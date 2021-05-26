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Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210526/kamilov-vstretilsya-s--prezidentom-turkmenistana-18921427.html
Камилов встретился с президентом Туркменистана
Камилов встретился с президентом Туркменистана
Глава МИД Узбекистана прибыл с рабочим визитом в Ашхабад. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о статусе достигнутых договоренностей. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-26T15:13+0500
2021-05-26T18:49+0500
политика
абдулазиз камилов
гурбангулы бердымухамедов
туркменистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В рамках встречи с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов прибыл с рабочим визитом в Ашхабад. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о статусе реализации достигнутых договоренностей. Также представители двух стран подчеркнули необходимость наращивания потенциала в области торговли, инвестиций, промышленной кооперации, в частности, в сфере транспорта, энергетики, машиностроения, легкой и пищевой промышленности, сельского и водного хозяйства.Кроме того, глава МИД Узбекистана встретился с зампредседателя Кабинета министров Туркменистана, министром иностранных дел Рашидом Мередовым. Во время диалога дипломаты обсудили перспективы активизации узбекско-туркменских отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической, транспортно-транзитной, водохозяйственной, культурно-гуманитарной областях.
https://uz.sputniknews.ru/20200521/Uzbekistan-i-Turkmenistan-aktiviziruyut-rabotu-nad-Ashkhabadskim-soglasheniem-14182025.html
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абдулазиз камилов, гурбангулы бердымухамедов, туркменистан, узбекистан

Камилов встретился с президентом Туркменистана

15:13 26.05.2021 (обновлено: 18:49 26.05.2021)
607
© Sputnik / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2021
© Sputnik / Сергей Пятаков
/
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Глава МИД Узбекистана прибыл с рабочим визитом в Ашхабад. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о статусе достигнутых договоренностей.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В рамках встречи с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов прибыл с рабочим визитом в Ашхабад. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.
В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о статусе реализации достигнутых договоренностей.
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Узбекистан и Туркменистан активизируют работу над Ашхабадским соглашением
21 мая 2020, 16:56
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Также представители двух стран подчеркнули необходимость наращивания потенциала в области торговли, инвестиций, промышленной кооперации, в частности, в сфере транспорта, энергетики, машиностроения, легкой и пищевой промышленности, сельского и водного хозяйства.
© МИД УзбекистанаАбдулазиз Камилов провел встречу с зампредседателя Кабинета министров Туркменистана, министром иностранных дел Рашидом Мередовым
Абдулазиз Камилов провел встречу с зампредседателя Кабинета министров Туркменистана, министром иностранных дел Рашидом Мередовым - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2021
Абдулазиз Камилов провел встречу с зампредседателя Кабинета министров Туркменистана, министром иностранных дел Рашидом Мередовым
© МИД Узбекистана
Кроме того, глава МИД Узбекистана встретился с зампредседателя Кабинета министров Туркменистана, министром иностранных дел Рашидом Мередовым. Во время диалога дипломаты обсудили перспективы активизации узбекско-туркменских отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической, транспортно-транзитной, водохозяйственной, культурно-гуманитарной областях.
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