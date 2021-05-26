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Узбекистанцы выбрали победителей премии "Бренд 2020 года" — список лучших
Узбекистанцы выбрали победителей премии "Бренд 2020 года" — список лучших
Более 200 тысяч потребителей и 160 экспертов приняли участие в открытом голосовании. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-26T12:28+0500
2021-05-26T12:40+0500
общество
потребители
церемония
награждение
бренд
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. На днях состоялась церемония награждения победителей IV премии "Бренд года 2020" по версии экспертов и потребителей. Организаторами конкурса выступили Маркетинговая ассоциация Узбекистана и Антимонопольный комитет.В итоге были выбраны лучшие из лучших. На церемонии награждения названы по два победителя в 24 номинациях. В двух номинациях из-за равенства голосов оказалось по два первых места.Кроме того, учреждены специальные номинации:Целью премии является определение, поддержка и поощрение компаний, успешно работающих на отечественном рынке, развитие сферы предпринимательства, инфраструктуры рынка маркетинговых и рекламных услуг республики.
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потребители, церемония, награждение, бренд, узбекистан

Узбекистанцы выбрали победителей премии "Бренд 2020 года" — список лучших

12:28 26.05.2021 (обновлено: 12:40 26.05.2021)
617
© СС0 / Unsplash / Lucas BenjaminБлестки
Блестки - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2021
© СС0 / Unsplash / Lucas Benjamin
Более 200 тысяч потребителей и 160 экспертов приняли участие в открытом голосовании.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. На днях состоялась церемония награждения победителей IV премии "Бренд года 2020" по версии экспертов и потребителей.
Организаторами конкурса выступили Маркетинговая ассоциация Узбекистана и Антимонопольный комитет.
Открытое голосование граждан по 24 номинациям проводилось в апреле и мае в Telegram-боте (@makon band_bot), параллельно велось онлайн-голосование среди членов, партнеров и экспертов Ассоциации.
В итоге были выбраны лучшие из лучших.
На церемонии награждения названы по два победителя в 24 номинациях. В двух номинациях из-за равенства голосов оказалось по два первых места.
1.
Энергетические напитки: выбор потребителей — FLASH, выбор экспертов — Adrenalin Rush;
2.
Сладко-газированные напитки: выбор потребителей и экспертов — Сoca-Cola;
3.
Минеральные питьевые воды: выбор потребителей — Hydrolife, выбор экспертов — Montella;
4.
Средства для стирки: выбор потребителей — Ariel, выбор экспертов — Persil;
5.
Кондитерские изделия: выбор потребителей — Nestle, выбор экспертов — Mars;
6.
Колбасные изделия: выбор потребителей — Rozmetov, выбор экспертов — Promeat;
7.
Кофейни: выбор потребителей — Safia café&bakery, выбор экспертов — Чайкоф;
8.
Кафе/рестораны быстрого питания: выбор потребителей и экспертов — EVOS;
9.
Службы доставки продуктов питания: выбор потребителей и экспертов — Express 24;
10.
Бытовая техника: выбор потребителей и экспертов — Samsung;
11.
Магазины по продажам бытовой техники в кредит: выбор потребителей — Ishonch, выбор экспертов — Texnomart;
12.
Легковые автомобили: выбор потребителей — Chevrolet, выбор экспертов — Hyundai;
13.
Страховые компании: выбор потребителей — Gross Insurance и O’zbekinvest, выбор экспертов — Gross Insurance;
14.
Платежные системы: выбор потребителей — PAYME, выбор экспертов — Apelsin;
15.
Курсы и учебные центры иностранных языков: выбор потребителей — Everest Education, выбор экспертов — Cambridge Learning Center;
16.
Бизнес-курсы: выбор потребителей — Najot ta'lim, выбор экспертов — Alpha Education;
17.
Банковские услуги: выбор потребителей — Hamkorbank, выбор экспертов — Kapitalbank;
18.
Высшие учебные заведения: выбор потребителей — Qo‘qon universiteti и Yeoju Technical Institute, выбор экспертов — Westminster International University in Tashkent;
19.
Мобильные операторы: выбор потребителей — Beeline, выбор экспертов — Humans;
20.
Интернет провайдеры: выбор потребителей — Uzonline, выбор экспертов — Sarkor Telecom;
21.
Новостные сайты: выбор потребителей — kun.uz, выбор экспертов — gazeta.uz;
22.
Частные медицинские центры: выбор потребителей и экспертов — AKFA Medline;
23.
Девелоперы: выбор потребителей — Murad Buildings, выбор экспертов — Golden House;
24.
Продуктовая розничная торговля: выбор потребителей и экспертов —korzinka.uz.
Кроме того, учреждены специальные номинации:
"За вклад в развитие маркетинга Узбекистана" — Хасан Мамасаидов и Хусан Мамасаидов;
"Личность года" — Самир Ахметзянов;
"Прорыв года" — HAVAS.
Целью премии является определение, поддержка и поощрение компаний, успешно работающих на отечественном рынке, развитие сферы предпринимательства, инфраструктуры рынка маркетинговых и рекламных услуг республики.
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