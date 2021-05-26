https://uz.sputniknews.ru/20210526/senat-prokommentiroval-intsident-s-izbieniem-vospitannikov-detdoma-pravooxranitelyami-18917254.html

Сенат прокомментировал инцидент с избиением бывших воспитанников детдома правоохранителями

Сенат прокомментировал инцидент с избиением бывших воспитанников детдома правоохранителями

Согласно информации ведомства, госкомитет по вопросам молодежи, культуры и спорта взял этот случай на контроль. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-26T13:16+0500

2021-05-26T13:16+0500

2021-05-26T13:25+0500

общество

дом милосердия

сенат олий мажлиса

избиение

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. На днях в сети "Интернет" вызвала общественный резонанс видеозапись, на которой говорится об избиении в столице сотрудниками правоохранительных органов бывших воспитанников детских домов. В Сенате по данному факту дали официальный комментарий."Государство предоставило бесплатное жилье детям из домов милосердия № 6, 10 Самаркандской области и №22 города Ташкента, но дети не были предупреждены соответствующими организациями о том, что это жилье предоставлено им в кредит, из-за чего они оттуда были выселены", — поясняют в учреждении.По информации ведомства, выпускники детдомов приехали в Ташкент в поисках решения проблемы. Однако в отношении воспитанников сотрудниками внутренних дел были осуществлены неприемлемые действия, в связи с чем комитет Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам молодежи, культуры и спорта взял этот случай на контроль, подчеркнули в госструктуре.Ранее произошедший инцидент прокомментировали в ГУВД Ташкента. Как сообщили в силовом ведомстве, в настоящее время по данному факту проводится служебное расследование, по результатам которой будет предоставлена дополнительная информация.

https://uz.sputniknews.ru/20201213/V--Tashkente-vospitannitsa-internata-vernulas-domoy-s-poboyami--video-15591832.html

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дом милосердия, сенат олий мажлиса, избиение