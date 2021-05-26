https://uz.sputniknews.ru/20210526/podsudimye-izrezali-sebe-veny-v-sude-yangiyulya-18926651.html

Подсудимые изрезали себе вены в суде Янгиюля

Подсудимые изрезали себе вены в суде Янгиюля

Подсудимые выдвигали неадекватные требования, не выполняли законных требований сотрудников ОВД и в конечном итоге изрезали себе запястья. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-26T18:20+0500

2021-05-26T18:20+0500

2021-05-26T18:20+0500

происшествия

суд

янгиюль

мвд

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Трое заключенных во время судебного процесса в Янгиюльском городском суде по уголовным делам порезали себе руки и исписали стены кровью, говорится в сообщении МВД.Инцидент произошел 25 мая. На скамье подсудимых находилось пятеро человек. Трое из них уже осуждены по статье о мошенничестве в особо крупных размерах на срок от семи до девяти лет лишения свободы. Они и нанесли на левые запястья порезы лезвием.По данным ведомства, заключенным была оказана первая медицинская помощь. В тот же вечер около 20.00 их доставили в следственный изолятор №1.О причинах случившегося и том, как у осужденных в зале суда оказались опасные предметы, в сообщении не уточняется. В настоящее время изучаются причины произошедшего.

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суд, янгиюль, мвд, узбекистан