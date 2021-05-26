https://uz.sputniknews.ru/20210526/uzbekistantsy-vybrali-pobediteley-premii-brend-2020-goda--spisok-luchshix-18911013.html

Узбекистанцы выбрали победителей премии "Бренд 2020 года" — список лучших

Узбекистанцы выбрали победителей премии "Бренд 2020 года" — список лучших

Более 200 тысяч потребителей и 160 экспертов приняли участие в открытом голосовании. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-26T12:28+0500

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общество

потребители

церемония

награждение

бренд

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. На днях состоялась церемония награждения победителей IV премии "Бренд года 2020" по версии экспертов и потребителей. Организаторами конкурса выступили Маркетинговая ассоциация Узбекистана и Антимонопольный комитет.В итоге были выбраны лучшие из лучших. На церемонии награждения названы по два победителя в 24 номинациях. В двух номинациях из-за равенства голосов оказалось по два первых места.Кроме того, учреждены специальные номинации:Целью премии является определение, поддержка и поощрение компаний, успешно работающих на отечественном рынке, развитие сферы предпринимательства, инфраструктуры рынка маркетинговых и рекламных услуг республики.

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потребители, церемония, награждение, бренд, узбекистан