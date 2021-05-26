https://uz.sputniknews.ru/20210526/podsudimye-izrezali-sebe-veny-v-sude-yangiyulya-18926651.html
Подсудимые изрезали себе вены в суде Янгиюля
Подсудимые изрезали себе вены в суде Янгиюля
Подсудимые выдвигали неадекватные требования, не выполняли законных требований сотрудников ОВД и в конечном итоге изрезали себе запястья. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-26T18:20+0500
2021-05-26T18:20+0500
2021-05-26T18:20+0500
происшествия
суд
янгиюль
мвд
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Трое заключенных во время судебного процесса в Янгиюльском городском суде по уголовным делам порезали себе руки и исписали стены кровью, говорится в сообщении МВД.Инцидент произошел 25 мая. На скамье подсудимых находилось пятеро человек. Трое из них уже осуждены по статье о мошенничестве в особо крупных размерах на срок от семи до девяти лет лишения свободы. Они и нанесли на левые запястья порезы лезвием.По данным ведомства, заключенным была оказана первая медицинская помощь. В тот же вечер около 20.00 их доставили в следственный изолятор №1.О причинах случившегося и том, как у осужденных в зале суда оказались опасные предметы, в сообщении не уточняется. В настоящее время изучаются причины произошедшего.
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суд, янгиюль, мвд, узбекистан
Подсудимые изрезали себе вены в суде Янгиюля
Подсудимые выдвигали неадекватные требования, не выполняли законных требований сотрудников ОВД и в конечном итоге изрезали себе запястья.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik.
Трое заключенных во время судебного процесса в Янгиюльском городском суде по уголовным делам порезали себе руки и исписали стены кровью, говорится
в сообщении МВД.
Инцидент произошел 25 мая. На скамье подсудимых находилось пятеро человек. Трое из них уже осуждены по статье о мошенничестве в особо крупных размерах на срок от семи до девяти лет лишения свободы. Они и нанесли на левые запястья порезы лезвием.
“Во время судебного разбирательства около 15.30 М.Юнусалиев, Г.Муроджонов и А.Кудратов, выражая свое недовольство предъявленными судом обвинениями, наносили себе телесные повреждения осколками лезвий в руках, выдвигали различные неадекватные требования, не выполняли законных требований сотрудников ОВД”, - говорится в сообщении МВД.
По данным ведомства, заключенным была оказана первая медицинская помощь. В тот же вечер около 20.00 их доставили в следственный изолятор №1.
О причинах случившегося и том, как у осужденных в зале суда оказались опасные предметы, в сообщении не уточняется. В настоящее время изучаются причины произошедшего.