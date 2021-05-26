https://uz.sputniknews.ru/20210526/premery-stran-sng-soberutsya-v-minske-28-maya-chto-oni-obsudyat-18930363.html
Премьеры стран СНГ соберутся в Минске 28 мая: что они обсудят
Премьеры стран СНГ соберутся в Минске 28 мая: что они обсудят
В частности — запланирован обмен мнениями по вопросам экономического взаимодействия в рамках объединения. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-26T20:51+0500
2021-05-26T20:51+0500
2021-05-26T20:52+0500
политика
минск
снг
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Главы правительств стран Содружества Независимых Государств (СНГ) соберутся на заседание в Минске 28 мая, сообщает пресс-служба исполкома Содружества.В узком формате стороны обменяются мнениями по вопросам экономического взаимодействия в рамках объединения и определят дату и место своей следующей встречи.Планируется также подписание документов, регламентирующих сотрудничество в вопросах:Ожидается, что на заседании будут утверждены концепция сотрудничества органов государственной (исполнительной) власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в странах-участницах СНГ на период до 2030 года и план основных мероприятий по ее реализации. Кроме того, планируется подписание решений о базовой организации в области оперативно-стратегической подготовки офицеров вооруженных сил и кадровых назначениях.
минск
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минск, снг
Премьеры стран СНГ соберутся в Минске 28 мая: что они обсудят
20:51 26.05.2021 (обновлено: 20:52 26.05.2021)
В частности — запланирован обмен мнениями по вопросам экономического взаимодействия в рамках объединения.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik.
Главы правительств стран Содружества Независимых Государств (СНГ) соберутся на заседание в Минске 28 мая, сообщает
пресс-служба исполкома Содружества.
В узком формате стороны обменяются мнениями по вопросам экономического взаимодействия в рамках объединения и определят дату и место своей следующей встречи.
В широком формате участники заседания обговорят меры по противодействию распространению инфекционных болезней, вопросы сотрудничества в области санитарной охраны территорий стран СНГ и в сфере содействия занятости населения государств Содружества.
Планируется также подписание документов, регламентирующих сотрудничество в вопросах:
предупреждения и пресечения использования ложных товарных знаков и географических указаний;
профилактики и борьбы с ящуром;
геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли.
Ожидается, что на заседании будут утверждены концепция сотрудничества органов государственной (исполнительной) власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в странах-участницах СНГ на период до 2030 года и план основных мероприятий по ее реализации.
Кроме того, планируется подписание решений о базовой организации в области оперативно-стратегической подготовки офицеров вооруженных сил и кадровых назначениях.