https://uz.sputniknews.ru/20210526/premery-stran-sng-soberutsya-v-minske-28-maya-chto-oni-obsudyat-18930363.html

Премьеры стран СНГ соберутся в Минске 28 мая: что они обсудят

Премьеры стран СНГ соберутся в Минске 28 мая: что они обсудят

В частности — запланирован обмен мнениями по вопросам экономического взаимодействия в рамках объединения. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-26T20:51+0500

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политика

минск

снг

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Главы правительств стран Содружества Независимых Государств (СНГ) соберутся на заседание в Минске 28 мая, сообщает пресс-служба исполкома Содружества.В узком формате стороны обменяются мнениями по вопросам экономического взаимодействия в рамках объединения и определят дату и место своей следующей встречи.Планируется также подписание документов, регламентирующих сотрудничество в вопросах:Ожидается, что на заседании будут утверждены концепция сотрудничества органов государственной (исполнительной) власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в странах-участницах СНГ на период до 2030 года и план основных мероприятий по ее реализации. Кроме того, планируется подписание решений о базовой организации в области оперативно-стратегической подготовки офицеров вооруженных сил и кадровых назначениях.

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