступной среды в культурных учреждениях страны, реновация музеев, развитие меценатства и подготовка новых специалистов для музеев, театров и других институций.
https://uz.sputniknews.ru/20170427/Orkestr-Spivakov-Uzbekistan-5288916.html
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регистан, владимир спиваков, концерт, алишер усманов, самарканд, ташкент

Фонд Усманова провел в Узбекистане два концерта Спивакова

11:51 26.05.2021 (обновлено: 12:33 26.05.2021)
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© Фонд развития культуры и искусства при Минкульте УзбекистанаВладимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России на площади Регистан в Самарканде
Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России на площади Регистан в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2021
© Фонд развития культуры и искусства при Минкульте Узбекистана
Национальный филармонический оркестр России под управлением маэстро Спивакова выступил в Ташкенте и Самарканде. Зрителями стали студенты специализированных музыкальных школ, дети с инвалидностью и другие.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В двух крупных городах Узбекистана прошли благотворительные концерты Национального филармонического оркестра России под управлением народного артиста РФ, дирижера и скрипача Владимира Спивакова.
В составе Национального филармонического оркестра России объединены лучшие представители оркестровой элиты и талантливые молодые музыканты. Двадцать четвертого мая они выступили в Ташкенте, а на следующий день — на площади Регистан в Самарканде.
Зрителями программы стали студенты специализированной музыкальной школы имени Глиэра, Республиканской специализированной музыкальной школы имени В.А. Успенского, Государственной консерватории Узбекистана, деятели культуры, преподаватели, представители СМИ, учащиеся специализированных школ-интернатов для детей с инвалидностью и другие.
© Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики УзбекистанКонцерт Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова на Регистане в Самарканде
Концерт Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова на Регистане в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2021
Концерт Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова на Регистане в Самарканде
© Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан
Национальный филармонический оркестр России имеет давнюю историю и богатые традиции. С коллективом сотрудничали выдающиеся дирижеры разных поколений, в числе которых Мишель Плассон, Владимир Ашкенази, Джеймс Конлон, Окко Каму, Юкка-Пекка Сарасте, Александр Лазарев, Александр Соловьев и другие.
Возглавляет оркестр выдающийся скрипач и дирижер Владимир Спиваков. Он является народным артистом РФ, Армении, Украины, Северной Осетии – Алании, Республики Дагестан, Кабардино-Балкарии, Республики Башкортостан. Много лет он занимается общественной и благотворительной деятельностью.
Мероприятия в Узбекистане, в рамках которых гости провели еще и мастер-классы в учебных заведениях, организованы Благотворительным фондом Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт" при содействии Фонда развития культуры и искусства при Минкульте Узбекистана.
Владимир Спиваков - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2017
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Оркестру под управлением Спивакова в Ташкенте рукоплескали стоя
27 апреля 2017, 15:29
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Фонд Усманова основан в 2006 году с целью поддержки общественно значимых инициатив в сфере культуры, науки и спорта, а также реализации научно-образовательных и социальных проектов, в том числе мероприятий по обмену опытом между специалистами различных отраслей науки.
Фонд налаживает международные культурные связи и продвигает культуру Узбекистана на мировой арене. Среди долгосрочных программ организации – создание инклюзивной и доступной среды в культурных учреждениях страны, реновация музеев, развитие меценатства и подготовка новых специалистов для музеев, театров и других институций.
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