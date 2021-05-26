https://uz.sputniknews.ru/20210526/v-armenii-s-1-iyunya-otmenyat-obyazatelnyy-masochnyy-rejim-na-ulitsax-18924265.html
В Армении с 1 июня отменят обязательный масочный режим на улицах
В Армении с 1 июня отменят обязательный масочный режим на улицах
Также власти страны разрешат вакцинированным гражданам не носить маски в помещениях с 1 июля. 26.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-26T16:49+0500
2021-05-26T16:49+0500
2021-05-26T16:54+0500
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ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В Министерстве здравоохранения Армении заявили об отмене с 1 июня обязательного масочного режима на улицах страны.С 1 июня отменяется требование носить маску на открытых участках. А для вакцинированных граждан ношение маски в помещении с 1 июля не будет обязательным условием", — пишет пресс-служба Минздрава в Facebook.В госструктуре также подчеркнули, что привитыми считаются только те граждане, которые получили два компонента препарата, зарегистрированного в системе Armed E-Health, и имеющие QR-код.Согласно официальной статистике, в Армении выявлено 222 269 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а скончались от этой болезни 4 411 человек. Ранее местные власти объявили о введении в стране карантинного режима до 11 июля в целях сдерживания распространения COVID.
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пандемия, коронавирус, карантин, армения
В Армении с 1 июня отменят обязательный масочный режим на улицах
16:49 26.05.2021 (обновлено: 16:54 26.05.2021)
Также власти страны разрешат вакцинированным гражданам не носить маски в помещениях с 1 июля.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik.
В Министерстве здравоохранения Армении заявили
об отмене с 1 июня обязательного масочного режима на улицах страны.
С 1 июня отменяется требование носить маску на открытых участках. А для вакцинированных граждан ношение маски в помещении с 1 июля не будет обязательным условием", — пишет пресс-служба Минздрава в Facebook.
В госструктуре также подчеркнули, что привитыми считаются только те граждане, которые получили два компонента препарата, зарегистрированного в системе Armed E-Health, и имеющие QR-код.
Согласно официальной статистике, в Армении выявлено 222 269 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а скончались от этой болезни 4 411 человек. Ранее местные власти объявили о введении в стране карантинного режима до 11 июля в целях сдерживания распространения COVID.