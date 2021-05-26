https://uz.sputniknews.ru/20210526/kamilov-vstretilsya-s--prezidentom-turkmenistana-18921427.html

Камилов встретился с президентом Туркменистана

Камилов встретился с президентом Туркменистана

Глава МИД Узбекистана прибыл с рабочим визитом в Ашхабад. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о статусе достигнутых договоренностей. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-26T15:13+0500

2021-05-26T15:13+0500

2021-05-26T18:49+0500

политика

абдулазиз камилов

гурбангулы бердымухамедов

туркменистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В рамках встречи с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов прибыл с рабочим визитом в Ашхабад. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о статусе реализации достигнутых договоренностей. Также представители двух стран подчеркнули необходимость наращивания потенциала в области торговли, инвестиций, промышленной кооперации, в частности, в сфере транспорта, энергетики, машиностроения, легкой и пищевой промышленности, сельского и водного хозяйства.Кроме того, глава МИД Узбекистана встретился с зампредседателя Кабинета министров Туркменистана, министром иностранных дел Рашидом Мередовым. Во время диалога дипломаты обсудили перспективы активизации узбекско-туркменских отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической, транспортно-транзитной, водохозяйственной, культурно-гуманитарной областях.

https://uz.sputniknews.ru/20200521/Uzbekistan-i-Turkmenistan-aktiviziruyut-rabotu-nad-Ashkhabadskim-soglasheniem-14182025.html

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