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https://uz.sputniknews.ru/20210526/turetskaya-aviakompaniya-poluchila-razreshenie-na-polety-gruzovyx-samoletov-v-uzbekistan-18923064.html
Турецкая авиакомпания получила разрешение на полеты грузовых самолетов в Узбекистан
Турецкая авиакомпания получила разрешение на полеты грузовых самолетов в Узбекистан
Теперь MNG Airlines может выполнять регулярные грузовые рейсы в республику по маршруту Стамбул — Навои — Стамбул. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-26T16:05+0500
2021-05-26T16:44+0500
общество
грузовые авиаперевозки
авиасообщение
турция
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Турецкая авиакомпания MNG Airlines получила разрешение на выполнение регулярных грузовых рейсов в Узбекистан, сообщает пресс-служба Министерства транспорта.Агентство "Узавиация" 26 мая 2021 года выдало MNG Airlines эксплуатационное разрешение №98-К. В соответствии с документом, теперь турецкая авиакомпания может выполнять регулярные грузовые рейсы в Узбекистан по маршруту Стамбул — Навои — Стамбул. Согласно информации министерства, перелеты по заданному направлению планируется осуществлять на самолетах Airbus 300-600, Airbus 330-200 и Airbus 330-300.
https://uz.sputniknews.ru/20200421/Uzbekistan-Airways-pereoboruduet-passazhirskie-samolety-v-gruzovye-13965654.html
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грузовые авиаперевозки, авиасообщение, турция, узбекистан

Турецкая авиакомпания получила разрешение на полеты грузовых самолетов в Узбекистан

16:05 26.05.2021 (обновлено: 16:44 26.05.2021)
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© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон "Фарнборо-2014". День четвертый
Международный авиационно-космический салон Фарнборо-2014. День четвертый - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2021
© Sputnik / Алексей Куденко
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Теперь MNG Airlines может выполнять регулярные грузовые рейсы в республику по маршруту Стамбул — Навои — Стамбул.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Турецкая авиакомпания MNG Airlines получила разрешение на выполнение регулярных грузовых рейсов в Узбекистан, сообщает пресс-служба Министерства транспорта.
Агентство "Узавиация" 26 мая 2021 года выдало MNG Airlines эксплуатационное разрешение №98-К. В соответствии с документом, теперь турецкая авиакомпания может выполнять регулярные грузовые рейсы в Узбекистан по маршруту Стамбул — Навои — Стамбул.
Uzbekistan Airways переоборудует пассажирские самолеты в грузовые - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.04.2020
Общество
Uzbekistan Airways переоборудует пассажирские самолеты в грузовые
21 апреля 2020, 09:11
38395
Согласно информации министерства, перелеты по заданному направлению планируется осуществлять на самолетах Airbus 300-600, Airbus 330-200 и Airbus 330-300.
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