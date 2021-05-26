https://uz.sputniknews.ru/20210526/turetskaya-aviakompaniya-poluchila-razreshenie-na-polety-gruzovyx-samoletov-v-uzbekistan-18923064.html

Турецкая авиакомпания получила разрешение на полеты грузовых самолетов в Узбекистан

Турецкая авиакомпания получила разрешение на полеты грузовых самолетов в Узбекистан

Теперь MNG Airlines может выполнять регулярные грузовые рейсы в республику по маршруту Стамбул — Навои — Стамбул. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-26T16:05+0500

2021-05-26T16:05+0500

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общество

грузовые авиаперевозки

авиасообщение

турция

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Турецкая авиакомпания MNG Airlines получила разрешение на выполнение регулярных грузовых рейсов в Узбекистан, сообщает пресс-служба Министерства транспорта.Агентство "Узавиация" 26 мая 2021 года выдало MNG Airlines эксплуатационное разрешение №98-К. В соответствии с документом, теперь турецкая авиакомпания может выполнять регулярные грузовые рейсы в Узбекистан по маршруту Стамбул — Навои — Стамбул. Согласно информации министерства, перелеты по заданному направлению планируется осуществлять на самолетах Airbus 300-600, Airbus 330-200 и Airbus 330-300.

https://uz.sputniknews.ru/20200421/Uzbekistan-Airways-pereoboruduet-passazhirskie-samolety-v-gruzovye-13965654.html

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грузовые авиаперевозки, авиасообщение, турция, узбекистан