Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210526/premery-stran-sng-soberutsya-v-minske-28-maya-chto-oni-obsudyat-18930363.html
Премьеры стран СНГ соберутся в Минске 28 мая: что они обсудят
Премьеры стран СНГ соберутся в Минске 28 мая: что они обсудят
В частности — запланирован обмен мнениями по вопросам экономического взаимодействия в рамках объединения. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-26T20:51+0500
2021-05-26T20:52+0500
политика
минск
снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1a/18930580_0:388:2730:1924_1920x0_80_0_0_199a4fcdb31f07f9e760d8eec322baa7.jpg
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Главы правительств стран Содружества Независимых Государств (СНГ) соберутся на заседание в Минске 28 мая, сообщает пресс-служба исполкома Содружества.В узком формате стороны обменяются мнениями по вопросам экономического взаимодействия в рамках объединения и определят дату и место своей следующей встречи.Планируется также подписание документов, регламентирующих сотрудничество в вопросах:Ожидается, что на заседании будут утверждены концепция сотрудничества органов государственной (исполнительной) власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в странах-участницах СНГ на период до 2030 года и план основных мероприятий по ее реализации. Кроме того, планируется подписание решений о базовой организации в области оперативно-стратегической подготовки офицеров вооруженных сил и кадровых назначениях.
минск
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1a/18930580_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b6c3ca4d7b3614eba965110fc6b8ef9d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
минск, снг

Премьеры стран СНГ соберутся в Минске 28 мая: что они обсудят

20:51 26.05.2021 (обновлено: 20:52 26.05.2021)
723
© СС0 / Unsplash / Osman Yunus BekcanПлощадь Победы в Минске
Площадь Победы в Минске - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2021
© СС0 / Unsplash / Osman Yunus Bekcan
В частности — запланирован обмен мнениями по вопросам экономического взаимодействия в рамках объединения.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Главы правительств стран Содружества Независимых Государств (СНГ) соберутся на заседание в Минске 28 мая, сообщает пресс-служба исполкома Содружества.
В узком формате стороны обменяются мнениями по вопросам экономического взаимодействия в рамках объединения и определят дату и место своей следующей встречи.
В широком формате участники заседания обговорят меры по противодействию распространению инфекционных болезней, вопросы сотрудничества в области санитарной охраны территорий стран СНГ и в сфере содействия занятости населения государств Содружества.
Планируется также подписание документов, регламентирующих сотрудничество в вопросах:
предупреждения и пресечения использования ложных товарных знаков и географических указаний;
профилактики и борьбы с ящуром;
геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли.
Ожидается, что на заседании будут утверждены концепция сотрудничества органов государственной (исполнительной) власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в странах-участницах СНГ на период до 2030 года и план основных мероприятий по ее реализации.
Кроме того, планируется подписание решений о базовой организации в области оперативно-стратегической подготовки офицеров вооруженных сил и кадровых назначениях.
200000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:45В шаге от депортации: как Россия решает проблемы мигрантов-нелегалов?
21:19Зачем Россия перебросила бомбардировщики в Средиземноморье?
20:51Премьеры стран СНГ соберутся в Минске 28 мая: что они обсудят
20:33Ташкент и Ашхабад создадут комиссию по водохозяйственным вопросам
20:08Вузы Узбекистана и России подписали более 20 соглашений о сотрудничестве
20:05Вандалы разбили скамью на набережной канала Карасу - реакция хокимията
19:37Казахстан поможет Узбекистану усовершенствовать систему образования цен в строительстве
19:04Мужчину, обещавшего устроить в вуз за "благодарность", поймали в поличным
18:44В парке "Голубые купола" прошел первый чемпионат Узбекистана по BMX-фристайлу
18:30Пандемия не повлияла на экономику Узбекистана: сохранены положительные темпы
18:20Подсудимые изрезали себе вены в суде Янгиюля
18:10В Лос-Анджелесе на аукцион выставят очки Гарри Поттера и шляпу Индианы Джонса
17:47"Узбекнефтегаз" рассказал о контрактах, заключенных с Афганистаном на выставке в Термезе
17:45Немецкий банк готов поддержать молодых аграриев
17:34В столице завершился масштабный фестиваль "Движение пяти инициатив Ташкента"
17:18Узбекистан проводит диалог по трансформации продовольственных систем
17:16Путин поздравил со столетием живущего в Узбекистане ветерана Великой Отечественной
16:49В Армении с 1 июня отменят обязательный масочный режим на улицах
16:47Узбекистан продолжит авиасообщение с Беларусью
16:45В UzAirways объяснили смену аэропорта в Москве